Học tập gương học sinh xả thân cứu người

Trong thư, Chủ tịch nước viết: “…Tôi vô cùng xúc động trước hành động dũng cảm quên mình cứu người của em Nguyễn Văn Nam. Em là tấm gương sáng cho thanh thiếu niên cả nước học tập. Với sự tiếc thương sâu sắc, Tôi xin gửi lời chia buồn đến gia đình em Nguyễn Văn Nam, mong bố mẹ, người thân của em hãy vượt qua mất mát đau thương này và mãi mãi tự hào về Em - người con giàu lòng nhân ái, xả thân cứu người”.

Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Văn Hằng cùng lãnh đạo Sở GD&ĐT, Tỉnh đoàn Nghệ An đã đến thăm viếng, động viên gia đình em Nam. Tại đây, ông Hằng trao bằng khen của UBND tỉnh Nghệ An cho em Nam kèm số tiền hỗ trợ gia đình 20 triệu đồng.

Như báo Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, chiều 30-4, em Nam đã bị nước cuốn sau khi cứu năm học sinh bị đuối nước. Tỉnh Nghệ An đã lập hồ sơ đề nghị truy tặng “huân chương Dũng cảm”, “huy chương Tuổi trẻ dũng cảm” cho em Nam.

ĐẮC LAM