Học sinh chém trọng thương thầy giáo

Ông Lê Quốc Tuấn, Hiệu trưởng Trường THPT bán công Nguyễn Thị Lợi, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết: Sự việc xảy ra vào khoảng 8h 30 phút ngày 24/9/2010. Em Lê Ngọc Đức, học sinh lớp 11A5 và em Lê Văn Tú, ở khu phố Vĩnh Thái, phường Trung Sơn, thị xã Sầm Sơn, hiện là sinh viên trường Đại học Thành Đô (Hà Nội), cả 2 cầm dao chạy vào trường chém liên tiếp vào thầy giáo Đới Xuân Hải, trú ở phường Trường Sơn, thị xã Sầm Sơn. Lúc đó, thầy Hải chỉ kịp cầm ghế chống đỡ nhưng vẫn bị Lê Ngọc Đức chém trúng một nhát vào đùi trái, máu chảy lênh láng khắp nền nhà phòng giám thị.

Ngay sau đó, Lê Ngọc Đức đã bị bảo vệ và học sinh nhà trường bắt lại, Lê Văn Tú cầm dao trèo tường chốn thoát. Được sự động viên của nhân dân địa phương, đến khoảng 12 giờ cùng ngày, Tú đã đến trường tự thú.

Thầy Đới Xuân Hải đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Sầm Sơn

Trước đó, vào tiết thứ 2, học sinh Lê Ngọc Đức bỏ giờ trên lớp xuống dưới sân trường và xáo trộn vào tiết dạy thể dục của thầy Đới Xuân Hải. Phát hiện thấy, thầy Hải đã mời Đức ra ngoài rồi gọi ông Trần Đức Xô, bảo vệ nhà trường, kiêm giám thị mời phụ huynh của Đức đến để nhà trường phối hợp với gia đình có hướng giáo dục. Ngay sau đó, bố của Đức đến trường cùng với Đức có những lời lẽ không tốt với thầy Hải. Chỉ vài phút sau, Đức và Tú cầm 2 con dao phay trèo qua tường nhà trường, tới phòng giám thị chém trọng thương thầy Hải.

Ngoài sự việc trên, ông Lê Quốc Tuấn còn cho biết thêm: Trong qúa trình giảng dạy, thầy Hải luôn có thái độ nghiêm khắc với học trò và là một thầy giáo dạy tốt trong trường. Đã nhiều lần thầy Hải bị Ban giám hiệu nhà trường nhắc nhở vì quá nghiêm khắc với học trò.

Tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Sầm Sơn, các bác sỹ cho biết: Thầy Đới Xuân Hải nhập viện vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 24/9/2010 trong tình trạng vết thương chảy máu nhiều, theo chuẩn đoán mặt ngoài phía sau đùi trái 1/3 có vết thương, bờ mép sắc gọn, kích thước dài 20x5cm, đứt cân cơ gấp đùi trái, phải khâu 3 lớp. Hiện tại, thầy Hải đang phải dùng kháng sinh chống viêm, phù nề, giảm đau, trợ lực.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Hồi, Phó Trưởng Công an phường Trường Sơn, thị xã Sầm Sơn cho biết: Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng Công an đã đến hiện trường, thu giữ tang vật gây án, lấy lời khai, lập biên bản để điều tra, làm rõ vụ việc, đồng thời tạm giữ hành chính 2 đối tượng Lê Ngọc Đức và Lê Văn Tú về hành vi cố ý gây thương tích cho người khác. “Vụ việc sẽ được xử lý nghiêm khắc khi thầy giáo Đới Xuân Hải điều trị khỏi và đi giám định sức khỏe. Căn cứ vào kết quả này, cơ quan công an sẽ xử lý hình sự hay hành chính”, ông Hồi nói.

Theo Văn Thanh (báo Thanh Tra)