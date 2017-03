Học sinh tiểu học chống bắt cóc

Trước đó, trong tháng 3 và đầu tháng 4, trên địa bàn Đà Nẵng liên tiếp xảy ra 2 vụ việc một số đối tượng có hành vi nghi bắt cóc để cướp tài sản của học sinh (HS) tiểu học thuộc quận Thanh Khê. Trường hợp thứ nhất là một HS Trường Tiểu học Điện Biên Phủ trên đường đi học múa về thì có một người mạo danh là người quen của bố mẹ đến đón hộ để tiếp cận. Khi đối tượng bế HS này lên xe thì em không chịu lên và la lớn, đối tượng sau đó đã bỏ chạy do sợ bị phát giác. Ngoài ra, còn có hai HS Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh bị kẻ gian lại gần làm quen để dụ dỗ chở các em đi chơi. Khi hai em này không đồng ý thì bị đối tượng dùng giẻ nhét vào miệng rồi đưa đến chỗ vắng vẻ để lấy dây chuyền bạc.

Ông Ngô Ngọc Hoàng Vương - Trưởng phòng Công tác HS-SV, Sở GD-ĐT Đà Nẵng cho biết, Sở đã chỉ đạo các trường học đề nghị phụ huynh không cho con em mang trang sức, tài sản có giá trị khi đi học; tháo khẩu trang, bịt mặt trước khi vào cổng. Các trường học phối hợp với chính quyền, công an tăng cường tuyên truyền việc đảm bảo an toàn cho HS, nâng cao cảnh giác. Các trường mầm non lưu ý việc nhận và trả cháu cho phụ huynh phải đúng người. Tăng cường định hướng cho HS những tác hại, mối nguy hiểm và mặt trái của mạng xã hội, Facebook…

Các trường yêu cầu giáo viên chủ nhiệm thường xuyên nhắc nhở HS không được tiếp xúc với người lạ, không dùng đồ ăn, thức uống của người lạ mời trong các giờ sinh hoạt chung của lớp. Các kỹ năng tự bảo vệ, tìm kiếm sự hỗ trợ, lưu ý HS không ra khỏi cổng trường khi người nhà chưa đến đón cũng được các giáo viên chuyển tải thường xuyên đến HS. Nhiều trường chỉ cho phép phụ huynh đón HS tại cổng trường, không cho vào bên trong trường, tăng cường lực lượng bảo vệ để bảo đảm an ninh trường học.

Thầy Đặng Nhứt, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Văn Ơn (quận Hải Châu) cho biết: “Nhà trường luôn đề nghị phụ huynh cố gắng thu xếp để đón con đúng giờ. Đối với những HS không được đón đúng giờ sẽ có một khu vực riêng để các em xem tivi hoặc đọc sách ở thư viện trường và do bảo vệ, nhân viên quản lý. Đối với trường hợp phụ huynh đến trường đón con vào buổi trưa hoặc trong giờ học, nhà trường yêu cầu phải xuất trình chứng minh nhân dân và phải được HS nhận đúng là người nhà”.

Trường mầm non Vietkid (quận Sơn Trà) thì bố trí cho bảo vệ đi cùng với phụ huynh lên tận lớp học trong trường hợp phụ huynh đến trường đón trẻ sớm hơn giờ quy định. Nếu người đón trẻ không phải là bố hoặc mẹ thì giáo viên chỉ trả trẻ sau khi đã gọi điện thoại xác nhận. Trường tiểu học Trần Văn Ơn cũng bố trí nhân viên đến trường trước 30 phút so với giờ vào học để kiểm tra và trực ở khu vực vệ sinh. Theo thầy Đặng Nhứt, khu vực vệ sinh thường là điểm yếu của các trường học nên cần có những biện pháp tăng cường để bảo đảm an toàn cho HS.