Học sinh vi phạm giao thông không bị thôi học

Đừng để các em bị mặc cảm Với thực trạng HS vi phạm về an toàn giao thông như hiện nay thì cần thiết phải áp dụng hình thức xử lý để giáo dục các em. Trong lúc toàn xã hội đang kêu gọi thực hiện văn hóa trong giao thông thì HS, sinh viên, những tương lai của đất nước mà vi phạm luật giao thông thì cần phải xử lý nghiêm. Khi các em có những ứng xử đúng khi tham gia giao thông thì không những đảm bảo an toàn cho chính các em, mà còn an toàn cho những người tham gia giao thông. Tuy nhiên, tôi băn khoăn về việc xử phạt các em như thế nào để các em không bị mặc cảm, không cảm thấy xấu hổ, mà đó là bài học để các em rút kinh nghiệm, lần sau không tái phạm nữa. Một điều quan trọng là phụ huynh cũng phải có ý thức tuân thủ luật giao thông, phụ huynh mà không gương mẫu thì các con làm sao gương mẫu được. PGS VĂN NHƯ CƯƠNG, Chủ tịch HĐQT

Trường Lương Thế Vinh (Hà Nội) Ở trường tôi từng đình chỉ HS vi phạm Luật Giao thông đường bộ nhưng cao nhất là ba ngày. Trong ba ngày đó không thể giao cho địa phương hay gia đình quản lý, HS vẫn phải đến trường, tuy nhiên không được vào lớp mà phải học trên phòng hội đồng dưới sự hướng dẫn và giám sát của giáo viên. Thực tế sau khi xử phạt thì có những chuyển biến tích cực trong HS toàn trường. Đây không phải là trừng phạt mà là giáo dục HS để HS tuân thủ pháp luật. NGƯT ĐẶNG ĐÌNH ĐẠI, Hiệu trưởng Trường THPT Wellspring, Hà Nội