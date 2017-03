Các chuyên gia nhân sự nhìn nhận, nhu cầu tuyển dụng ngàng càng khắt khe, khiến lợi thế luôn nghiêng về nhà tuyển dụng, do cung cao hơn cầu. Thực tế, các doanh nghiệp vẫn khát lao động trong một số ngành nghề như kiểm tra đầu vào đầu ra, chuỗi cung ứng, kỹ sư hóa, kỹ sư cơ khí…





Ngược lại, một số ngành nghề được đánh giá là “hot” như tài chính, ngân hàng, kế toán, quản trị kinh doanh…khiến một lượng lớn sinh viên đổ dồn vào học, hệ quả khi ra trường họ rất khó tìm được việc làm. Sự lệch pha giữa đào tạo và tìm việc làm để lại nhiều hệ lụy cho sinh viên từ kinh tế, thời gian và định hướng nghề nghiệp.



“Học nghề gì để thu hút nhà tuyển dụng?”

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư

Ông Nguyễn Thành Hiệp

Ông Hồ Đức Sinh,







** Em chào các thầy cô ạ. Hiện nay em đang là sinh viên năm 2 của một trường ĐHQG, nhưng bây giờ em cảm thấy ngành này không hợp với em, bây giờ em muốn chuyển sang ngành khác trường khác có điểm thi đầu vào thấp hơn năm em thi vào được không ạ? Nếu được thì cần những điều kiện gì ạ? Em mong thầy cô tư vấn giúp em. Em xin cảm ơn! (Trần Việt Bích Hiền - Email: viethien261...@gmail.com)



PGS.TS. Nguyễn Đình Phư trả lời

**Vì hoản cảnh gia đình nên mới học lớp 8 đã nghĩ rồi nên không có công việc ổn định và nghề mình thích như mọi người khác ,em đang làm công nhân xây dựng, nhưng không có chút hứng thú gì với nghề cả, em luôn chán nản về công việc mình đang làm, em biết là em rất đam mê mọi thứ liên quan về Điện thoại di động ,em đang phân vân không biết có nên chọn nghề Sữa điện thoại di động để học và làm vào thời điểm này không? Em cám ơn. (Nguyễn Thanh Toàn - Email: togo_no1...@yahoo.com)



Ông Hồ Đức Sinh trả lời

**Xin chào Ban tư vấn tuyển sinh: Em vừa đậu NV2 ngành thông tin thư viện nhưng em chưa rõ ngành này khi học xong sẽ làm gì? Có phải chỉ trông coi sách ở các trung tâm thư viện hay không? Xin các thầy tư vấn thêm cho em hiểu hơn về ngành học này . Xin chân thành cám ơn! (Nguyễn Huỳnh Anh - Email: huynhanh2109...@gmail.com)



PGS.TS. Nguyễn Đình Phư trả lời:

**Em chào các thầy cô, em vừa thi đại học và đậu vào Học viện Tài chính Ngân hàng, ngành Tài chính ngân hàng, em rất sung sướng khi mình đậu vào ngành này. Nhưng qua tìm hiểu em nghe mọi người nói ngành này rất khó xin việc nếu không có sự quen biết, vì đầu vào rất khắt khe, em hoang mang quá! Mong các thầy cô chia sẻ giúp em về vấn đề này, em cảm ơn ạ. (Linh Trang - Email: talatianang...@yahoo.com)



Ông Nguyễn Thành Hiệp trả lời:

**Theo em biết thì hiện số người dùng smartphone khá nhiều, em muốn học nghề sửa chữa smartphone, xin cho biết ở đâu đang đào tạo nghề này? Học phí và thời gian học là bao lâu? Cảm ơn Ban tư vấn. (Hải Dương - Email: haiduong...@gmail.com.)



Ông Hồ Đức Sinh trả lời:

** Em xin chào các thầy cô, thầy cô ơi cho em hỏi em học ngành "điện công nghiệp" thì sau này em có thể làm "điện dân dụng" được không ạ? Em xin cảm ơn (Đoàn Quang Ánh - Email: ducsonsbk...@gmail.com)



PGS.TS. Nguyễn Đình Phư trả lời:

** Chào thầy Hiệp, tôi hiện nay ở Bình Phước, gia đình tôi chỉ có một đứa con trai, gần đây trên đường đi học cháu đã bị tai nạn và cụt mất 1 tay, vừa qua cháu có thi đại học nhưng không đỗ, gia đình định cho cháu đi học nghề nhưng không biết cháu bị tật vậy có nghề gì phù hợp không? Có nơi nào đào tạo không? Mong thầy hướng dẫn giúp, tôi chân thành cảm ơn. (Quang Gia Bình - Email: gibinh...@yahoo.com)



Ông Nguyễn Thành Hiệp trả lời:

**Kính chào Ban tư vấn: Em vừa đậu NV2 ngành Xã Hội Học và ngành Thông tin thư viện,nhưng em đang băng khoăn không biết ngành nào sau khi ra trường sẽ có cơ hội tìm được việc làm cao hơn? Xin các thầy tư vấn giúp em. Xin chân thành cám ơn! (Huỳnh Anh - Email: ngominh_9x...@yahoo.com)



PGS.TS. Nguyễn Đình Phư trả lời:

**Em rất thích học nghề sửa chữa điện thoại đi động, nhưng không biết là học ở đâu? Học phí có cao không? Đặc biệt em là nữ thì có học nghề này được không? (Nguyễn Thuý Quỳnh - Email: quynhthuy...@yahoo.com)



