Học sinh muốn đi vệ sinh phải… làm đơn

Đi vệ sinh trong giờ học trở thành vấn đề "căng thẳng" cho các em học sinh

Đơn xin đi… vệ sinh!

Cầm tờ đơn “xin đi vệ sinh” của K., học sinh (HS) lớp 11 trường THPT Nguyễn Văn Linh, chúng tôi “choáng” với thông tin cụ thể trên tờ đơn đạt chuẩn… văn bản. Đơn có tiêu đề “Đơn xin ra lớp”. Nội dung đơn: “Kính gửi giáo viên bộ môn …, em tên: ..., HS lớp 11…, lý do: đi vệ sinh, thời gian: năm phút…”. Bên dưới đơn có chữ ký của K. và chữ ký “duyệt” của giáo viên (GV) bộ môn.

Chưa hết sốc vì những lá đơn xin đi vệ sinh của các HS trường Nguyễn Văn Linh, một GV của trường vừa cười vừa mếu khi kể lại những tình cảnh “bi đát” của cả cô lẫn trò. Cô giáo này kể: “Đang tiết học thì một em kêu lên giữa lớp cô ơi em đau bụng quá, cô cho em đi vệ sinh. Nhưng khổ nỗi trước đó tôi vừa ký đơn cho hai HS nên không lẽ… ký nữa, nên tôi bảo: Em chờ chút, để hai bạn kia vào rồi cô… cho em đi. Nhưng em HS này khẩn khoản: Cô ơi em đau bụng lắm, không chịu được nữa rồi, cô không cho em cũng đi. Sợ có chuyện không hay, nên tôi đành phải nói HS viết vội lá đơn để tôi ký xác nhận, rồi cho đi…”. Khoảng “đấu tranh” của hai cô trò cũng mất thời gian đáng kể.

Cô giáo trên khẳng định, chuyện HS đi vệ sinh phải xin phép được nhà trường áp dụng từ giữa học kỳ I năm học 2014. Ban đầu, đơn được in sẵn. Một thời sau, HS phải tự viết đơn xin đi vệ sinh trên giấy học trò với hình thức như những đơn từ khác. Gần đây, “mẫu đơn” này lại được nhà trường thay đổi và in sẵn trên giấy như… danh thiếp!

Theo tìm hiểu của chúng tôi, lớp trưởng là người có trách nhiệm giữ đơn và phát đơn mỗi khi các bạn trong lớp có… nhu cầu. Trong giờ học, dù HS có nhu cầu đi vệ sinh ngồi ở bàn đầu, còn lớp trưởng ngồi ở bàn cuối thì HS bàn đầu vẫn phải “chuyển lời” qua các bạn khác để… xin đơn, điền vào đơn và mang đơn lên xin GV cho chữ ký. Nếu không có đơn này, dù có cần “giải quyết” cấp bách thì HS vẫn bị giám thị ách lại và yêu cầu trở về lớp.

Tiếp xúc với chúng tôi, một thầy giáo than: “Tiết nào cũng phải ký bốn-năm lần. Đang giảng bài cũng phải ngừng lại ký. HS thì mất tập trung, còn thầy cô thì… mất hứng giảng bài”.

Trả lời vì sao lại có quy định “độc nhất vô nhị” trên, cô Trần Thị Thanh - Hiệu trưởng nhà trường, lý giải: “Do HS thường lấy cớ xin ra ngoài rồi trốn học, đi chơi, nên giám thị đã đề xuất biện pháp trên nhằm… hạn chế”.



Một trong số những lá đơn xin đi vệ sinh của học sinh trường Nguyễn Văn Linh

Lấy kéo “xởn” tóc, “bức cung” học trò

Chưa hết, nhiều HS trường Nguyễn Văn Linh cho biết, vào đầu học kỳ II vừa qua, một nam sinh lớp 10 của trường đã bị GV xởn tóc ngay trong lớp. Nam sinh bị xởn tóc là Nguyễn Thanh T. - học lớp 10A7. Sau khi sự việc xảy ra, nhìn mái tóc “không giống con giáp nào” của con, phụ huynh của em này kéo đến trường gây náo loạn và công an đã phải can thiệp.

Khi chúng tôi tìm gặp chị Trần Thị Th. - mẹ của em T. để tìm hiểu “động cơ” gây náo loạn trường, chị Th. vẫn còn bức xúc: “Tôi khẳng định tóc của con tôi rất cao ráo, không nhuộm. Mà nếu có gì thì cũng phải báo với phụ huynh để tìm hiểu, giáo dục chứ sao lại xởn tóc HS trước mặt bao nhiêu bạn bè của nó như vậy. Có quy định nào cho phép GV xởn tóc HS không? Đã vậy, từ đó đến nay nhà trường không một lời xin lỗi, rút kinh nghiệm”. Chị Th. cũng thừa nhận, do nóng nảy nên chồng chị đã to tiếng và công an đã đến can thiệp.

