Học phí cao vẫn “hút”

Tình trạng căng thẳng đầu vào ở các trường mầm non công lập đang khiến nhiều trường mầm non tư thục trở thành nơi “gánh vác” một lượng lớn số trẻ 3 và 4 tuổi. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Phòng GD-ĐT quận 9 - TPHCM, cho biết: “Các trường mầm non tư thục đã giúp tình trạng thiếu chỗ học bớt căng thẳng hơn vì không thể để trẻ 5 tuổi phải học tại các nhóm trẻ gia đình mà trường công thì không thể đáp ứng hết nhu cầu”.



Không thể đòi hỏi chất lượng



Theo ghi nhận của phóng viên tại một số trường mầm non tư thục thuộc các quận Thủ Đức, Gò Vấp, Tân Phú… trong những ngày qua, rất nhiều phụ huynh đến mua đơn tìm chỗ học cho con. Đáp ứng nhu cầu đó, những trường này luôn treo bảng thông báo “ghi danh hằng ngày” và công khai luôn mức học phí để phụ huynh chọn lựa.



Tại Trường Mầm non Búp Sen Hồng, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, mức học phí dao động từ 730.000 đồng đến dưới 1 triệu đồng tháng/trẻ. Trường Mầm non Hoa Phong Lan tại phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú cũng có mức học phí từ 900.000 đồng đến 930.000 đồng/tháng/trẻ cho hai lứa tuổi nhà trẻ và mẫu giáo, riêng tiền cơ sở vật chất sẽ đóng vào đầu năm học mới.



Một số trường mầm non tư thục tại quận Gò Vấp, như Trường Mầm non Ngôi Sao Nhỏ, cũng có mức giá từ 800.000 đồng-850.000 đồng/tháng/trẻ. Đây là những mức không “dễ chịu” với những gia đình lao động nghèo nhưng với những trẻ thuộc diện không ưu tiên (không hộ khẩu, KT3) thì hầu như không còn lựa chọn nào khác.







Giờ chơi của trẻ tại trường mầm non tư thục

Thế giới Trẻ Thơ, quận 7 - TPHCM

Học phí rất cao

Bữa ăn cho trẻ teo tóp dần

Bà Lê Thị Kim Vân, nguyên hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Lư (quận 1), bày tỏ: “Do cố giữ một mức thu vừa phải nên thực tế bữa ăn cho trẻ tại nhiều trường mầm non tư thục đang teo tóp dần. Vì ngoài việc phải trả lương giáo viên, bảo mẫu, tiền thuê mướn địa điểm thì các trường còn phải có lãi mới duy trì hoạt động được. Cho nên, khi bữa ăn đến miệng trẻ thì đã chẳng còn bao



Khi hỏi chỗ học cho trẻ 4 tuổi, chúng tôi được cam kết là sĩ số mỗi lớp chỉ từ 25-30 cháu, do hai cô trông giữ. Một lãnh đạo phòng GD-ĐT thừa nhận ngoài học phí khá cao so với các trường công thì chất lượng giảng dạy tại một số trường mầm non tư thục cũng không được bảo đảm. Tuy nhiên, không thể đòi hỏi trong tình trạng căng thẳng do thiếu chỗ học như hiện nay, chính các trường mầm non tư thục này trở nên cần thiết.Bà Chung Thị Bích Phượng, Phó Phòng GD-ĐT quận Tân Phú, bày tỏ: “Từ khi đề án phổ cập trẻ 5 tuổi được triển khai, các trường mầm non tư thục đã sẵn sàng san sẻ gánh nặng với quận về chỗ học cho trẻ. Hiện nay, số trường mầm non tư thục tại quận Tân Phú đã tăng lên 19 trường nhưng cũng chỉ đáp ứng được khoảng 1.700 trẻ trong tổng số gần 15.000 trẻ có nhu cầu đến trường. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ có không ít trẻ phải vào các nhóm trẻ gia đình”.Dù Sở GD-ĐT TPHCM thông báo sẽ kiên quyết không tăng học phí trong năm học tới đối với các trường công lập và sẽ vận động các trường ngoài công lập cố gắng giữ mức học phí như cũ nhưng theo ghi nhận của chúng tôi, dù chưa đến năm học mới mà nhiều trường, nhất là trường có yếu tố nước ngoài, đã thông báo những mức học phí rất cao.Lấy lý do thời gian học tăng lên hai tuần để phù hợp với chương trình, hệ thống Trường Quốc tế Việt Úc công bố mức học phí đối với mỗi trẻ ở bậc nhà trẻ, mẫu giáo gồm lệ phí ghi danh 2.520.000 đồng, học phí trọn khóa một năm (bậc mẫu giáo học 4 năm) hơn 67 triệu đồng, tiền ăn trong một năm gần 17 triệu đồng, chưa tính các khoản như tiền giáo trình, tiền đồng phục.Trường Mầm non Việt Mỹ (quận Tân Phú) có mức học phí là 135 USD/tháng/trẻ. Ở hệ thống Trường Quốc tế châu Á - Thái Bình Dương là 300 USD/tháng/trẻ, chưa bao gồm tiền cơ sở vật chất, tiền ăn, đồng phục.