Ông Hồ Đức Sinh trả lời:

**Em chào thầy cô, em muốn biết thông tin về ngành Công Nghệ Thông Tin, ngành CNTT sau khi ra trường em sẽ làm công việc tại nơi nào trong tương lai? Em xin cám ơn. (Dương Quốc Quân - Email: duong_quoc....@yahoo.com)



** Em chào các thầy cô, em đang học ngành Quản lí đất đai, em nghe mọi người nói ngành này làm rất vất vả và khó xin việc, xin các thầy cô định hướng giúp em sau này em có thể làm ở những nơi nào và cần trang bị những kiến thức gì thêm ạ? (Lê Đinh Tấn Tài - Email: tantaitanloc...@gmail.com)



Ông Nguyễn Thành Hiệp trả lời:



** Thưa ban tư vấn, theo em biết, hiện tại các doanh nghiệp chỉ tuyển đại học, cao đẳng, vậy nếu đi học nghề thì có dễ tìm việc không? Nếu học nghề thì nên học nghề nào? Em là nam, học khá môn vật lý và toán. (Hoàng Bình - Email: Lâm Hoàng Bình)



Ông Hồ Đức Sinh trả lời:



Em có thể xem thêm bài viết này để hiểu thêm về lựa chọn nghề nghiệp

** Chào thầy cô, em đang suy nghĩ về 3 ngành : CNTT , Quản trị doanh nghiệp và du lịch ( nấu ăn ) nhưng em k biết chọn ngành nào tốt và dễ xin việc với xu thế năm 2012 này. Em xin thầy cô cho em biết 1 định hướng nào thì tốt nhất ạ. Em xin cảm ơn (Nhật Huy - Email: nubiidol1...@gmail.com)



PGS.TS. Nguyễn Đình Phư trả lời:

** Xin chào các thầy cô, em đang học ngành Sư phạm Lịch sử, cũng sắp ra trường rồi, tuy nhiên em chưa biết tương lai mình sẽ đi đâu và về đâu khi nghề Giáo viên ngày càng bị lãng quên, em mong thầy cô tư vấn giúp em vấn đề em đang lo lắng, em cảm ơn các thầy cô. (Hồng Hạnh - Email: ngaynaobennhau...@yahoo.com)



Ông Nguyễn Thành Hiệp trả lời:



** Các thầy cô ơi cho em hỏi, em muốn làm tư vấn tâm lý hay làm bên quân đội thì em phải thi khối nào? Và có dễ xin việc hay không? (Nguyễn Duy - Email: yeuchungtjnh_seduocgj...@yahoo.com)



PGS.TS. Nguyễn Đình Phư trả lời:

** Em vừa học xong lớp 12, em rất thích nghề sửa chữa điện thoại di động. Được biết CPS Việt Nam là đơn vị đào tạo chuyên nghiệp về nghề này, em muốn đăng ký theo học, tuy nhiên chưa rõ học ra có dễ xin việc làm hay không? Thời gian học trong bao lâu? Cảm ơn Ban tư vấn (Nguyễn Anh Duy - Email: anhduy...@gmail.com)





Ông Hồ Đức Sinh trả lời:

** Em chào các thầy cô, học cao đẳng nghề thì liên thông lên đại học chính quy hay là đại học tại chức ạ? Học cao đẳng nghề tại trường đại học A, sau này, có được liên thông sang trường đại học B được hay không? Hay chỉ được liên thông tại trường ĐH A? Em xin cảm ơn. (Nguyễn Kim Trúc Quyền - Email: kieu_anh_dn91...@yahoo.com)



PGS.TS. Nguyễn Đình Phư trả lời:

** Em chào thầy Hiệp, em đã học xong ĐH ngành Quản trị kinh doanh, giờ em muốn ra nước ngoài làm việc, vậy xin thầy tư vấn giúp em là với kiến thức đã được học ở Việt Nam, em có cần trang bị gì khi ra làm việc ở nước ngoài không? Rất cảm ơn lời chia sẻ của thấy. (Đinh Tiến Toàn - Email: tientoan...@gmail.com)



Ông Nguyễn Thành Hiệp trả lời:

** Em năm nay thi trượt đại học, em có nguyện vọng vào Học viện Ngân hàng ngành Tài chính. Bây giờ em có giấy báo nhập học hệ cao đẳng, gia đình em bảo ngành này khó xin việc lắm! Em không biết là có nên học không nữa? Mong thầy cô tư vấn giúp em. (Phùng Văn Quan - Email: phungvanquan992...@yahoo.com)



PGS.TS. Nguyễn Đình Phư trả lời:



PGS.TS Nguyễn Đình Phư



** Em chào thầy Hiệp, em thi đại học không đậu, giờ em muốn học nghề Thẩm mỹ và em có ý định đi du học với nghề này, thầy cho em xin một vài thông tin nơi đào tạo nghề này và thủ tục du học được không ạ? Em xin cảm ơn thầy. (Nguyễn Văn Bình - Email: songmaibenem...@yahoo.com)



Ông Nguyễn Thành Hiệp trả lời:

** Em chào Hội đồng tư vấn, sở trường của em là vẽ nhưng gia đình em bắt em phải thi Dược, vì gia đình em có người quen làm bên Dược. Em rất khó xử, vì nếu không nghe lời thì gia đình em không chu cấp cho em đi học, em đang rất xáo trộn, em mong thầy cô tư vấn giúp em về vấn đề này, em cảm ơn ạ. (Hoàng Ngọc Anh - Email: hoangngoc_anh...@yahoo.com)



