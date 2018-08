Học viện An ninh Nhân dân rà soát lại thí sinh trúng tuyển

Sau khi công bố điểm chuẩn vào ngày 5-8, theo kết quả thống kê dữ liệu dưới dạng định lượng từ danh sách thí sinh trúng tuyển năm 2018. Học viện An ninh nhân dân thấy, số lượng thí sinh trúng tuyển năm nay phần lớn tập trung vào các tỉnh miền núi phía bắc như Lạng Sơn, Hòa Bình, Sơn La, Cao Bằng, Bắc Kạn trong khi đó, các địa phương có truyền thống hiếu học và có tỷ lệ thí sinh trúng tuyển cao hằng năm lại có tỷ lệ thấp hơn rất nhiều.



Trong số 6 thí sinh có tổng điểm xét tuyển cao nhất các khối thi (đã bao gồm điểm ưu tiên) thì có tới 3 thí sinh của Hòa Bình, chiếm tỷ lệ 50% và 2 thí sinh của Lạng Sơn, chiếm tỷ lệ 33,3%. Đặc biệt đây cũng là các địa phương đang có liên quan đến vấn đề gian lận điểm thi THPT quốc gia 2018.

Điều khiến nhiều người bất ngờ hơn là năm 2018, Lạng Sơn vươn lên dẫn đầu cả nước về tỷ lệ thí sinh trúng tuyển vào Học viện ANND với con số là 23 thí sinh.

Xếp ở vị trí thứ 2 là hai tỉnh Hòa Bình và Cao Bằng, mỗi tỉnh có 14 thí sinh, chiếm tỷ lệ 6,4%. Xếp vị trí thứ 3 là Hà Tĩnh với 15 thí sinh, chiếm tỷ lệ 6,82%. Đứng vị trí thứ 4 tiếp tục là hai tỉnh miền núi phía Bắc khác là Sơn La và Bắc Kạn, mỗi tỉnh 11 người, chiếm tỷ lệ 4,5%.

Điều đáng nói hơn, hai tỉnh Hòa Bình và Lạng Sơn còn có 5/6 thí sinh là “thủ khoa” vào Học viện ANND năm nay.

Cụ thể, theo tổ hợp A01 là một nam sinh của Lạng Sơn với tổng điểm 28,5. Xếp lần lượt thứ 2 và thứ 3 cũng theo tổ hợp này là 2 thí sinh của Hòa Bình với tổng điểm thi là 27,7 và 27.

Xét theo khối C03, 2 thủ khoa của Học viện An ninh nhân dân ở cả 2 đối tượng nam và nữ cũng đều là thí sinh của Hòa Bình.

Nam thủ khoa với điểm 3 môn thi THPT quốc gia là 26,5. Nếu tính theo điểm thi thì thí sinh có điểm cao nhất tổ hợp C03 là nam sinh của Sơn La với 27,6 điểm. Nữ thủ khoa có điểm 3 môn thi THPT quốc gia là 27,95. Theo khối D01, 2 thủ khoa tiếp tục vẫn lại là Lạng Sơn và Hòa Bình…Có 1 thủ khoa duy nhất khối A01 của Thái Nguyên.

Trao đổi về vấn đề này với báo chí, lãnh đạo Phòng đào tạo Học viện An ninh nhân dân cho biết, đây là những thống kê bước đầu mang tính định lượng được Hội đồng tuyển sinh Học viện ANND phân tích. Xét thấy kết quả thống kê dữ liệu này có những khác thường so với diễn biến thực tế của kỳ thi THPTQG 2018, nhà trường đã báo cáo lên lãnh đạo cấp trên đề nghị tiến hành nghiên cứu và rà soát lại.

Đại diện Học viện An ninh chia sẻ thêm, với quan điểm của nhà trường là mong muốn sớm có kết quả rà soát điểm ở Sơn La và Hòa Bình. Nếu có trường hợp thí sinh trúng tuyển gian lận, nhà trường sẽ có hình thức xử lý theo quy chế của Bộ GD&ĐT. Hiện tại, trường vẫn chấp nhận sử dụng kết quả này và chưa có chủ trương kiểm tra đầu vào của thí sinh vì không có cơ sở pháp lý để thực hiện. Công tác tuyển sinh của Học viện An ninh Nhân dân được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Công an, đơn vị quản lý trực tiếp là Cục Đào tạo.

Tuy nhiên lãnh đạo phòng đào tạo Học viện An ninh nhân dân cho biết hiện nay nhà trường đã báo cáo lên lãnh đạo cấp trên đề nghị tiến hành nghiên cứu và rà soát lại. Trong trường hợp cần thiết, có thể đối chiếu điểm thi với bài thi gốc của một số thí sinh trúng tuyển, nhất là các địa phương đang có nghi vấn gian lận điểm thi THPT quốc gia.