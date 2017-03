Học sinh được tự nghỉ học nếu rét dưới 10oC

Theo đó, phụ huynh cần theo dõi bản tin thời tiết phát sóng khoảng 6 giờ 15 mỗi ngày trong chương trình “Chào buổi sáng” của Đài Truyền hình Việt Nam VTV1 để chủ động cho con nghỉ học. Với cấp mầm non, tiểu học, có thể cho trẻ nghỉ khi nhiệt độ từ 10 độ C trở xuống. Học sinh THCS có thể được nghỉ khi nhiệt độ xuống dưới 7 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương, chiều 22-1, một đợt không khí lạnh rất mạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh Bắc Bộ. Dự báo hôm nay (23-1), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ. Đồng bằng trung du Bắc Bộ và các tỉnh ven biển miền Trung từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi sẽ có đợt xấp xỉ rét đậm.