Sự việc ầm ĩ như vậy, nhưng làm việc với chúng tôi, Hiệu trưởng Trần Thị Thanh và bà Đặng Thị Thúy Ái - Hiệu phó của trường đều trả lời: “Không hề biết chuyện này”.

Ngày 6/1, 35/36 HS lớp 12A6 đồng loạt nghỉ học một ngày vì phản đối nhà trường đột ngột thay GV chủ nhiệm lớp là cô Lê Thanh Văn. Ngay sau ngày HS nghỉ học, ngày 7/1, một số HS của lớp này bị bà Thúy Ái mời lên “thẩm vấn” với những lời lẽ dọa nạt, chặn đầu, bức ép… nhằm tìm ra kẻ “cầm đầu”. Đỉnh điểm là buổi "tra khảo" HS Hồ Thị Minh Trang - lớp phó lớp 12A6. Theo băng ghi âm mà chúng tôi có được, mở đầu cuộc “thẩm vấn”, bà Thúy Ái đã “phủ đầu” em Trang khi nói rằng, “cô đã làm việc với một số bạn. Các bạn đều nói em (Trang) là người kêu gọi các bạn nghỉ học”. Rồi cô “chụp mũ” cho Trang “phá rối kỷ luật, kỷ cương nhà trường”; và dọa sẽ “báo với công an, báo chính quyền địa phương”, “trả Trang về địa phương theo dõi suốt cuộc đời xem em có sống được không”; “không cho thi tốt nghiệp”... Trong suốt cuộc làm việc với em Trang, bà Thúy Ái luôn nhắc đi nhắc lại sẽ “báo sự việc với công an”, “trả về địa phương để địa phương quản lý” nhằm ép học trò khai nhận mình là người lôi kéo những HS khác nghỉ học và chỉ ra ai là người xúi giục làm việc đó.

Bị oan ức nên em Trang phản đối: “Em không có làm mà cô!”. Nhưng bà Thúy Ái hét lớn: “Tôi nói có làm là có làm. Có làm! Tôi đã biết rồi mới kêu em vô đây… Bây giờ tôi cho em một cơ hội duy nhất: nếu em muốn tôi không báo về địa phương thì em phải viết ra cho cô nghe: ai xúi em làm chuyện đó… Tôi chỉ có thể gỡ cho em nếu em nói ra ai là người xúi giục. Còn nếu em không nói được người đó thì coi như em là…”.



Trường THPT Nguyễn Văn Linh nơi đang xảy ra hàng loạt chuyện cười ra nước mắt.

Sau đó bà Thúy Ái đã tìm ra được “bằng chứng”: HS Đỗ Công Thịnh - lớp trưởng lớp 12A6, nhận mình là người đã lôi kéo, xách động các bạn nghỉ học. Tuy nhiên, trao đổi với chúng tôi, Thịnh uất ức nói: “Cô hiệu phó cứ ép em phải ghi vậy, nên em ghi đại cho xong để còn về! Thực sự em không làm vậy”.

Thấy con mình có biểu hiện bấn loạn, sợ hãi, bà Nguyễn Thị Kim Oanh - mẹ của HS Hồ Thị Minh Trang làm đơn kiện bà Hiệu phó Thúy Ái lên Sở GD-ĐT TP.HCM vì cho rằng bà đã “khủng bố”, “đe dọa”, “xúc phạm nhân phẩm” đối với con bà, khiến con bà bị ảnh hưởng xấu về tâm lý.

Trong quá trình tìm hiểu những vụ việc nêu trên tại trường THPT Nguyễn Văn Linh, chúng tôi cũng ghi nhận rất nhiều phản ảnh không tốt tại trường này. Đó là chuyện hiệu phó nhà trường lên tận lớp đòi nợ (học phí) và có những lời lẽ thiếu tính sư phạm đối với HS; chuyện nội bộ mất đoàn kết, bè phái, dẫn đến nói xấu nhau trong các cuộc họp hội đồng sư phạm nhà trường diễn ra thường xuyên.

Trao đổi với chúng tôi về những vấn đề trên, bà Trần Thị Thanh thừa nhận, “chuyện phe này phe kia là có thật, nhưng đã hình thành từ lâu. Tôi mới về một thời gian ngắn nên không thể dung hòa mọi vấn đề. Để giải quyết bất ổn thì phải có thời gian. Nói bao che là không chính xác”. Được biết cô Thanh về làm Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Văn Linh từ tháng 7/2013.

Theo Minh Nhật (PNO)