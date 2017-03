Học sinh giỏi quốc gia có được tuyển thẳng?

Hỏi: Em đã đạt giải 3 môn tiếng Pháp vậy chỉ phải thi đại học vượt điểm sàn phải không? Những trường như ĐH Ngoại Thương, khoa tài chính Ngân hàng và kinh tế đối ngoại ĐH quốc gia không cộng điểm thưởng cho giải 3 phải không?( tournesol_bibi@yahoo.com)

*Trả lời:

- Về quy định ưu tiên dành cho thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba ở kì thi học sinh giỏi quốc gia các trường sẽ có những thông báo cụ thể. Dân trí sẽ cập nhật những thông tin này trong thời gian sớm nhất.

Hiện tại có trường ĐH FPT; ĐH Sư phạm TPHCM thông báo tuyển thẳng học sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kì thi học sinh giỏi quốc gia nếu có điểm thi trên mức điểm sàn của Bộ GD-ĐT đưa ra (không có môn thi nào bị điểm 0).

Em muốn dự thi vào các trường CĐ của ngành an ninh thì phải làm như thế nào? Trong quyển những điều cần biết về tuyển sinh đại có các trường đó không? Em muốn dự thi vào các trường trung cấp của ngành an ninh nữa xin cho em biết có những trường trung cấp nào có thể thi vào được?( codai_ub2006@yahoo.com)

- Các ngành an ninh sẽ do khối các trường Công an đảm nhận. Hiện tại theo ban tư vấn được biết khối các trường này chưa có hệ CĐ hay trường CĐ nào.

Hệ TCCN chuyên nghiệp khối các ngành công an không thi tuyển mà chỉ xét tuyển thì từ những thí dam dự kì thi ĐH vào khối các trường này. Chỉ tiêu được phân bổ theo từng địa phương.

Ngoài khối trường công an có trường CĐ Tài chính Hải Quan cũng đảm nhận nhiệm vụ tương tự. Em có thể dự thi vào trường này.

Thông tin chi tiết sẽ được cập nhật trong quyển “Những điều cần biết…” sắp phát hành.

Em là thí sinh tự do, khi em nộp hồ sơ đăng kí dự thi tại nơi em ở thì sau một thời gian em sẽ nhận được giấy báo dự thi tại nơi em đã nộp hồ sơ hay là giấy báo sẽ được chuyển bằng đường bưu điện? Nếu em không thi đậu và điểm cao hơn điểm sàn thì giấy báo điểm đó em sẽ nhận ở đâu hay là cũng chuyển bằng đường bưu điện theo địa chỉ của em?( hoanglan1008@yahoo.com)

- Theo quy định tuyển sinh thì thí sinh nộp hồ sơ ĐKDT ở đâu thì nhận phiếu báo dự thi và phiếu báo điểm tại đó.

Thông thường thì chỉ có giấy báo trúng tuyển mới gửi qua đường bưu điện.

Chúc em thi tốt!

Năm nay em muốn thi vào đại học Hà Nội khối A chuyên ngành tài chính Ngân hàng. Em muốn hỏi sau khi vào học thì em có được học theo chương trình dạy bằng Tiếng anh không? Hay là học theo chương trình tiếng việt bình thường? (mouse_love_cat213@yahoo.com)

Toàn bộ chương trình đào tạo ngành Tài chính-Ngân hàng trường ĐH Hà Nội sẽ giảng dạy bằng Tiếng Anh. Sinh viên trúng tuyển vào trường phải học 1 năm ngoại ngữ trước khi vào chuyên ngành đào tạo chính.

