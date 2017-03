Học ngành “ế” được nhiều lợi thế

Họ đã nói

Mở thêm khối thi

Dự kiến trong kỳ thi tuyển sinh 2011, các ngành khó tuyển sẽ có thêm khối thi để thu hút thí sinh. Theo đó, ngành ngữ văn thêm khối D1 ngoài khối C; ngành tiếng Pháp ngoài khối D3 thêm khối D1; ngành sư phạm song ngữ Nga-Anh, ngôn ngữ Nga-Anh thi thêm khối A, C ngoài khối D và ngành giáo dục đặc biệt thi khối C, D1, thêm khối M.

Ông TẠ QUANG LÂM, Phó Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Sư phạm TP.HCM

Phát huy hệ cử nhân tài năng

Nhà nước cần tiếp tục phát huy hệ cử nhân tài năng, tăng học bổng cho sinh viên hệ này để họ đủ sống, đủ tiền mua tài liệu và chuyên tâm học tập, nghiên cứu. Chương trình đào tạo cần tạo điều kiện tối đa để họ học ngoại ngữ với một tham vọng rõ ràng: Sau khi tốt nghiệp, họ phải có đủ điểm du học nước ngoài theo chương trình 322 của Bộ GD&ĐT hay các loại học bổng khác.

PGS-TS ĐOÀN LÊ GIANG, Trưởng khoa Văn học và ngôn ngữ Trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia TP.HCM)