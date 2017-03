Học sinh nói bị đánh, công an bảo chỉ 'xoa đầu'

Ngày 24-3, ông Ngô Hoàng Xa, phụ huynh của em Ngô Hoàng Hải (học sinh lớp 7 đã nhập viện sau khi Công an xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, Cà Mau “mượn” làm việc), đã gửi đơn đến công an, VKS huyện và tỉnh yêu cầu làm rõ việc con mình bị đánh và xử lý các công an viên. “Chiều 24-3, sau gần một tuần nằm bệnh viện điều trị, Hải đã được cho xuất viện. Dù được chụp CT hai lần nhưng họ cho xuất viện khá bất ngờ nên gia đình sẽ đưa cháu đến BV Chợ Rẫy (TP.HCM) để kiểm tra tổng quát lại” - ông Xa nói.

Trước đó, ngày 18-3, phụ huynh em Trần Hữu Nhân (học sinh lớp 7, Trường THCS Trần Quốc Toản) đến báo Công an xã Thạnh Phú rằng Nhân trộm hàng chục triệu đồng của cậu. Khi bị mẹ hỏi, Nhân nói đã “cống nạp” cho một số học sinh cùng trường để không bị đánh đập. Từ đó gia đình Nhân nhờ công an xã hỗ trợ làm rõ. Hôm sau, tám học sinh lớp 7, lớp 8 bị “dẫn giải” bằng nhiều cách đến công an xã.

Hai học sinh Lê Văn Huy (trái) và Đặng Nhật Trường đều khẳng định bị đánh và thấy bạn bị công an xã đánh. Ảnh: TRẦN VŨ

Ông Ngô Hoàng Xa kể: “Sáng 19-3, có hai thanh niên đến hỏi vợ tôi cho “mượn” Hải đi công việc nhưng sau đó gia đình mới biết Hải bị giải lên công an”. Tương tự, Lê Văn Huy (học sinh lớp 8) cũng đã bị hai thanh niên này đến “mượn” và chở đến công an xã. Học sinh Đặng Nhật Trường (lớp 7) thì bị mời vào trụ sở khi đang hiếu kỳ đứng ngoài cửa xem các bạn… Điều đáng nói, việc “triệu tập” các em học sinh không có giấy mời, thông báo cho phụ huynh.

Công an xã Thạnh Phú khẳng định mình làm đúng luật, các em được lấy lời khai có người giám hộ và không có chuyện đánh đập. Tuy nhiên, ông Lê Văn Mạnh, ông nội của học sinh Lê Thủ Đức (lớp 7), kể: “Hôm đó tôi được báo thằng Đức bị công an điều tra vụ tiền bạc liền lập tức đến công an xã. Đến nơi, họ nói tôi là ông nội không có dính dáng nên không cho vào. Đến khi tôi được vào ngồi chứng kiến thì cháu tôi nói nó đã bị “làm nháp” rồi”. Ông Đặng Trung Kiên, cha học sinh Đặng Nhật Trường, cũng kể tương tự.

Ít nhất ba học sinh đã khẳng định các em bị đánh và thấy bạn bị đánh. Em Ngô Hoàng Hải kể bị công an tên Thảo tát tay vào mặt, nắm đầu đập xuống bàn. Lê Văn Huy (lớp 8) khẳng định cũng thấy Hải bị tát tai, nắm đầu nện xuống bàn và công an còn tát bạn Trường, Đức. Học sinh Trường còn quả quyết bị công an tên Thảo bạt tai.

Kết quả “làm việc” là đến chiều 19-3, em Hải bị co giật, tay chân rút lại phải cấp tốc chuyển lên BV Sản Nhi Cà Mau và nằm bệnh viện điều trị cho đến hôm qua. “Sự việc kéo dài gần cả tuần, vợ chồng tôi phải bỏ cả công ăn việc làm để lo cho thằng bé. Tuy nhiên, phía công an xã không có bất kỳ lời thăm hỏi, chia sẻ với gia đình càng khiến chúng tôi bức xúc” - ông Xa nói.

Theo ông Lâm Việt Triều, Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Phú, xã đã báo cáo toàn bộ sự vụ về huyện, đề xuất thành lập tổ xác minh hoặc thanh tra công an xác minh làm rõ. “Chúng tôi đã báo cáo về huyện, đề xuất cử thanh tra ngành công an vào cuộc làm rõ toàn bộ sự việc. Hiện phía người dân nói công an đánh học sinh, còn phía các công an làm việc hôm đó bảo là không có đánh, chỉ có xoa đầu học sinh Hải. Nên cần phải có tổ thanh tra mới làm rõ được sự thật trong vụ này”- ông Triều nói.