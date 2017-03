Học ngành thời trang tại nôi thời trang thế giới

Phía sau tên tuổi và tiền bạc, nghề thiết kế thời trang đòi hỏi nhà thiết kế phải có vốn văn hóa sâu rộng, óc sáng tạo và thẩm mỹ cao, sự đam mê, khả năng làm việc liên tục và bền bỉ…

Du học ngành thiết kế thời trang đang là một lựa chọn được nhiều bạn trẻ quan tâm. Việc du học không chỉ là cơ hội tiếp thu kiến thức chuyên môn qua bề dày phát triển ngành, mà trải nghiệm cuộc sống tại những kinh đô thời trang thế giới sẽ giúp bạn trẻ hoàn thiện cá tính, nuôi dưỡng ý tưởng sáng tạo và quan trọng hơn là để các bạn tự tin hành nghề sau khi tốt nghiệp.

Trở thành nhà thiết kế ngay trên ghế nhà trường

Do ngành thời trang Việt Nam còn khá non trẻ, cùng với cách đào tạo nhân lực tại Việt Nam hiện nay được đánh giá là “thiếu công nghệ” nên phần lớn SV sau khi ra trường đều phải rất khó khăn để bám trụ với nghề. Trong khi đó, nếu học tại các trường đào tạo ngành thời trang nổi tiếng quốc tế, du học sinh không chỉ được tiếp cận với xu hướng thời trang hiện đại mà hoàn toàn có thể trở thành nhà thiết kế (NTK) ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường. Nguyễn Thị Ngọc Hân, SV ngành thiết kế thời trang của Học viện MDIS (Singapore), chia sẻ: “Trong thời gian học ở trường, tôi được học toàn bộ các môn học có liên quan tới ngành công nghiệp thời trang như thiết kế và vẽ minh họa thời trang, thiết kế trên máy tính, công nghệ làm mẫu giấy, cấu trúc sản phẩm, phát triển sản phẩm, nghệ thuật trưng bày thời trang… Tuy nhiên, điều đặc biệt trong khóa học là tôi được tiếp cận với những cuộc thi thiết kế thời trang do trường tổ chức với những phần thưởng uy tín và giá trị. Nhờ đó mà tôi thêm tự tin với nghề sau khi ra trường”.

Ngọc Hân là một trong số nhiều SV quốc tế của Học viện MDIS đã giành được các giải thưởng về thiết kế thời trang. Nhờ đó, ngay sau khi ra trường trở về Việt Nam cô đã nhanh chóng nhận được vị trí khá đỉnh trong một công ty thời trang nổi tiếng tại TP.HCM. Hân chia sẻ: “Một yếu tố rất quan trọng đối với SV ngành thiết kế thời trang là thông qua các bộ sưu tập cuối khóa, sinh viên được tạo điều kiện gửi gắm tác phẩm của mình đến với khách hàng trên thị trường. Khi đó, điều kiện thể hiện khả năng với những nhà tuyển dụng trong ngành công nghiệp thời trang và cơ hội tiếp cận với truyền thông ngành thời trang là vô cùng lớn. Đây là một “công nghệ” mà ít có trường đào tạo nào tại Việt Nam làm được”.

Các trường đào tạo thiết kế thời trang tốt nhất

Khi quyết định du học, đặc biệt đối với ngành thời trang, lựa chọn tốt nhất cho bạn là châu Âu mà cụ thể là tại các nước như Pháp, Ý và Anh. Đây là những quốc gia có bề dày về ngành thời trang thế giới với hàng loạt các tên tuổi nổi tiếng như Stella MacCartney, John Galliano, Alexander McQueen, Paul Smith, Valentino Garavani, Pierre Cardin… Nếu chọn học tại Anh thì Central St. Martins College of Art and Design (London) là ngôi trường tốt nhất dành cho du học sinh muốn theo học ngành thiết kế thời trang. Học phí trung bình của trường 20.000-25.000 GBP (khoảng 675-840 triệu đồng/năm). Bạn có thể tìm thấy thông tin học bổng, hỗ trợ tài chính của trường tại http://www.csm.arts.ac.uk/.

Trong khi đó, tọa lạc tại trung tâm kinh đô thời trang của thế giới, Domus Academy (TP Milan, Ý) là một trong số 30 trường thiết kế hàng đầu thế giới chuyên đào tạo các chương trình ở bậc thạc sĩ chuyên sâu ngành thiết kế thời trang. Không những thế, đây còn là học viện tổ chức khá nhiều các cuộc thi thiết kế dành cho SV nên sẽ là cơ hội cọ xát tuyệt vời cho du học sinh. Bạn có thể tìm hiểu thêm về học bổng và điều kiện học tập của trường tại http://www.domusacademy.com. Và Học viện Mod’Art Paris - http://mod-art.org (Pháp) cũng là một điểm đến khá lý tưởng dành cho SV Việt Nam bởi đây cũng là xuất phát điểm của nhiều NTK nổi tiếng Việt Nam hiện nay như NTK Đỗ Mạnh Cường, NTK Quỳnh Paris…

Và nếu khả năng tài chính của bạn có hạn thì Học viện MDIS - http://www.mdis.edu.sg/ (Singapore) là lựa chọn khá ổn cho du học sinh Việt Nam yêu thích nghề thiết kế thời trang. Hiện MDIS có hai chuyên ngành với thời gian học ba năm gồm: Cử nhân thiết kế thời trang (35.310 SGD - tương đương 600 triệu đồng cho toàn khóa) và cử nhân xây dựng thương hiệu và marketing trong ngành thời trang (33.170 SGD - gần 570 triệu đồng cho toàn khóa). Hoàn thành các chương trình đào tạo này tại MDIS, SV sẽ nhận được bằng cử nhân do Trường ĐH Nottingham Trent University (xếp hạng 19 tại Anh quốc) về đào tạo nghệ thuật và thiết kế của Anh quốc cấp bằng.

NTK ĐỖ MẠNH CƯỜNG, cựu SV Trường Mod’Art Paris, Pháp: Được đào tạo khắt khe và cọ xát thực tế Hơn bốn năm học ở Mod’Art Paris là khoảng thời gian vô cùng giá trị để tôi học hỏi, làm việc và cọ xát với ngành công nghiệp thời trang của thế giới. Chính từ cách đào tạo rất khắt khe, cùng với những cuộc thi do nhà trường tổ chức đã giúp bản thân tôi khơi lên nhiều ý tưởng, sức sáng tạo và niềm đam mê thời trang. *** Thời trang trong nước khát nhân lực giỏi. Hiện nay nhiều thương hiệu thời trang nổi tiếng trong và ngoài nước sẵn sàng đầu tư nhiều kinh phí để tuyển được các NTK thời trang giỏi. Tuy nhiên, dù đỏ mắt tìm kiếm thì ngành thời trang Việt Nam vẫn chỉ có rất ít nhân lực cao cấp và phần lớn nguồn nhân lực này đều được đào tạo ở nước ngoài.

BÁ LÂM