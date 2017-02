Học sinh muốn được dạy kỹ năng bảo vệ bản thân

Đây là hoạt động thường niên do Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của những thiếu nhi tiêu biểu trên các lĩnh vực, đại diện cho hơn 1,4 triệu học sinh của TP.HCM.



Đến dự có Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm và nhiều lãnh đạo khác.

Tại đây, nhiều vấn đề nổi cộm trong học tập cũng như xã hội được các em thiếu nhi nêu ra một cách cụ thể như tình trạng kẹt xe, ô nhiễm môi trường, an toàn giao thông, dạy thêm học thêm, an toàn mạng xã hội, thiếu kỹ năng bảo vệ bản thân...

Lo sợ vì đi học bằng xe buýt quá cũ

Chia sẻ tâm tư của mình, em Đinh Hồ Đoan Nghi (trường THCS Nguyễn Thái Bình, Bình Chánh) phản ánh hiện nhiều học sinh huyện Bình Chánh phải đi học trên xe buýt 22 nhưng xe rất cũ, hư hỏng nặng khiến em rất lo sợ vì khi đi qua nhiều đoạn đường lên xuống dốc gây cảm giác như bánh xe muốn rơi ra ngoài. Em mong muốn các lãnh đạo quan tâm đến chất lượng xe buýt để các em yên tâm đi lại, nhất là những em đi học xa như ở ngoại thành.



Em Đoan Nghi bày tỏ ý kiến về xe buýt xuống cấp

Một số em cũng ý kiến rằng tình trạng kẹt xe hiện nay vẫn rất nhiều khiến các em đi học bị trễ giờ. Nhiều đoạn đường bị hư hỏng nặng hoặc sửa chữa quá lâu khiến việc đi lại của các em rất bất tiện, quần áo bị dơ.

Nhiều cô chú chưa chấp hành tốt luật giao thông, kể cả các chú cánh sát giao thông cũng không gương mẫu, vẫn đội mũ bảo hiểm không gài dây thì làm sao làm gương cho mọi người được. Các em mong muốn các lãnh đạo quan tâm hơn đến giao thông của TP để việc đi lại của các em được an toàn.



Ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP cũng thừa nhận nhiều xe buýt đã cũ nên Sở đang lên kế hoạch để thay đổi những tuyến xe buýt đã xuống cấp để nâng chất lượng phục vụ hơn.

Theo kế hoạch, đến quý II năm 2017, toàn bộ xe buýt tuyến này sẽ được thay mới để phục vụ người dân và học sinh huyện Bình Chánh. Trước mắt, trong tuần tới, Sở sẽ tiến hành đi kiểm tra thực tế chuyến xe xe số 22, nếu đúng như các em phản ánh sẽ có cách chấn chỉnh ngay.

Bất an vì tình hình an ninh xã hội

Một vấn đề được các em đề cập nhiều tại đây là các em lo ngại vì xuất hiện nhiều vụ giết người hoặc hiếp dâm, trong đó nhiều vụ liên quan đến học sinh khiến các em cảm thấy bất an.

Như em Nguyễn Ngọc Lan Anh, HS lớp 9 trường THCS Trường Thọ, Thủ Đức cho hay, em rất lo lắng khi theo dõi báo chí thấy nhiều thông tin giết người, hiếp dâm trong khi hiện nay kỹ năng sinh tồn của HS không có.

Theo Lan Anh, nên chăng tăng cường hoặc mở các lớp phổ cập kỹ năng sinh tồn, tự vệ cho HS hoặc lồng ghép vào các giờ học kỹ năng sống để HS biết bảo vệ bản thân hơn.



Một HS bày tỏ ý kiến với các lãnh đạo TP

Đáng báo động hơn khi em QM, HS THCS tại quận 9 đã thẳng thắn đề cập đến vấn để quấy rối tình dục đang ngày càng phổ biến hiện nay. “Em từng bị quấy rối tình dục nhưng may là em thoát được. Một bạn trong lớp em cũng từng bị và phải nghỉ học 2 tuần để lấy lại tinh thần. Vì thế, em mong các thầy cô, cô chú lãnh đạo nên dành sự quan tâm nhiều hơn về vấn đề này để bảo vệ an toàn cho chúng em” – QM nói.



Còn em Trần Mai Quỳnh Anh (THCS Nguyễn Hiền) lại lo lắng khi nói về tình trạng bắt cóc trẻ em. Theo Quỳnh Anh, em đọc và biết nhiều vụ bắt cóc rồi mất tích xảy ra nên em thấy rất sợ hãi mỗi khi ra đường. Nhất là có nhiều vụ bắt cóc xảy ra xong sau đó bặt tăm, em không biết các bạn ấy hiện đang ở đâu và còn sống hay không. Em mong các cô chú có cách nào đó để học sinh đi học không phải sợ hãi nữa.

Tại đây, nhiều em cũng cho rằng nhà trường cần tăng cường dạy giáo dục về giới tính cho HS vì các em rất ít được tiếp cận kiến thức này ở trường lớp và trong sách vở. Mỗi khi các em thắc mắc thì thầy cô và cha mẹ đều ngại trả lời hoặc né tránh trong khi đây là những kiến thức rất cần thiết cho HS.

Về những vấn đề này, giám đốc Sở GD&ĐT TP Lê Hồng Sơn cho biết Sở đã ký liên tịch với Công an TP về an toàn trường học hơn 5 năm nay. Sở cũng phối hợp với PC45 để đến các trường dạy khả năng tự vệ cho các em, nhất là các em nữ. Tuy nhiên vẫn chưa đạt yêu cầu, việc mở các lớp dạy các em tự về trong trường học chưa đạt 40% do lực lượng PC45 còn mỏng, chưa thể phủ khắp hết các trường.

“Vấn đề các em phản ánh rất đúng. Sở sẽ cố gắng tăng cường lực lượng để mở thêm nhiều lớp dạy các thế võ tự vệ dễ nhớ, dễ hiểu và dễ thực hiện cho các em” – ông Sơn nói.



Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng phát biểu tại buổi gặp mặt



Các em thiếu nhi chụp hình lưu niệm cùng các lãnh đạo TP

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng ghi nhận các ý kiến đóng góp của các thiếu nhi về các vấn đề của TP. Bí thư đề nghị các cấp, các ngành cần quan tâm, chăm lo cho sự phát triển của các em hơn nữa để sự phát triển toàn diện cho thiếu nhi, từ học tập, vui chơi hay phát triển kỹ năng. Trong đó phải quan tâm hơn con em người lao động, người khó khăn.



Về vấn đề giao thông, Bí thư Thăng cũng chỉ đạo Sở giao thông vận tải TP phải đẩy nhanh tiến độ đổi mới xe buýt để đảm bảo an toàn cho các em. Trong năm 2017 phải giải quyết được vấn đề kẹt xe cho thành phố. Các sở ngành khác cũng phải tập trung giải quyết các vấn đề mà các em đã nêu lên như bạo lực học đường, an toàn xã hội, đổi mới chương trình học, tăng cường bơi lội… bằng các giải pháp cụ thể và thực hiện ngay để cuối năm báo cáo lại với thành ủy.