Học MBA nên chọn tổ chức được AACSB công nhận

Những trường đào tạo MBA thứ hạng cao tại Mỹ và châu Âu như Havard, Haas School of Business, MIT, Shidler college of Business, London School of Business… luôn đặt trọng tậm vào các môn học như truyền thông tiếp thị, hành vi người tiêu dùng, quản lý chuỗi cung ứng, chiến lược marketing. Những môn học này được thiết kế để cung cấp các năng lực cần thiết đối với nghề marketing để phân tích tình huống và ra quyết định trong môi trường cạnh tranh toàn cầu.

Bằng MBA thường cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng cao cấp để đọc và phân tích báo cáo, nghiên cứu kịch bản thị trường, điều chỉnh chiến lược marketing, lập dự báo bán hàng, dự trù dòng tiền, lập kế hoạch sản xuất, xử lý các vấn đề về nguồn nhân lực hay quản lý một cách vi mô các vấn đề của doanh nghiệp. Nó cũng giúp học viên có thể lãnh đạo, tổ chức, tạo động lực và điều phối công việc của nhân viên để nâng cao hiệu quả và năng suất của tổ chức. Do đó người có bằng MBA dễ được đề bạt vào các vị trí quản lý cấp cao trong tổ chức. Tuy nhiên, chỉ có bằng MBA thôi không đủ để một nhân viên được đề bạt vào vị trí quản lý, bạn còn cần phát triển các kỹ năng cần thiết và tích lũy đủ kinh nghiệm để thăng tiến dần trong tổ chức. Tuy nhiên, người có bằng MBA thường nhiều cơ hội hơn.

Hiện tại, ở Việt Nam, một số chương trình đào tạo MBA được thiết kế cho các nhà quản lý, điều hành cấp cao đã có nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn thương trường. Lớp học có nhiều CEO trong và ngoài nước, những người có thể đóng góp những góc nhìn phân tích và kinh nghiệm kinh doanh khác nhau vào các cuộc thảo luận trên lớp học. Đặc biệt, ngày càng nhiều nữ doanh nhân thành đạt đăng ký theo học các chương trình này.

Theo Xuân Hoa (VNE)