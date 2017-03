Học ngành Tiếng Anh dịch thuật có cần giỏi văn?

Hỏi: Em nghe nói đến năm 2009 sẽ thi kết hợp 2 kì thi tốt nghiệp và đại học thành một. Như vậy, sau khi thi xong, thí sinh mới được đăng kí hồ sơ xét tuyển của mình vào cho các trường đại học hay là vẫn phải đăng kí hồ sơ xét tuyển trước như mọi năm? (haiyendtm@yahoo.com)

- Về vấn đề này Ban tư vấn đã trả lời khá nhiều lần, xin trả lời lại như sau: Chủ trương của Bộ GD-ĐT, bắt đầu từ năm 2009 sẽ bỏ kì thi tuyển sinh ĐH, CĐ mà tổ chức kì thi THPT Quốc gia để từ đó xét công nhận tốt nghiệp và xét tuyển vào ĐH, CĐ, TCCN.

Tuy nhiên, hiện nay Bộ GD-ĐT mới chỉ đưa ra dự thảo về kì thi THPT Quốc gia để lấy ý kiến toàn xã hội. Dự kiến trong thời gian tới Bộ sẽ có công bố rộng rãi về chủ trương tổ chức kì thi THPT Quốc gia.

- Theo dự thảo của kì thi THPT Quốc gia thì thí sinh sẽ đăng ký hồ sơ xét tuyển trước khi bước vào kì thi. Tuy theo yêu cầu của các trường dự thi mà thí sinh có thể phải dự thi từ 5 môn đến 8 môn thi.

Chẳng hạn: Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội xét tuyển trên cơ sở các môn thi Toán, Lý, Hoá và 5 môn thi dùng để công nhận tốt nghiệp THPT là Toán, Lý, Hoá, Văn, Ngoại Ngữ. Như vậy em chỉ cần thi 5 môn là có thể vừa xét tốt nghiệp THPT và xét tuyển ĐH.

Em cũng cần lưu ý: Đối với mỗi môn thi thì sẽ có 30% số lượng câu hỏi khó để phân loại thí sinh và những câu hỏi này sẽ mang tính quyết định trong việc xét tuyển vào các trường ĐH.

* Nếu em không thi ĐH nhưng em muốn đi du học thì em cần phải làm gì? Điểm xét tuyển của khoa báo chí trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn và trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2007 là bao nhiêu? Còn mấy tháng nữa em thi ĐH nhưng bây giờ em chuyển khối thi thì tỷ lệ đỗ ĐH có cao không? Em học đều tất cả các môn. (binhan_tn90@yahoo.com.vn)

- Việc đi du học không nhất thiết phải trải qua kì thi ĐH. Thông thường những thí sinh thi ĐH được điểm cao thường có cơ hội đi du học miễn phí.

Để được đi du học em có thể đi theo diện tự túc hoặc tìm kiếm các học bổng trên mạng. Đối với hình thức du học theo hình thức này thì thí sinh cần phải có trình độ Tiếng Anh khá tốt.

- Điểm chuẩn năm 2007 của khoa báo chí cụ thể như sau:

* Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn: Khối D: 18 điểm; Khối C: 20 điểm.

* Trường Học viện báo chí và Tuyên truyền: Báo in: Khối C: 21.0; Khối D1: 17.0; Báo ảnh: Khối C: 20.0; Khối D1: 18.0; Báo phát thanh: Khối C; 19.5; Khối D1: 19.0; Báo Truyền hình: Khối C: 21.5; Khối D1: 18.5; Báo mạng điện tử : Khối D1: 18.

- Theo Ban tư vấn thì với việc em học đều tất cả các môn sẽ là một lợi thế khi em chuyển đổi khối thi. Tuy nhiên, việc ôn thi ĐH cần có định hướng khối thi từ trước để có thể tập trung cao độ vì sự canh tranh trong việc thi ĐH, CĐ là rất lớn.

Do đó, theo Ban tư vấn em nên xác định nhanh khối mình dự thi và chọn ngành nghề phù hợp với năng lực của mình để tập trung ôn thi, có như vậy thì em mới hi vọng đỗ ĐH được.

* Em đang học lớp 12, năm nay em vừa muốn thi khối D vừa muốn thi khối H, nhưng theo em biết là khối H và D thi cùng đợt, vậy có phải em chỉ được thi 1 khối? Và nếu em thi đậu khối A của trường ĐH Kiến trúc thì em có được học ngành Mỹ thuật ứng dụng hay không? (kem_co_nuong@yahoo.com)

- Hoàn toàn đúng như vậy, với mỗi đợt thi thí sinh chỉ có thể dự thi được một trường ứng với một khối thi.

- Theo quy chế tuyển sinh thí sinh ĐKDT ở khối thi nào thì chỉ được xét tuyển ở khối thi đó. Ở đây em thi khối A nhưng ngành Mỹ thuật ứng dụng lại tuyển sinh khối H nên em không thể thi khối A học ngành Mỹ thuật ứng dụng được.

* Điểm chuẩn năm 2007 của trường ĐH Công nghệ Thông tin TPHCM là bao nhiêu? (victoryhuy@yahoo.com.vn)

Điểm chuẩn năm 2007 của trường ĐH Công nghệ Thông tin TPHCM là 20 điểm đối với tất cả các ngành.

* Em định thi vào trường ĐH Bình Dương, nhưng trường này không tổ chức thi mà chỉ xét tuyển theo kết quả thi, vậy em có thể thi nhờ ở bất kì trường ĐH nào đúng không? (hoahongkhongdo2007@yahoo.com)

Hoàn toàn đúng như vậy. Tuy nhiên, em cần lưu ý: trường ĐH em thi nhờ phải có tổ chức khối thi của ngành em đắng kí vào trường ĐH Bình Dương.

* Ban tư vấn cho em hỏi: Giấy gọi nhập học sẽ do trường ĐH gửi về nhà hay trường cấp 3? Nếu trong trường hợp giấy gọi nhập học của em bị mất thì em làm cách nào để nhập học. Thủ tục có rắc rối không? (akiratieuthu@yahoo.com.vn)

Tất nhiên giấy báo nhập học sẽ do trường ĐH em ĐKDT gửi về. Các thí sinh trúng tuyển sẽ được trường gửi trực tiếp giấy báo nhập học qua đường bưu điện đến tận tay thí sinh.

Trong trường hợp em trúng tuyển nhưng bị thất lạc giấy báo thì cần liện hệ ngay với Phòng đào tạo của trường em trúng tuyển để nhận được hỗ trợ cần thiết. Việc thất lạc giấy báo sẽ không có nhiều ảnh hưởng đến việc nhập học của em.

Em muốn học ngành tiếng Anh dịch thuật (thuộc ngành tiếng Anh) nhưng em không giỏi văn, vậy em có phù hợp với ngành này không? (bichdinh1989@yahoo.com)

Theo Ban tư vấn thì ngành Tiếng Anh dịch thuật không nhất thiết phải quá giỏi văn mà chỉ cần có năng lực Tiếng Anh tốt là đủ.

Việc em có phù hợp với ngành đó hay không phụ thuộc vào niềm tâm huyết cũng như ý chí của em khi theo học.

Ban Tư vấn Tuyển sinh