Học sinh học ba ca!

Đấy là chuyện tôi được chứng kiến vì có cháu nội đang học lớp 6 của một trường tại một quận nội thành Hà Nội. Cháu lại là học sinh trái tuyến, vì nhà cháu ở tận Định Công, nơi không có một trường phổ thông nào. Mà đã là trái tuyến thì các bạn hẳn biết nông nỗi gian truân tốn kém như thế nào để được vào học một trường ở quận nội thành !. . . Sau khi chạy chọt để xin được, bố mẹ, ông bà cháu đều hớn hở vui mừng vì an tâm được một việc học, tất nhiên tuy có vất vả vì đường xá xa xôi và vấn nạn kẹt xe, nhưng được thế cũng là đã mừng.



Nhưng rồi sự lo lắng lại nổi lên khi chương trình học bắt đầu vào guồng. Sau khai giảng khoảng một tuần lễ để chấn chỉnh lớp học , các cháu học sinh bắt đầu tham gia học thêm theo kế hoạch của cô giáo và tất nhiên là cả của ban phụ huynh với phương châm là “ tự nguyện” , cháu nào muốn học thì học, “ không bắt buộc “ !!! Nhưng tôi đố các bạn tìm ra được một phụ huynh nào không cho con em theo học vì đây là các lớp của chính các cô giáo trong lớp phụ trách tổ chức !



Thế là chương trình học tập hàng tuần của cháu tôi là : sáng 7.30 học thêm văn, lý .. đến 9.30 . Từ 9.30 đến 13.00 các cháu tự do ôn tập tại chỗ bán trú hoặc tại nhà. Tất nhiên nhà cháu ở tận Định Công, nên bố mẹ cháu chọn phương án ăn nghỉ tại chỗ bán trú , nhưng rồi “ tâm bất tòng thực “ ( lòng muốn mà thực tế không cho muốn !! ) , cháu tôi không ăn nổi bữa ăn bán trú ( Tất nhiên thôi với giá cả hiện nay !) nên 9.30 phải nhờ đến phương tiện xe ôm để đưa cháu về nhà ông bà ở tương đối gần hơn để ăn nghỉ. 13 giờ đi học chính thức, đến 17.30 tan học lớp chính quy, cả lớp gồm các học sinh và cô giáo đi bộ đến địa điểm thuê gần trường để học thêm ngoại ngữ . 19g bố mẹ đến đón con về.



Như vậy tổng hợp lại là ngày hôm đó, cháu tôi phải học 3 ca một ngày . Chương trình một ngày như thế diễn ra 2 lần trong một tuần. Ngoài ra để “chắc ăn “ trong quá trình thu thập kiến thức, bố mẹ cháu lại được giới thiệu cho đi học thêm 2buổi / tuần ở một lớp khác do các cô giáo “ có tiếng “ giảng dậy. Chưa hết, để đủ điều kiện đi “ du học “ trong 6-7 năm nữa, bố mẹ cháu lại ghi tên cháu vào lớp Anh văn ở Trung tâm gì gì đó cũng hai buổi một tuần , tất nhiên là vào các buổi còn trống , có nghĩa là Thứ bẩy, Chủ nhật các cháu vẫn phải đến lớp !



Thưa các bạn, đó là kế hoạch học tập của một học sinh tầm 10-11 tuổi hiện nay tại thành phố chúng ta ! Chúng ta thử nghĩ xem các con cháu chúng ta sẽ học và thu nhận như thế nào với một chương trình học tập như vậy ! Vậy do đâu,? lỗi tại ai !? Trên các phương tiện thông tin đại chúng hết năm này đến năm khác đều đăng các chỉ thị , hướng dẫn của Bộ của Sở GDĐT là cấm học thêm, dậy thêm tràn lan; chỉ để tồn tại các lớp học thêm đúng đối tượng cần thiết và được tổ chức theo phương châm tự nguyện ( có cam kết hẳn hoi ) , nhưng thật ra tinh thần chỉ đạo đó không được tuân thủ, tình trạng dạy thêm học thêm vẫn tràn lan !



Các phụ huynh mà chúng tôi thường gặp ở các buổi chờ đón các cháu vẫn trao đổi với nhau về sự vất vả của các cháu, của cả gia đình. Cũng có ý kiến đề ra là cũng phải thông cảm với các giáo viên vì lương không đủ bảo đảm cuộc sống, buộc các cô giáo phải tổ chức các lớp dạy thêm như vậy, nên các phụ huynh có thể nhất trí góp tiền, tương đương với tiền học phí nộp cho các cô giáo , rồi đề nghị các cô cho các cháu nghỉ vì thực ra kiến thức ở các lớp này nói nghiêm túc ra thì đã có ở các buổi học chính quy rồi ! Nhưng thật lòng muốn đề nghị như vậy, chứ ai dám nói với các cô , mà có nói thì có các cô giáo nào dám nhận như vậy. Thế là cái vòng băn khoăn luẩn quẩn cứ cuốn lấy mọi người, và cái “xã hội học tập” nhỡn tiền cứ diễn ra hàng ngày như vậy, không biết tới bao giờ mới chấm rứt.



Các bậc phụ huynh ơi , các thầy cô giáo ơi, biết làm thế nào bây giờ để giải phóng cho các em học sinh non nớt của chúng ta có được một tuổi thơ đẹp đẽ, êm ả, được học tập thoải mái và vui chơi !





Nguyễn Phúc Hưng ( Hào Nam , Hà Nội)





Tình trạng con em của chúng ta phải “học 3 ca” như bài viết trên đây còn khá phổ biến ở các đô thị. Cách học nhồi nhét như vậy hoàn toàn phản sư phạm, biến việc học vốn là niềm vui của trẻ em thành sự khổ ải, làm mất hết sự hứng thú thì làm sao phát huy được cách học tập tích cực và sáng tạo; còn ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe cũng như sự phát triển trí tuệ về lâu dài của trẻ em.



Tình trạng dạy thêm học thêm tràn lan vẫn còn phổ biến ở các đô thị một mặt vì lương của giáo viên không đủ sống, nhưng mặt khác, còn do phụ huynh học sinh quá lo lắng về việc học của con cái, sợ con mình “không bằng chúng bằng bạn” và sợ cô giáo “để ý” nếu không cho con đi học thêm cô giáo. Thê là dù trong lòng có băn khoăn, mọi người vẫn “tự nguyện” cho con đi học thêm!



Vì vậy, muốn khắc phục tình trạng này, phải từ hai phía – cả nhà trường và phụ huynh học sinh. Nếu nhà trường có sự giám sát chặt chẽ giáo viên của mình và phụ huynh thấy rõ sự bất lợi của việc học thêm nhồi nhét theo kiểu “học 3 ca” thì chắc chắn sẽ chấm dứt được tình trạng dạy thêm-học thêm vô lý đó.