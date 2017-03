Hồi hộp chờ thí sinh

Hôm nay, theo đăng ký, 176.125 thí sinh (TS) sẽ làm thủ tục dự thi vào 24 trường CĐ tại TPHCM. Mọi công tác tổ chức cho kỳ thi đã được các trường hoàn tất.



Không thể tuyển đủ



Nhiều năm trở lại đây, số TS đến làm thủ tục dự thi CĐ chỉ đạt 50%-60%. Năm 2008, con số này chỉ 58,43% và năm 2009 tụt xuống còn 58,24%. Ngày thi chính thức, tỉ lệ TS dự thi có tăng nhưng cũng chỉ đạt 60%-65%.



Lý do TS dự thi CĐ đạt tỉ lệ không cao như ĐH là do kỳ thi CĐ tổ chức đợt cuối, nhiều TS dự thi ĐH làm được bài nên bỏ thi CĐ, nhiều TS còn có tâm lý thi CĐ là giải pháp dự phòng nên thi cũng được mà không thi cũng chẳng sao.



Theo lý giải của ông Nguyễn Việt Hải, Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Vạn Xuân, năm nay có thể TS cũng vẫn không mặn mà với thi CĐ còn bởi bộ đã có quy định CĐ nghề được liên thông lên ĐH.



“Chỉ cần có bằng tốt nghiệp THPT là thí sinh có thể được xét tuyển vào CĐ nghề, dại gì mà thi CĐ”- ông Hải cho biết.



Một số trường CĐ thực sự đã rơi vào cảnh bi đát khi số hồ sơ đăng ký dự thi thấp hơn rất nhiều so với chỉ tiêu được bộ cho phép tuyển sinh. Năm nay, Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Vạn Xuân chỉ tiêu tuyển sinh là 1.080 nhưng số hồ sơ đăng ký dự thi chỉ có 800 bộ.



Ông Nguyễn Việt Hải dự tính chỉ khoảng 600 TS đến thi. Trong số này, may ra chỉ trúng tuyển khoảng 30%-40%, phần lớn chỉ tiêu còn lại phải trông chờ vào việc xét tuyển nguyện vọng (NV) 2, NV3.



Bi đát không kém là Trường CĐ Bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp, chỉ tiêu tuyển sinh là 800 mà chỉ có 546 hồ sơ đăng ký dự thi.



Ông Đặng Chí Chơn, hiệu trưởng nhà trường, dự đoán số TS đến dự thi còn thấp hơn số hồ sơ đăng ký và nhà trường đang rất lo không thể tuyển đủ kế hoạch.



Đau đầu xét tuyển



Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Người Lao Động, dù tiến hành xét tuyển thì các trường sẽ đỡ tốn kém hơn nhưng nhiều trường CĐ vẫn phải tổ chức thi vì nếu xét tuyển sẽ không chủ động được nguồn tuyển.



Ông Nguyễn Việt Hải còn cho rằng việc xét tuyển phụ thuộc rất nhiều yếu tố, có khi phải dựa vào sự quen biết giữa trường này với trường kia để giới thiệu TS trúng tuyển cho nhau nếu không dùng hết, nhưng cũng rất khó lường vì thực tế có những TS đã trúng tuyển, đến ghi danh, đóng học phí nhưng vẫn bỏ không theo học vì NV2, 3 thường không phải là NV thực sự của TS.



Ông Phan Thành Nguyên nói rõ hơn là có những năm trường đã thực hiện giải pháp xét tuyển nhưng rơi vào cảnh “chết đứng” vì có lúc gọi được TS, có lúc không và nếu tuyển được thì chất lượng của số TS trúng tuyển cũng yếu hơn yêu cầu nhà trường đặt ra.



“Chúng tôi phải tổ chức thi tuyển để tuyển được những TS giỏi và có quyết tâm thật sự muốn vào trường của chúng tôi, dù để tổ chức kỳ thi này phải lỗ cả trăm triệu đồng”- ông Nguyên giãi bày.



Đăng ký đông vