Hóc Môn được chọn thí điểm phổ cập bơi lội cho học sinh

100% học sinh (HS) tiểu học được học bơi lội, chủ yếu là bơi an toàn; 95% HS trung học được học bơi, có kỹ năng bơi an toàn và kỹ năng cứu đuối. Đó là một trong những nội dung kết quả giải quyết các ý kiến của đại biểu thiếu nhi trong chương trình “Lãnh đạo thành phố gặp gỡ thiếu nhi năm 2016” mà Sở GD&ĐT TP.HCM vừa báo cáo Thường trực UBND TP sau một năm thực hiện. Sở GD&ĐT TP cho biết đang xây dựng đề án Phát triển GD&ĐT TP.HCM đến năm 2030 và đề xuất nhiều nội dung, giải pháp đột phá nhằm giảm tải chương trình. Trong đó có việc chuẩn bị tổ chức biên soạn bộ sách giáo khoa mới trên cơ sở chương trình khung do Bộ ban hành, hoàn chỉnh đề án thành lập trung tâm nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật của HS, phối hợp với Thảo Cầm Viên Sài Gòn xây dựng chủ đề dạy học môn sinh học cho các tiết học ngoài nhà trường...

Về công tác phổ cập bơi lội, Sở tiếp tục tăng cường dạy bơi lội trong nhà trường phổ thông. Trong năm, TP đã thành lập tổ công tác liên ngành về phổ cập bơi lội trong HS để xây dựng giáo án dạy bơi cho HS phổ thông. TP cũng chọn huyện Hóc Môn làm đơn vị thí điểm về công tác phổ cập bơi lội. Hiện nay Hóc Môn đang tiến hành xây dựng thêm năm hồ bơi để đầu năm học 2017-2018 bắt đầu giảng dạy cho các khối lớp từ tiểu học đến THPT.