PGS.TS. Nguyễn Đình Phư trả lời:

** Em xin chào Hội đồng tư vấn, em đang phân vân giữa ngành Sư phạm Sử và Văn học, không biết em nên chọn ngành nào? Thầy có thể cho em xin ý kiến được không ạ? Hai ngành này có dễ xin việc làm không ạ? Và có thu nhập ổn định không? Em cảm ơn ạ. (Hoàng Linh Lâm - Email: hoanglinhlam...@yahoo.com)



PGS.TS. Nguyễn Đình Phư trả lời:





** Xin chào các thầy cô, em đang học trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội, nếu em bỏ học ngang thì em phải đền bao nhiêu tiền ạ? Và nếu em đang học trường này, năm sau em có thể thi đại học khác hay không? Em cảm ơn ạ! (Dương Hồng Hoa - Email: nhocdieu_1994...@yahoo.com.vn)



** Cho em hỏi với ngành Công nghệ kỹ thuật diện điện tử và ngành Mạng máy tính và Truyền thông thì ngành nào có cơ hội việc làm cao hơn? Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử thì có chuyên ngành về Vi Mạch hay không? Em là nam. 20 tuổi. Xin cảm ơn!!! (Nguyễn Văn Thành - Email: nguyenthanh092...@gmail.com)



PGS.TS. Nguyễn Đình Phư trả lời:





** Cho em hỏi nếu mình học hệ Cao đẳng ngành Công nghệ thông tin ( trường ĐH Công nghệp Tp.HCM - HUI ) thì sau này ra trường cơ hội việc làm có rộng như cao đẳng chình quy không? Và việc liên thông lên đại học như thế nào ạ? Em cảm ơn. (Trần Đình Nhân - Email: roicuocdoi.sedivedau...@yahoo.com)



PGS.TS. Nguyễn Đình Phư trả lời:





** Em chào thầy Hiệp, hiện nay em đang học ngành Công tác xã hội, em ở Đà Nẵng, em rất lo lắng vì theo em được biết thị trường lao động ở Đà Nẵng rất hạn chế, không biết em học ngành này ra có xin được việc làm không và làm ở những nơi nào? Em cảm ơn thầy Hiệp. (Hoàng Mi - Email: hoangmi_dung...@gmail.com)





Ông Nguyễn Thành Hiệp trả lời:

** Chào quý thầy cô Ban tư vấn, em muốn thầy cô tư vấn giúp em ngành Kỹ thuật trắc địa sẽ làm việc những công việc gì? Và làm ở môi trường nào ạ? Em cảm ơn các thầy cô ạ. (Lâm Hoàng Anh Tú - Email: lamtac...@gmail.com)



PGS.TS. Nguyễn Đình Phư trả lời:

** Em chào các thầy các cô.Em muốn học ĐH ngoại ngữ ngành cử nhân Pháp nhưng em chưa được học tiếng Pháp bao giờ thì liệu em có theo học ngành đó được không ạ? Em cảm ơn các thầy cô. (Nguyễn Hà Linh - Email: nguyenhalinh0...@gmail.com)















PGS.TS. Nguyễn Đình Phư trả lời:

Em tranh thủ đi học Tiếng Pháp rồi hãy thi vào ngành này. Cũng có thể Em đã giỏi tiếng Anh rồi thì khi Em thi khối A1, D1 và được học đúng nguyện vọng.



** Thưa thầy cô, cho em hỏi học ngành Kỹ thuật y khoa sau này làm những công việc gì và làm ở những nơi nào? Xin thầy chia sẻ giúp em. Em cảm ơn thầy cô. (Trần Mai Linh - Email: tran_mai...@gmail.com)



PGS.TS. Nguyễn Đình Phư trả lời:





Kỹ thuật Y khoa đương nhiên làm trong các Bệnh viện và các công ty sản xuất trang thiết bị y tế. Đây là ngành kỹ thuật cao và cơ khí chính xác. Em hãy học và hành nghề vì các BV rất cần và thu nhập rất cao.



** Thầy Hiệp ơi cho con hỏi: em vừa đậu đại học ngành Dược, em thấy hiện nay ngành này ở Việt Nam thất nghiệp rất nhiều, không biết 4 hoặc 5 năm tới thì sẽ như thế nào ạ? Nếu xin việc thì em có thể xin ở đâu? Xin thầy chia sẻ giúp ạ. (Thanh Thủy - Email: thuyrom218...@yaho.com.vn)



Ông Nguyễn Thành Hiệp trả lời:

Ngành Dược là ngành có nhu cầu lớn đấy chứ. Hiện rất nhiều công ty dược mở ra thì nhu cầu nhân lực chắc chắn không nhỏ đâu. Ở các tỉnh, thành phố, nhất là các thành phố lớn đều có nhu cầu tuyển dụng nhân lực ngành dược, nhất là trình độ đại học. Em cứ đến hoặc là các trung tâm giới thiệu việc làm của tỉnh, thành phố để đăng ký tìm việc, hoặc tự giới thiệu trong chương trình việc làm của các báo, hoặc gửi hồ sơ ứng tuyển trực tiếp đến các công ty dược có nhu cầu. Ngoài ra, các bệnh viện cũng có nhu cầu dược sĩ.



