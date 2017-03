Hội chứng "năn nỉ ỉ ôi" nơi KTX vào mùa!

Mùa… năn nỉ, ỉ ôi



Giai đoạn này, ban quản lý KTX các trường bắt đầu làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ đăng kí ở. Những thành phần nằm ngoài danh sách cũng nhân cơ hội “túc trực” trước phòng đăng kí. Họ tạo nên mùa “năn nỉ ỉ ôi” đặc trưng của KTX.



Thành phần “năn nỉ” bao gồm những SV từng “bám rễ” ở KTX nhưng do vi phạm nội quy mà bị ra ngoài, hoặc những sinh viên đã vật lộn chán chê với cảnh thuê trọ bên ngoài nay muốn dịch chuyển vào trong, hoặc các tân SV háo hức với cuộc sống tập thể… Nhưng xét cho cùng, lý do chính khiến họ chọn KTX là giá rẻ - giá ổn định và vấn đề vệ sinh, an ninh tương đối tốt.



Thời điểm đăng kí, ban quản lý KTX Mễ Trì luôn căng tai nhức óc trước những bài ca “ỉ ôi” muôn thuở của sinh viên. Những sinh viên đã có “thâm niên” ở KTX rất có kinh nghiệm trong việc xin ở lại.







SV cũ muốn ở lại còn tân SV cũng trông chờ một suất tại KTX. (ảnh minh họa)

Mùa …chuyển nhượng và đấu giá

N.T ( ĐH KHTN) “can tội” về muộn nên không được xét ở tiếp trong năm học mới, T kéo theo hai nhân vật tích cực của kí túc (được các cô bác trong BQL quý) xuống xin xỏ.Tuấn ( ĐH Bách Khoa) cũng vi phạm nội quy. Lần đầu xin ở lại, Tuấn nhận được cái lắc đầu ngao ngán ngay khi ló mặt vào. Năm lần bảy lượt mang bộ mặt thiểu não xuống BQL cộng cái đơn cam kết, Tuấn mới có cơ hội tiếp tục được ở KTX.Sinh viên trọ ngoài, không thuộc diện chính sách, muốn vào KTX vô cùng khó khăn. H.M (ĐH Giáo Dục) dùng đến cả nước mắt, cả buổi sụt sùi dưới phòng đăng kí cũng không được vào kí túc. Các cô bác ở đây đã quá “quen bài” của sinh viên nên nước mắt không phải là vũ khí lợi hại.“Cầu” luôn lớn hơn “cung”, ngay các tân sinh viên vốn được “ưu ái” cũng hụt hơi trong cuộc chạy đua vào KTX. Năm ngoái, Hiên (ĐHKHTN) quê Nghĩa Hưng, Nam Định lên HN nhập học cùng bố.Chưa có chỗ ở, Hiên tạm thời ở chui trong KTX trường khác (chỗ một chị bạn cùng quê) trong lúc chờ xin vào KTX trường. Bố thì nay nhà người quen này, mai nhà người quen khác, ngại nhờ vả, có hôm ông ngủ luôn trong ghế đá công viên. Bố Hiên vạ vật hơn tuần ở Hà Nội để xin cho con vào KTX nhưng không được. Cũng may là qua giới thiệu của chị bạn, Hiên ở ghép cùng một “tân sinh viên” khác trong xóm trọ Triều Khúc.Khi không ít SV bên ngoài mơ ước được vào kí túc thì cũng không thiếu SV bên trong lại chán ứa cảnh sống tập thể, ăn cơm bụi, ngủ giường tầng. T.P (SV một trường ĐH ngành y tế) quyết định chuyển ra ngoài sau ba năm gắn với KTX. Mới “đánh tiếng” với cô bạn cùng phòng mà tới tấp tin nhắn, điện thoại gọi đến xin được chuyển nhượng chỗ ở.Sinh viên có nhu cầu chuyển nhượng thường không thuộc diện chính sách nên các cuộc chuyển nhượng diễn ra trong một “thế giới ngầm”, không thông qua BQL. “Thế giới ngầm” này đồng nghĩa với ở chui và khá nguy hiểm nếu bị phát hiện. Không chỉ người ở chui bị đuổi thẳng mà cả phòng cũng bị liên lụy vì tội bao che.Nếu như bạn T.P bên trên chỉ lấy giá tiền chuyển nhượng bằng đúng giá của KTX với tinh thần sinh viên giúp nhau là chính thì H (SV một trường ĐH trên đường Nguyễn Trãi) không ngần ngại hét giá 2,5 triệu đối với SV cùng khoa, 3 triệu với SV khác khoa. Trong khi giá thực tế mà H phải đóng cho cả năm ở kí túc là 950K. Biết là bị “chặt chém” nhưng nhiều SV nhẩm tính như thế vẫn rẻ chán so với ở ngoài nên vẫn chấp nhận mua.Thậm chí, N.D (ĐH KHXH và NV) lên hẳn mail lớp rao bán chỗ ở. Khi lượng người có nhu cầu quá đông, D mở cuộc… bán đấu giá online. Người trả giá cao nhất hiển nhiên là người được sở hữu chỗ ở trong KTX.Chỗ ở luôn là vấn đề nóng sốt của sinh viên. Nếu KTX cung không đủ cầu thì giá nhà trọ lại nhảy giá liên tục cùng thực phẩm hay xăng dầu. Chính trong hoàn cảnh đó, chủ nhà vì lợi nhuận “chặt chém” SV đã đành mà chính SV cũng “hét giá” nhau không thương tiếc.