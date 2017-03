Học sinh đeo khẩu trang trong lớp vì hôi thối

Hơn 180 học sinh ở các khối lớp 1, 2, 3 tại trường Tiểu học Tịnh Kỳ đều mang theo khẩu trang trong cặp sách vì không khí quá bẩn và ô nhiễm.



Phía trước trường là sân bóng đá, hai bên hông có chợ, lò hấp cá cơm, đằng sau là bãi rác đủ loại rác thải tràn lan ra tận đến mép biển. Từ các lò hấp cá cơm, nước thải đen ngòm chảy ra bốc mùi tanh hôi kèm theo mùi hôi bốc lên từ bãi rác phía sau trường luôn là nỗi ám ảnh của thầy trò trường Tiểu học Tịnh Kỳ.







Hàng ngày ngồi trong lớp học tập, học sinh trường Tiểu học Tịnh Kỳ vừa học vừa đeo khẩu trang bịt mũi để hạn chế hít thở mùi hôi thối nồng nặc. Ảnh: Trí Tín

Bãi rác thải tràn lan sát trường Tiểu học Tịnh Kỳ. Ảnh: Trí Tín

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang cho biết, chính thầy cô đã yêu cầu học trò của mình đến lớp phải mang khẩu trang để đảm bảo an toàn sức khỏe.Địa hình thôn An Vĩnh có bãi cồn nhô sát ra biển nên nơi đây trở thành bãi rác thải tập trung "bất đắc dĩ". Không chỉ có thầy trò trường Tiểu học Tịnh Kỳ hàng ngày phải hứng chịu ô nhiễm mà người dân cũng ngán ngẩm. " Ngửi mùi tang hôi, nhiều khi người dân chúng tôi còn nôn thốc nôn tháo nói gì đến các cháu học sinh", ông Trần Văn Kiên, người dân ở thôn An Vĩnh bức xúc nói.Theo nhiều giáo viên, học sinh, những hôm trời mưa kéo dài rồi nắng gắt, mùi hôi xông lên nồng nặc, về nhà khó mà nuốt cơm nổi. Thầy giáo Nguyễn Đình Hưng, Hiệu trưởng trường tiểu học Tịnh Kỳ nói rằng khó có thể di dời các lò hấp cá cơm đi nơi khác bởi lẽ đây là nguồn thu nhập chính của hàng trăm gia đình. "Do vậy thầy trò chỉ còn cách sống chung ô nhiễm, chờ xây trường mới ở nơi khác", thầy Hưng cho biết.Hiện tại, trong lúc chờ xây thêm các phòng học tại điểm trường chính, chính quyền địa phương xã Tịnh Kỳ chỉ duy nhất có một giải pháp là vận động người dân hạn chế vứt rác ra bãi, xử phạt nghiêm nếu bắt quả tang người mang rác thải đến đổ bừa bãi tại đây.Dự kiến ngôi trường mới sẽ được xây dựng vào tháng 12. Trong khi đó ông Lê Viết Chữ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo huyện Sơn Tịnh phối hợp với các sở Tài nguyên - Môi trường, Giáo dục - đào tạo kiểm tra thực tế môi trường khu vực xung quanh trường tiểu học Tịnh Kỳ để có biện pháp khắc phục.