** Em là người cả thèm chóng chán. Em thích đi nhiều nước trên thế giới và tìm hiểu văn hóa các nước. Nhưng em không biết đó là ngành gì và sau này sẽ ra làm gì? Mong HĐ tư vấn giúp em. Em xin cảm ơn ạ. (Alie Trần - Email: alie.baxter...@yahoo.com)



PGS.TS. Nguyễn Đình Phư trả lời:

Em thích đi nhiều nước và tìm hiểu văn hóa nhiều dân tộc thì đó là: Lữ hành đi Du lịch; Nhà nghiên cứu Dân tộc học; NC Văn hóa; Nhà Ngoại giao; Phóng viên Báo chí, PV truyền hình,... Nhiều người và nhiều nghề lắm! Em hãy chọn cho mình một trong các nghề trên!



** Chào các thầy cô.Em vừa thi ĐH xong, xin các thầy cô tư vấn giúp em giữa ngành CNTT và ngành Kinh tế Bưu chính viễn thông thì em nên chọn ngành nào, ngành học nào ra trường dễ tìm việc làm hơn. Em xin cảm ơn các thầy cô rất nhiều! (Ngô Thị Kim Trang - Email: girldzui_nhon...@yahoo.com)





PGS.TS. Nguyễn Đình Phư trả lời:

Nếu em theo CNTT thì phải luôn luôn học thêm để không bị lạc hậu với tốc độ phát triển của nghề này. Nghề Kinh tế BCVT thì nhàn hơn và ổn định hơn. Việc làm thì phụ thuộc vào mức độ tay nghề, kỹ năng và trình độ của mỗi người em ạ.



** Em xin hỏi thầy Hiệp: Ngành Kỹ sư hóa dầu có triển vọng trong 4 năm tới không thầy? Em mới học năm đầu thôi, nghe nói ngành này khó xin việc lắm và cũng ít môi trường làm việc, em mong thầy chia sẻ. Em cảm ơn rất nhiều. (Huỳnh Thanh Minh - Email: huynhminh...@yahoo.com)



Ông Nguyễn Thành Hiệp trả lời:

Ngành hóa dầu có triển vọng đó chứ em. Tập đoàn Dầu khí VN đang và sẽ có nhu cầu lớn về ngành này, vì chúng ta đang khai thác và hợp tác khai thác dầu tại VN, đang có nhà máy lọc dầu Dung Quất, và tiếp tục có những hợp đồng quốc tế khai thác dầu ở các nước khác. Em yên tâm học nh! Nhiều người muốc được học ngành này mà chưa được đó.





** Em chào Hội đồng tư vấn, em đang học ngành Kỹ thuật Ô tô sắp xong rồi, xin thầy giới thiệu cho em một vài nơi để em xin việc, em cũng có hỏi nhiều nơi nhưng nơi nào cũng đòi có kinh nghiệm hết, em lo lắng sợ thất nghiệp, mong thầy cô giúp ạ. (Nguyễn Hoàng Minh Phương - Email: minhphuong_1212@facebook.com.vn)





PGS.TS. Nguyễn Đình Phư trả lời:

** Em xin hỏi, em đang học ngành Thiết kế đồ họa, nhưng em không thích lắm vì ban đầu em nghe mọi người nói ngành này đang hot nên học, nhưng giờ em thấy khó khăn trong vấn đề xin việc quá, mong thầy cô tư vấn giúp em. (Lưu Thi Thanh Mai - Email: yeumaingannam...@yahoo.com.vn)



PGS.TS. Nguyễn Đình Phư trả lời:

** Em chào các thầy cô, cho em hỏi: Em bị cận khoảng 2 độ có cơ hội làm phi công được không ạ? (Nguyễn Thanh Thảo - Email: thanh_thao_u...@yahoo.com)



PGS.TS. Nguyễn Đình Phư trả lời:

** Em chào thầy Hiệp, em không thi đậu đại học cũng như cao đẳng. Em định học nghề Sửa chữa ô tô, em đang ở Hà Giang không biết có trường nghề nào đâò tạo nghề này không? Và có thể làm ở những nơi nào ạ? Em cảm ơn sự chia sẻ của thầy. (Lục Khắc - Email: khacminh...@yahoo.com)

Ông Nguyễn Thành Hiệp trả lời:

** Xin chào các thầy cô: Em vừa đậu ngành Xã hội học nhưng chưa biết rõ ngành này sau khi ra trường sẽ làm công việc gì và làm ở đâu? Mong thầy cô tư vấn giúp em. Em cảm ơn. (Hồng Anh - Email: tieuthi94ct...@yahoo.com)



PGS.TS. Nguyễn Đình Phư trả lời:

** Em chào thầy Hiệp, hiện tại em ở Đà Nẵng, em đang học Công nghệ thông tin ở một trường nghề, em kgoong biết 2 năm sau ngành này có cần nhân lực nữa không ạ? Em rất lo lắng. Mong thầy chia sẻ giúp ạ. (Trần Thị Lịch - Email: barristertran_lich...@gmail.com)



Ông Nguyễn Thành Hiệp trả lời:

Công nghệ thông tin là một ngành rất cần cho nhiều ngành, nhiều hoạt động khác, nó đang hiện diện trong hầu hết các mặt sản xuất, đời sống. Nhu cầu trong nhiều năm tới vẫn còn em ạ. Với nội dung phong phú và ứng dụng hiệu quả của ngành này vào các mặt trong sản xuất, đời sống thì em không lo không có việc làm.



