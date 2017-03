Học sinh TP.HCM đối thoại với lãnh đạo Sở GD&ĐT: “Chúng con cần thay đổi!...”

Hơn 150 học sinh (HS) THPT đã có buổi gặp gỡ để đối thoại với lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM trong chương trình “Lắng nghe tiếng nói học sinh” (lần 5) vào sáng 22-3. Vẫn là tiếng kêu muôn thuở của HS về chương trình quá tải; bất an trường học; an toàn giao thông; nhà trường thiếu định hướng, tư vấn hướng nghiệp; học thêm nhiều, thiếu các hoạt động vui chơi…

Một HS bày tỏ: “Hôm nay mới có cơ hội để nói. Tụi con cần có sự thay đổi từ chương trình học, các hoạt động ở trường hơn là ngồi cam chịu”…

Thiếu định hướng nghề nghiệp

Em Nguyễn Lê Ngọc Khanh, Trường THPT Phú Hòa (Củ Chi), băn khoăn: “Tụi con chỉ biết cắm đầu vào sách vở, đôi khi chưa hiểu rõ bản thân mình muốn gì. Ở nhà cha mẹ, ông bà kỳ vọng rất lớn, lỡ không làm đúng sự kỳ vọng đó thì cảm thấy có lỗi. Nhưng làm theo sự mong đợi, kỳ vọng của người lớn thì một thời gian sau cảm thấy chán nản, mất tự tin và thấy có lỗi với chính mình. Chúng con cần sự định hướng tương lai để thực hiện ước mơ dưới sự giúp đỡ của thầy cô, gia đình”.

Bạn Trần Quỳnh Ý Siêu, Trường THPT Lê Thánh Tôn (quận 7), chia sẻ: Khi HS không được định hướng đầy đủ, rất dễ bị nhầm lẫn. Lúc phát hiện ra điều này thì đã mất cơ hội, lỡ một chuyến đò rất khó quay lại.

Học sinh trong buổi đối thoại với lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM vào sáng 22-3. Ảnh: QUỐC VIỆT

Một nữ sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đề xuất với lãnh đạo Sở và Bộ GD&ĐT rằng nên bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT vì HS lớp 12 cần tập trung chọn ngành nghề theo sở thích để thi ĐH. “Lớp 12 cứ lo học, ôn thi học kỳ, thi THPT, thi ĐH-CĐ thì chúng con không còn thời gian lắng lại, chiêm nghiệm bản thân mình đang thích gì, làm gì để thực hiện nó” - nữ sinh này nói.

Chương trình học quá tải

Bạn Nguyễn Lê Tố Uyên, HS Trường THPT Bùi Thị Xuân, cho rằng: Tại lớp, HS khó tiếp thu và không hiểu hết bài học nên phải đi học thêm để hiểu bài. Và dường như từ HS tiểu học đến HS THPT chỉ biết học và học, không còn thời gian thư giãn, phải học luôn cả dịp hè.

Em Nguyễn Võ Năng Thức, HS Trường THPT Nguyễn Văn Cừ (Hóc Môn), giãi bày: Môn nào cũng có lý thuyết. Học như cái máy, thuộc lòng công thức để trả bài. Khi thầy cô yêu cầu cho ví dụ để minh họa những cái đã học và vận dụng thì HS “điếc”, không xoay trở được. Vậy lỗi từ đâu?

Ông Nguyễn Hoài Chương, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, trả lời: Chương trình phổ thông của ta với các nước là tương đồng 80%-90%, không quá tải như HS phản ánh, quan trọng là cách vận dụng chương trình của chúng ta. Việc dạy thêm-học thêm, HS cũng cần coi lại mình. HS ngày nay học thêm mù quáng, xem việc học thêm như liều thuốc an thần. “Thầy cũng không thích kiểu thi, kiểm tra HS thuộc bài, tái hiện kiến thức. Các em phải biết học từ nhiều nguồn khác nếu cảm thấy học trên lớp không đủ. Các kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ hằng năm vẫn thấy nhiều thủ khoa là HS nghèo, hiếu học ở nông thôn, họ đâu có điều kiện để học thêm. Họ học qua sách vở dưới sự định hướng của thầy cô giáo và họ giỏi thật sự” - ông Chương nói.

Môi trường học đường bất an

Nhiều HS cho rằng một số bạn vẫn mang hung khí vào lớp học, tệ nạn mua bán chất kích thích vẫn còn lôi kéo HS. HS bị tác động tiêu cực từ mạng xã hội, Internet; mối đe dọa tai nạn giao thông từ nhà đến trường còn rập rình, chực chờ...

Ông Trần Khắc Huy, Trưởng phòng Công tác HS-SV (Sở GD&ĐT TP.HCM), trấn an: Hai năm qua, công tác an ninh trường học đã được siết chặt hơn và tệ nạn HS đánh nhau bằng hung khí nguy hiểm đã giảm rất rõ.

Sở GD&ĐT và Công an TP.HCM đã ký văn bản liên tịch đảm bảo an ninh học đường. Công an phường và nhà trường cam kết thực hiện đảm bảo an ninh. Tại các trường đã tăng cường hoạt động công tác thông tin, tư vấn. HS nếu phát hiện các bạn có nguy cơ đánh nhau do mâu thuẫn cần báo với nhà trường để thầy cô kịp thời can thiệp, xử lý.

Chương trình nặng do không biết hoạch định học tập Trên thế giới chưa có nước nào bỏ thi tốt nghiệp THPT nên Việt Nam cũng không thể bỏ được. HS bây giờ than quá tải, chương trình nặng là do không biết hoạch định học tập. Ngày xưa HS không than quá tải là do quan niệm giáo dục tinh hoa, 1.000 người chỉ lấy được hai HS vào THPT, còn bây giờ là giáo dục đại trà, HS nhiều trình độ khác nhau cùng học một chương trình giống nhau thì có người này, người khác. Bản thân mỗi HS cần phải nỗ lực hết mình. Chuyện hướng nghiệp tại các trường phổ thông hiện nay chưa mạnh là có nhưng không ai hướng nghiệp tốt hơn cho chính mình bằng bản thân mình. HS có thể trao đổi sở thích, mơ ước của nhau để cùng định hướng, chọn cho mình lối đi phù hợp. Ông NGUYỄN TIẾN ĐẠT, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM Giáo viên bản ngữ chỉ bày trò chơi Trường em thuê giáo viên bản ngữ về dạy Anh văn. Mỗi tuần hai tiết học đối với chúng em thật là buồn ngủ, giáo viên chỉ bày trò chơi. Trong khi đó, số tiền 200.000 đồng/tiết thuê giáo viên nước ngoài sao trường không đầu tư thêm cho giáo viên người Việt là thầy cô tại trường. Quan trọng là phương pháp học chứ không phải là học với ai. Để nâng cao kỹ năng cho mình, chúng em có thể xem phim phụ đề, nghe nhạc bằng tiếng Anh, thậm chí ra khu phố Tây để giao tiếp… ĐỖ TRÍ DŨNG, HS lớp 10 Trường THPT Marie Curie

