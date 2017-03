Học sinh lớp 3 không đọc được chữ cái

Chúng tôi gặp em Nguyễn Thị Kim Chi tại nhà ở ấp An Định, xã An Bình. Chi là học sinh lớp 3/1. Khi đưa bảng chữ cái và đề nghị Chi đọc thì em chỉ đọc được vài chữ. Các chữ cái “m, n, h...” Chi nhìn rồi... cười. Lấy sách giáo khoa lớp 3, chỉ bất kỳ chữ nào có ba chữ cái như “hai, thầy, hay”, thậm chí tên của mình (Chi) em cũng không đọc được.



Trong khi đó, Mai Phước Thiện, học sinh lớp 5/1, không làm toán được. Mẹ Thiện lấy hai bài kiểm tra toán được điểm 10 ngày 7-12 và yêu cầu em làm lại một bài bất kỳ. Thật bất ngờ là Thiện bảo không làm được và thừa nhận đã chép bài giải trong sách hướng dẫn ra chứ không hiểu gì. Chẳng hạn phép tính: 5,28: 4 =? thì Thiện chỉ cắn bút.



Trao đổi với PV, ông Vương Thành Chia - hiệu trưởng Trường tiểu học An Bình B - thừa nhận có nghe giáo viên phản ảnh về tình trạng học sinh yếu. Tuy nhiên yếu cỡ nào, ai yếu thì ông nói sẽ kiểm tra lại.





Theo THANH TÚ (TT)