** Chào Ban Tư Vấn !! Xin cho em hỏi là học ngành Quản Trị Kinh Doanh (chuyên ngành Quản Trị Doanh Nghiệp hàng không) của Học Viện Hàng Không thì sau này ra trường có thể xin và làm việc ở các doanh nghiệp KHÔNG THUỘC lĩnh vực Hàng Không được không ạ ? Vì em sợ trường chỉ đào tạo về kiến thức của Hàng không không thôi ! (Dương Minh Quân - Email: duongminhquan1994...@yahoo.com)





PGS.TS. Nguyễn Đình Phư trả lời:

** Em trúng tuyển đại học Mở TP Hồ Chí Minh ngành Luật kinh tế . 4 năm nữa em ra khi ra trường em có cơ hội tìm việc làm không ạ? (Phạm Lê Thanh Trúc - Email: phamlethanh...@yahoo.com)



Ông Nguyễn Thành Hiệp trả lời:

** Em xin chào các thầy cô trong Ban tư vấn. Vừa qua em thi ĐH nhưng không đậu, em buồn quá! Giờ em muốn đi học nghề rồi ôn tập tiếp để thi lại cho năm sau, xin các thầy cô hướng dẫn giúp em học nghề nào có thể xin việc làm ngay và có thu nhập ổn định ạ! Em cảm ơn các thầy cô. (Nguyễn Bá Toàn - Email: Bachuthienha...@yahoo.com.vn)



Ông Nguyễn Thành Hiệp trả lời:





** Chào các thầy cô, em đang học ngành Thuế, nếu như em không vào làm nhà nước thì em có thể làm ở ngoài nhà nước thì em có thể làm nhưng nơi nào ạ? ngoài kiến thức về thuế em cần phải trang bị những kiến thức gì không ạ? Em cảm ơn các thầy cô. (Vũ Thị Thùy Linh - Email: thuylinhnguyen...@gmail.com)



Ông Nguyễn Thành Hiệp trả lời:





