Học sinh nức nở nghe cô bé mồ côi đọc “Thư gửi mẹ hiền”

Trên đây là những lời tâm sự đẫm nước mắt của Nguyễn Anh Thư (học sinh lớp 9A, Trường THCS Anh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) tại Lễ tổng kết trao giải “Thư gửi mẹ hiền” được tổ chức vào sáng 21-4. Đây là cuộc thi do Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp với Sở GD&ĐT Nghệ An và Báo Tiền phong phát động. Cuộc thi đã thu hút sự tham gia của gần 102.000 học sinh đến từ các trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An.



Em Nguyễn Anh Thư tâm sự, chia sẻ cùng các bạn và khán giả. Ảnh: Đ.LAM

Bà Nguyễn Thị Thơm – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh Nghệ An, cho biết cuộc thi được tổ chức với mong muốn tạo ra môi trường lành mạnh, giúp các em học sinh có cơ hội rèn luyện, phát triển kỹ năng viết, đặc biệt khơi dậy những dòng cảm xúc, suy nghĩ của các em đối với công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ và những người thân yêu.



Gần 102.000 bức thư là gần 102.000 câu chuyện cảm động, thiêng liêng về tình mẫu tử, là những tấm gương vượt lên số phận, là những tấm lòng sẻ chia và yêu thương, gợi lên những tình cảm đẹp đẽ, xúc động và giàu tính nhân văn.

"Qua cuộc thi này, chúng tôi muốn nhắn gửi đến các em học sinh, dù hoàn cảnh còn nhiều khó khăn nhưng bên cạnh em luôn có những người thân yêu, thầy cô, bè bạn… giúp các em vượt qua trở ngại, thiếu thốn về tình thương để vươn lên học tập tốt” - bà Thơm nói.



Trang 1 bài dự thi của em Nguyễn Anh Thư.

Tại buổi tổng kết, nhiều bạn nhỏ không kìm được xúc động, giọt nước mắt lăn dài trên má khi được giao lưu với các bạn đạt giải. Đó là em Nguyễn Anh Thư (lớp 9A, Trường THCS Anh Sơn, huyện Anh Sơn) với những dòng tâm sự mộc mạc về người mẹ đã khuất.



“Sống trên đời không phải ai cũng được may mắn thốt lên tiếng “mẹ” thiêng liêng mãi được. Sống trên đời không phải giàu sang là sung sướng mà có mẹ là điều tuyệt vời nhất. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh nhưng quan trọng là mình sẽ lớn lên như thế nào từ những mất mát đau thương.

Với Anh Thư, mất mẹ là điều thiệt thòi nhất, đau đớn nhất, đôi lúc Thư vẫn yếu đuối, gục ngã trước những khó khăn trong cuộc sống nhưng Thư vẫn tự nhủ với lòng mình phải cố gắng, cố gắng hơn nữa như mong ước của mẹ. Để linh hồn mẹ nơi xa xôi ấy được thanh thản. Các bạn ạ, các bạn hãy dành cho mẹ những niềm vui, những điều tuyệt vời nhất để nụ cười của mẹ mãi nở trên môi…” - Anh Thư nghẹn ngào tâm sự.



Xúc động, nghẹn ngào sau khi nghe các em tâm sự và đọc thư. Ảnh: Đ.LAM

Khi những dòng thư ngắn ngủi gửi mẹ của mình vang lên, ở dưới ghế, cô bé Lê Thiên Trang (lớp 6A, Trường THCS Hưng Dũng, TP Vinh) bật khóc nức nở. Khi em 2 tuổi, bố qua đời, mẹ Thiên Trang cũng bỏ em mà đi đến tận bây giờ vẫn chưa có một lần về thăm.



Lá thư rất ngắn, với những dòng chữ thấm đẫm tâm sự của cô bé đang tuổi ăn tuổi lớn nhưng thiếu vắng tình yêu thương, chăm sóc của mẹ, về những đắng đót của phận đời mồ côi đã khiến những người có mặt tại buổi lễ rơi nước mắt.

“Mẹ ơi! Mười một tuổi rồi mà như chưa được sinh ra. Các bạn có hộ khẩu, giấy khai sinh nên các bạn có thể nhập học một cách dễ dàng và đỡ tốn kém. Riêng con thì không... Tuy mẹ đã có một tổ ấm riêng, nhưng con xin mẹ hãy nhớ rằng ở nơi đây, có một người con đang chờ mẹ!”.

Lá thư được viết trong một đêm nhưng không gửi cho mẹ mà được gửi cho bà nội bởi Thiên Trang không biết hiện mẹ đang ở đâu.



Ông Lê Minh Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cùng Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An trao giải nhất cho em Nguyễn Anh Thư. Ảnh: Đ.LAM

Thiên Trang cũng được trao giải Nhì trị giá 5 triệu đồng để tặng bà nội, người mà như em tâm sự “là cha, là mẹ, là anh chị em là bạn thân của em, là người quan trọng nhất của em”, để bà chữa bệnh.