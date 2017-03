Hàng loạt trường học có cũng như không



Sở GD-ĐT Đồng Nai vừa có văn bản kiến nghị UBND tỉnh có giải pháp cứu 21 công trình giáo dục đã bị cắt giảm để giúp hàng chục ngàn học sinh thoát cảnh lớp học tạm bợ.







Một phòng học tạm bợ của Trường tiểu học Triệu Thị Trinh

(huyện Xuân Lộc, Đồng Nai). Một phòng học tạm bợ của Trường tiểu học Triệu Thị Trinh(huyện Xuân Lộc, Đồng Nai).



Không thể để học sinh khổ như thế!

Theo Sở GD-ĐT Đồng Nai, tháng 7/2011, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về cắt giảm đầu tư công, ngành giáo dục có 24 công trình trường học với 215 phòng nằm trong chương trình kiên cố hóa trường lớp đã khởi công nhưng phải tạm ngưng. Tại huyện Thống Nhất có 4 công trình phải tạm ngưng xây dựng là trường THCS Lam Sơn, Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, Tiểu học Hoàng Văn Thụ và Mầm non Xuân Thiện. Phòng GD-ĐT huyện Thống Nhất cho biết có khoảng 600 học sinh của 2 trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc và Nguyễn Thượng Hiền phải tiếp tục học tại các phòng học đã xuống cấp, hư hỏng từ 50-80%.Tương tự, tại huyện Tân Phú, 4 công trình xây mới cùng với 14 trường học phải nâng cấp sửa chữa cũng trong tình trạng nằm chờ vốn. Học sinh phải chen chúc, học ghép các lớp trong cảnh chật chội; học tăng ca. Do dồn lớp lại nên bàn ghế cũng rất tạm bợ, chắp vá không đúng quy cách khiến nhiều học sinh phải đứng để viết.Tại TP Biên Hòa, trong số các công trình trường học bị ngưng xây dựng, có 8 trường học đã tháo dỡ hoàn toàn hoặc một phần. Không có lớp học, nhà trường đã gửi học sinh học tại các nhà văn hóa, văn phòng khu phố của các phường xã, mượn cơ sở nhà thờ và dồn lớp, học 3 ca. Đại diện Ban Quản lý dự án TP Biên Hòa cho rằng các công trình đang xây dựng nếu ngưng rất dễ dẫn đến xuống cấp. Đến khi triển khai tiếp, sẽ tốn thêm chi phí khắc phục, gây lãng phí lớn và ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng công trình, thậm chí còn đội vốn cao hơn nhiều so với dự toán ban đầu.Ông Đào Đức Trình - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Sở GD-ĐT Đồng Nai - cho biết: “Chúng tôi đã kiến nghị Ban Giám đốc Sở GD-ĐT cho thành lập đoàn kiểm tra tại các địa phương để rà soát, tìm các giải pháp khắc phục chứ không thể để học sinh khổ như thế. Mặt khác, chúng tôi đã lập danh mục 21 trường học trong diện dự án cấp bách, kiến nghị UBND tỉnh xem xét, bố trí khoảng 165 tỉ để giải quyết trường lớp cho ngành giáo dục”.Bà Bồ Ngọc Thu, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Đồng Nai, cho biết: "Khi cắt vốn các công trình giáo dục, chúng tôi biết đây là công trình cấp thiết, nếu ngưng là ảnh hưởng rất lớn đến HS; nhưng chỉ đạo của cấp trên buộc phải thực hiện. Để giải quyết được vấn đề này, Sở đã có báo cáo UBND tỉnh Đồng Nai, xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục thực hiện các công trình cấp bách. Dự kiến trong tuần tới, Sở sẽ trình Tỉnh ủy, HĐND, UBND để cho ý kiến”.