Nghề sửa chữa điện thoại di động (ĐTDĐ) là một nghề khá "hot" tại Việt Nam hiện nay, bạn có thể tham khảo bài viết nàyđể có thêm nhiều thông tin lựa chọn cho tương lai của mình.Chúc bạn thành công với con đường mình sẽ chọn.Ngành Thư viện tất nhiên ra làm thủ thư, cũng có người chuyên nghiên cứu phát triển Thư viện về nguồn tư liệu, về phòng đọc, về đào tạo nhân sự... Hiện nay thủ thư ít phải coi sách vì tư liệu hầu như nằm trong Thư viện điện tử nên Thủ thư bây giờ phải giỏi CNTT chuyên ngành Mạng, và giỏi ngoại ngữ để truy cập, mua tư liệu của nước ngoài.Xin em hãy tự tin vì SV học giỏi thì Ngân hàng nào cũng cần. Cuộc sống còn nhiều thay đổi nên khi em ra trường chắc chắn em sẽ thấy mọi sự tốt hơn nhiều so với những lời đồn đoán hiện nay.Chào Hải Dương,Đúng như thông tin của em đã có, theo thống kê của hãng nghiên cứu thị trường số 1 thế giới Neilsen .thì số người dùng smartphone hiên nay đã chiếm gần 50% số thuê bao điện thoại di động tại Việt Nam. Theo dự đoán, con số này sẽ tiếp tục tăng nhanh trong thời gian tới, vì vậy rất cần một đội ngũ kỹ thuật viên có khả năng xử lý sự cố với số lượng smartphone này. Hiện tại có một số đơn vị đã triển khai đào tạo kỹ thuật sửa chữa smartphone chuyên sâu, trong đó có Công ty CPS Vietnam, một trong những đơn vị đào tạo Kỹ thuật sửa chữa ĐTDD theo tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu Viêt Nam hiện nay. Bạn có thể tham khảo tại địa chỉ sau để biết thêm thông tin chi tiếtHọc phí khoá học Phần mềm Smartphone là 5.9 triệu đồng. Thời gian học là 100 tiết (khoảng 1 - 2 tháng, tuỳ theo số buổi đăng ký học trong tuần).Chúc Dương có nhiều sức khoẻ, hạnh phúc.Em thân mến ! Về nguyên tắc hai ngành điện này không khác nhau lắm. Em hãy yên tâm học thật giỏi. Ra trường, vào đời còn nhiều sự đổi thay lắm, miễn là em phải có tay nghề vững vàng và lòng đam mê nghề nghiệp thì sẽ đạt được thành công.Xin chào bạn,Nếu tại Bình Phước không có cơ sở dạy nghề dành cho người khuyết tật thì gia đình có thể đưa em xuống Tp HCM học nghề tại Trung tâm Bảo trợ dạy nghề cho người khuyết tật, địa chỉ số 215 Võ Thị Sáu, quận 3, Tp, HCM.Nơi đây có nhiều nghề dành cho người khuyết tật 1 tay như em: Công nghệ thông tin, lắp ráp điện tử-máy tính, in lụa, hội họa... Hoặc em có thể đến các trường nghề học nghề Công tác xã hội, kế toán, quản trị doanh nghiệp,...Chúc gia đình tìm được nơi và nghề học phù hợp cho Em.Thật ra mạng lưới thư viện của VN rất to lớn từ cấp Phường Xã đến Trung ương và các Trường Cao đẳng, Đại học nên nhu cầu nhân lực thì nhiều. Tuy nhiên, thu nhập chính của ngành này là lương của hành chính sự nghiệp nên nhiều người không thích. Nếu em muốn có sự nhàn nhã trong nghề nghiệp thì chọn ngành này rất phù hợp.Chào Thuý Quỳnh,Tại Việt Nam, hiện có nhiều đơn vị triển khai đào tạo nghề sửa chữa điện thoại di động (ĐTDĐ), tuy vậy hình thức đào tạo, chất lượng đào tạo khác nhau khá nhiều. Quan trọng là bạn nên chọn một đơn vị đào tạo lý thuyết và thực hành đồng bộ, học viên được thực hành trực tiếp trên các dòng máy đời mới đang thịnh hành nhất trên thị trường Việt Nam. Như vậy, kỹ năng thực hành sẽ được nâng cao và sát với thực tiễn.Bạn có thể tham khảo thông tin về Công ty CPS Vietnam, một đơn vị đào tạo Kỹ thuật sửa chữa ĐTDĐ theo tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu Việt Nam hiện nay tại địa chỉ www.cps.vn hoặc xem thêm thông tin về nghề này tại website Mức học phí hiện nay của nghề sửa chữa ĐTDĐ hiện tại dao động từ 8 - 13.9tr đồng, tuỳ theo chất lượng đào tạo và nội dung khoá học của mỗi đơn vị.Nghề này rất phù hợp với các bạn nữ vì chất chất công việc chủ yếu là lao động bằng trí tuệ, không sử dụng cơ bắp trong quá trình hành nghề...Chúc Thuý Quỳnh sớm đạt được ước mơ của mình!Ngành CNTT gồm rất nhiều nghề: Lập trình; Hệ điều hành; Trí tuệ nhân tạo; Nhận dạng ( Hình ảnh, Âm thanh, Ngôn ngữ, Vân tay,...); Mạng Internet; Mạng Lan; Đảm bảo toán học cho máy tính,... Tùy theo nghề mà nơi công tác sẽ khác nhau, ví dụ, nghề lập trình có thể công tác tại các Viện Tính toán, Viện Hải dương, Viện Cơ ứng dụng,... và dạy học. Nghề mạng Lan chẳng hạn sẽ làm việc trong các công ty, Ngân hàng... với nhiệm vụ quản lý mạng nội bộ. Hãy vào học một trong những nghề trên rồi mới biết mình sẽ làm việc ở đâu.Chào em,Ngành quản lý đất đai có rất nhiều công việc. Không chỉ đội nắng, dầm mưa, lội bùn, trèo đèo,...