Em có 1 người bạn sinh năm 1984. Khi đang là sinh viên năm thứ 2 của trường ĐH Hàng Hải thì bạn ấy phải đi xuất khẩu lao động, đến nay đã được 3 năm. Bạn ấy có nguyện vọng trong 2, 3 năm nữa sẽ trở về Việt Nam học lại ĐH. Bây giờ Bộ GDĐT không tổ chức thi ĐH nữa thì có cách nào để bạn của em được đi học ĐH không?( hoangvan1505@gmail.com)

- Có lẽ em chưa nắm rõ chủ trương của Bộ GD-ĐT. Ban tư vấn xin nói rõ như sau: Chủ trương của Bộ GD-ĐT là gộp kì thi tuyển sinh ĐH, CĐ và kì thi THPT thành một kì thi chung gọi là kì thi THPT Quốc gia để từ đó lấy kết quả xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ, TCCN.

Tất cả các thí sinh tự do đều có thể đăng kí dự kì thi này để lấy kết quả xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ, TCCN . Khác với các thí sinh đang học THPT là thí sinh tự do chỉ cần dự thi những môn thi do trường mình ĐKDT quy định mà thôi.

Em hiện là học sinh lớp 12, có hộ khẩu thường trú tại Lạng Sơn. Em muốn thi vào trường ĐH Công Nghiệp TPHCM, em có phải vào TPHCM thi không hay có thể thi tại Hà Nội? Hồ sơ đăng kí dự thi em phải nộp ở đâu? Gửi về trụ sở chính của trường tại TPHCM hay có thể gửi về cơ sở phía Bắc ở tỉnh Thái Bình?( smile_with_me1911@yahoo.com.vn)

- Trường ĐH Công nghiệp TPHCM là trường có tổ chức thi tuyển nên em bắt buộc phải vào TPHCM để dự thi.

Hồ sơ ĐKDT em có thể nộp trực tiếp cho trường ĐH Công nghiệp TPHCM (Không gửi hồ sơ tuyển sinh qua đường bưu điện) hoặc có thể nộp hồ sơ ĐKDT tại bất kì tuyến Phòng, Sở GD-ĐT nơi mình đang tạm trú.

Em ở Yên Lạc-Vĩnh Phúc và là thí sinh tự do. Em muốn hỏi là khi nộp hồ sơ theo tuyến phòng thì em ghi mã ĐKDT là gì? Khi có giấy báo dự thi sẽ gửi về đâu? Giấy báo sai sót thì em phải làm thế nào?( traiquekhongtienkhongtinhyeu@gmail.com)

- Do em nộp hồ sơ ĐKDT tại Phòng GD-ĐT nơi mình có hộ khẩu thường trú nên mã đơn vị ĐKDT sẽ theo quy định của từng phòng giáo dục. Em nộp ở Phòng giáo dục ở huyện nào thì ghi mã ĐKDT ở phòng giáo dục huyện đó.

Thông tin chi tiết về mã ĐKDT em nên hỏi trực tiếp cán bộ tuyển sinh nơi em nộp hồ sơ ĐKDT.

Giấy báo dự thi sẽ gửi về nơi thí sinh nộp hồ sơ ĐKDT. Em nên lưu ý: Khi đến nhận giấy báo dự thi em phải mang theo phiếu ĐKDT dự thi số 2.

Nếu phát hiện giấy báo có sai sót thì em phải báo cáo với cán bộ tuyển sinh của trường mình dự thi trong ngày đến làm thủ dự thi (ngày 3/7 đối với khối A, V; ngày 8/7 đối với các khối còn lại). Mọi sai sót trong giấy báo sẽ được điều chỉnh trong ngày này.

Thi khối D1 Trường đại học Hà Nội điểm môn ngoại ngữ có nhân hệ số 2 hay không?( ha_tranthai@vnn.vn)

- Tất cả các chuyên ngành đào tạo tuyển sinh khối D1 trường ĐH Hà Nội đều nhân hệ số 2 đối với môn ngoại ngữ.

Học lực trung bình thì có được dự thi vào khối các trường công an? (truonggiang_ht1212@yahoo.com)

- Theo quy định tuyển sinh của khối các trường công an thì không hạn chế ngưỡng học lực cuả thí sinh. Thí sinh chỉ cần tốt nghiệp THPT hoặc THBT và vượt qua vòng sơ tuyển do công an tỉnh, thành phố nơi mình cư trú tổ chức là được phép dự thi.