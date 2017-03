Học sinh hào hứng với “Tiết học lớn nhất thế giới” ở Hà Nội

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ “Tuần lễ toàn cầu hành động vì giáo dục” do tổ chức UNESCO phối hợp với Bộ GD&ĐT tổ chức tại Việt Nam. Tiết học kéo dài hơn 30 phút, kết hợp với nhiều tiết mục văn nghệ do học sinh biểu diễn. Cùng lúc, trường THCS Thăng Long cũng trưng bày nhiều tài liệu, ảnh chụp do chính các em học sinh thực hiện về vấn đề bỏ học.

Thầy Nguyễn Đăng Vũ, Hiệu trưởng Trường THCS Thăng Long, khẳng định tiết học này đã giúp học sinh hiểu và thông cảm hơn với các bạn đồng lứa gặp hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện đến trường.