để đo đạc mà còn lập hồ sơ, vẽ, tính toán, quy hoạch,... Hơn nữa hiện nay người chuyên viên trong lĩnh vực đất đai được trang bị nhiều phương tiện kỹ thuật hiện đại để đỡ vất vả và tăng độ chính xác, nhanh chóng (Kễ cả kỹ thuật định vị trong đo vẽ).Các sở Tài nguyên Môi trường của các tỉnh thành phố, phòng Tài nguyên Môi trường quận huyện là nơi em có thể xin vào làm việc.Chào Hoàng Bình!Tùy theo tính chất công việc và vị trí cần tuyển, doanh nghiệp sẽ chọn lao động có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp hay sơ cấp... Ứng với mỗi vị trí, đòi hỏi kỹ năng lao động khác nhau. Nhiều vị trí đòi hỏi người lao động phải có trình độ tay nghề thuần thục thì tốt nghiệp đại học, cao đẳng chắc chắn sẽ khó tìm được việc ở những doanh nghiệp này.Trong thực tế hiện nay, các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động ở khu vực sơ cấp nghề, trung cấp nghề, cao đẳng nghề nhiều hơn, vì vào làm việc có thể đáp ứng ngay (hoặc gần với) yêu cầu của doanh nghiệp. Vì vậy, em nên yên tâm nếu quyết định đi học nghề.Bạn học khá Toán, Lý nên có thể học các nghề liên quan đến kỹ thuật như: Sửa chữa điện tử, sửa chữa điện lạnh, sửa chữa điện thoại di động...Chúc em sớm lựa chọn được nghề phù hợp với sở thích và nguyện vọng của mình.Nhật Huy thân mến! Không ai biết chọn ngành nào tốt hơn chính em. Xin việc trong thời buổi kinh tế khó khăn này thì nấu ăn là dễ xin nhất! Nghề sẽ tôn vinh em, do đó em phải xác định khả năng và đam mê của mình và chọn một trong 3 ngành nói trên. Chúc em thành công.Chào Em.Em đừng quá lo lắng và bi quan như vậy. Nghề giáo viên lúc nào cũng cần, và người Thầy luôn có một vị trí xã hội tốt đấy (tuy vật chất chưa thể như ý).Hiện nay chúng ta đang chưa vui vì việc giảng dạy Lịch sử trong các nhà trường chưa mang lại kết quả như ý, học sinh (thậm chí sinh viên) còn thiếu hiểu biết đầy đủ về Lịch sử nước nhà. Từ đó thiếu đi tinh thần tự hào dân tộc, lòng tự trọng dân tộc - điều vô cùng quan trọng trong nhân cách của mỗi con người.Vậy Em hãy yên tâm đăng ký đi dạy học nhé. Chắc chắn em sẽ tìm được niềm vui trong công việc đấy.Nếu Em muốn làm tư vấn tâm lý thì Em hãy học ngành Tâm lý của trường Đại học Sư phạm. Ở nước ngoài, các trường ĐH Y khoa cũng đào tạo ngành này. Còn muốn phục vụ lâu dài trong Quân đội thì có ba cách:1/ Em hãy nhập ngũ rồi sau đó phấn đấu học sĩ quan.2/ Đăng ký thi vào các trường đại học Kỹ thuật quân sự, Sỹ quan các bình chủng: Công binh, Thông tin,..3/ Thi vào Đại học dân sự ( tất cả các khối thi) và học tập giỏi, có sức khỏe và đạo đức tốt để khi tốt nghiệp thì xin vào công tác dạng sỹ quan chuyên nghiệp trong các cơ sở, công ty, xí nghiệp quốc phòng.Chúc Em thành công.Chào Anh Duy,Điện thoại di động (ĐTDĐ) là sản phẩm công nghệ cao, có số người dùng chiếm khoảng 50% dân số thế giới. Theo thống kê của hãng nghiên cứu thị trường số 1 thế giới Nielsen thì hiện có khoảng 3,5 tỷ người trên thế giới dùng ĐTDĐ. Riêng tại Việt Nam, số thuê bao ĐTDĐ đã lên đến 75 triệu.Năm 2011, Nhà xuất bản Macmiland của Hoà Kỳ đã nhận định: "Sửa chữa ĐTDĐ sẽ là một trong một trăm nghề đắt giá nhất của thế kỷ 21".Những thông tin trên là cơ sở quan trọng để bạn có thể tin rằng đây là một nghề khá dễ tìm việc làm vì tính phổ biến của sản phẩm. Không những thế, theo thống kê của Trung tâm dự báo nguồn nhân lực Tp.Hồ Chí Minh thì đây còn là nghề có thu nhập khá cao (dao động trong khoảng từ 8 - 12tr đồng/tháng).Thời gian học nghề này khoảng từ 5 - 9 tháng, tuỳ theo khoá đào tạo. Bạn có thể tham khảo thông tin tại website www.cps.vn để biết thêm thông tin chi tiết về các khoá học, chương trình học, cũng như mức học phí...Chúc Anh Duy thành công với con đường mình sẽ chọn.Học liên thông hiện nay chủ yếu vẫn trong khuôn khổ của trường tổ chức đào tạo. Học liên thông theo hệ Chính quy. Do việc ký kết hợp đồng đào tạo giữa các trường với nhau nên cũng có thể khi đang học cao đẳng của trường A vẫn có thể học ĐH của trường B do hai trường A&B cùng phối hợp đào tạo.( Hiện tại người còn liên kết đào tạo tới bậc tiến sĩ nữa đấy). Em phải hỏi xem trường mà em học có liên kết với trường nào khác không nhé.Chào Em.Khi muốn ra nước ngoài làm việc, em phải tìm hiểu kỹ xem nơi đó cần kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm và những yêu cầu gì khác nữa. Từ đó em tự xem xét mình còn thiếu mặt nào để học tập, rèn luyện thêm. Thông thường, bên cạnh kiến thức, kỹ năng đã có, em nên chú ý những nội dung sau đây: Ngoại ngữ giao tiếp và ngoại ngữ chuyên ngành; văn hóa, tập quán, quy định của cộng đồng, doanh nghiệp em sẽ vào làm (trong đó chú ý phong cách và thái độ lao động, quan hệ giao tiếp - ứng xử, những thói quen trong đời sống,...); luật pháp của nước em đến làm. Và còn một điều nữa là môi trường nơi em làm việc sẽ cung cấp cho em những gì cần thiết để em có thể làm việc hiệu quả nhất.Em thân mến ! Nhu cầu nhân sự của bất kỳ ngành kinh tế nào cũng là dòng chảy không ngừng.Có người về hưu thì có người nối tiếp, có người xin được việc thì cũng có người thất nghiệp. Nếu em học giỏi thì việc làm không có gì khó khăn. Trước tiên em hãy tự tin nhập học và học thật tốt!Chào Em.Hiện nay nghề trong lĩnh vực thẩm mỹ đa phần là sơ cấp nghề. Trình độ Trung cấp nghề mới có ít trường dạy thôi (trường Trung cấp nghề Nhân Đạo - quận 3 - Tp HCM). Em có thể lên mạng để tìm địa chỉ các cơ sở dạy nghề thẩm mỹ tại Tp. HCM (TTDN Nguyễn Hoàng, thẫm mỹ Thanh Vân, Thiên Nga, Nguyên My, Sài Gòn,...). Các nơi này không có chương trình du học. Nếu em có ý định du học nghề này, Em cũng nên lên mạng để tìm thông tin, vì đa số người đi học nghề này ở nước ngoài là tự tìm nơi học và tự túc. Em có thể tìm hiểu để du học nghề này ở các nước như Hàn quốc, Singapore, Nhật, Thái Lan, Hoa Kỳ,...Chuyện này phải phụ thuộc vào gia đình thôi em ạ. Thứ nhất đừng để ba mẹ buồn, thứ hai không có kinh phí thì ăn học làm sao được. Em hãy học ra trường và nuôi đam mê Vẽ như một nghề tay trái. Biết đâu sau này Em sẽ thuận " tay trái" hơn tay phải.Nếu em giỏi Văn, Thơ thì hãy học ngành Văn học, còn giỏi Sử thì học ngành Sư phạm Sử. Giáo viên thì lúc nào và ở đâu cũng cần nên xin việc chắc không có khó khăn. Thu nhập của Giáo viên cực kỳ ổn định ( ở mức thấp) gần như không có xáo trộn gì nhiều!Trả lời:Việc này em phải hỏi Phòng Đào tạo của Trường CĐ Sư phạm mới biết chính xác mức đền bù. Theo chúng tôi biết thì sau khi học xong CĐ, em mới có thể đăng ký thi trường ĐH khác được vì Trường CĐ đang quản lý hồ sơ gốc nên em khó lòng mà có hồ sơ thi ĐH khác.Thực ra mấy ngành này gần giống nhau nên em học lĩnh vực này vẫn có thể làm ở lĩnh vực kia. Tất cả các ngành này đang "hot" nhất đấy. Kỹ thuật điện tử có chuyên ngành Vi mạch.Em thân mến ! CĐ CNTT của Trường ĐH Công nghiệp là chính quy mà. Cơ hội làm việc như nhau, không phân biệt. Việc học liên thông lên ĐH do trường quyết định và phụ thuộc vào sức học của em ( Nếu học giỏi).Đây là nghề có phạm vi rộng, gắn với sự phát triển xã hội và hiện nhu cầu khá lớn. Thường các Trung tâm công tác xã hội, Trung tâm giáo dục lao động xã hội, các Đoàn thể, Hội, Trung tâm tư vấn, và các tổ chức xã hội khác (kể cả tổ chức từ thiện)... rất cần người được đào tạo nghề này. Đà Nẳng là một thành phố phát triển nhanh và đầy hứa hẹn, chắc chắn nhu cầu nghề này sẽ lớn. Em yên tâm học cho có kết quả để làm việc tốt sau này.Ngành Kỹ thuật trắc địa sẽ làm việc trong ngành Tài nguyên Môi trường và vẽ bản đồ. Em có thể công tác tại các Phòng tài nguyên Môi trường của các Quận Huyện, Sở, Bộ. Ở cấp độ Phòng TNMT thì em sẽ làm công việc như quản lý, cấp sổ Đỏ, sổ Hồng, điều chỉnh Quy hoạch,...Trả lời:Chào Em.Trả lời:Em hãy vào các website của các hãng lớn như: Toyota, Honda, Mitsubishi, Ford, Trường Hải, KIA,... 1-5 ( Hà Nội), SAMCO ( Tp. HCM) để liên hệ tìm hiểu nhu cầu nhân lực. Ngoài ra Em cũng có thể liên hệ các cửa hàng sửa chữa Auto trên cả nước.Em hãy học giỏi và tự tạo cho mình kỹ năng nghề nghiệp vì Thiết kế Đồ họa là nghề rất dễ kiếm việc. Còn việc em không thích thì đành chịu, vì không ai thay em được. Em hãy làm quen với Phoshop, với Autocad 2D,3D,.. Chúng sẽ giúp em trong thiết kế các công trình lớn, các Chi tiết máy móc Kỹ thuật. Em hãy vào các website để tìm nơi cần kỹ sư như em.Hoàn toàn không! Vì phi công đòi hỏi sức khỏe tốt tuyệt đối, thị lực 10/10.Chào Em.Em có thể đến trường Trung cấp nghề Hà Giang (hoặc nếu có trường Cao đẳng nghề thì càng tốt) để đăng ký theo học. Nếu chưa tìm được thì em hỏi sở Lao động - Thương binh & Xã hội Hà Giang, Sở sẽ hướng dẫn em. Nếu tại Hà Giang không có dạy nghề này thì em phải chịu khó tìm các tỉnh lân cận hoặc về thẳng Hà Nội để học.Ngành xã hội học sẽ phục vụ cộng đồng, nghiên cứu các Vấn đề liên quan đến xã hội, như cư dân Thành thị, Nông thôn, nhu cầu văn hóa giáo dục,... Ra trường em có thể làm việc tại: Trường ĐHKHXH&NV để dạy học, tại VP các UBND để tư vấn cho lãnh đạo quản lý nhà nước địa bàn họ phụ trách. Em cũng có thể tham gia các Tổ chức phi chính phủ làm công tác từ thiện cho các cộng đồng kém phát triển.Hoàn toàn được, ví dụ ngành vận tải, bốc dỡ có thể làm ở sân bay, cảng biển, cảng sông, Quản trị nhân sự, quản trị Hàng hóa,... đều có thể làm trong những ngành kinh tế khác. Mỗi SV cần phải biết tự học, đọc các tài liệu liên quan với nhiều nghề để mình có thể tiếp nhận lĩnh vực khác với nghề được đào tạo ở trường. Việc chuyển đổi nghề trong cuộc đời thì không có gì mới trong các nền kinh tế thị trường, chỉ có các thế hệ trước đây của VN ít thay đổi nghề là do cơ chế của nền Kinh tế kế hoạch- các Nhà quản lý không muốn có xáo trộn thay đổi. Em hãy yên tâm mà học tập.Chào Em,Ngành Luật nói chung, Luật kinh tế nói riêng, rất cần cho phát triển kinh tế - xã hội. Em yên tâm học. Xã hội ta đang hoàn thiện hệ thống luật pháp để tăng cường hiệu lực và hiệu quả quản lý. Một xã hội văn minh thì nhất định vai trò của luật phải được đề cao, và như vậy những người có trình độ về luật sẽ có nhiều cơ hội đóng góp hiệu quả vào sự phát triển xã hội văn minh đó.Chào Em.Em không nói rõ em đang ở đâu nên khó giải đáp. Vậy em nên đến Trung tâm giới thiệu việc làm của tỉnh, thành phố em ở để xem nhu cầu và đăng ký việc làm nhe!Chào Em.Nghiệp vụ thuế, ngoài việc đi làm cho cơ quan thuế của Nhà nước, em còn có thể đi làm ở các đơn vị kiểm toán, các đơn vị nghiệp vụ kế toán, khai báo thuế của tư nhân....Về kiến thức, em học thật tốt nội dung trường đào tạo là cơ bản rồi.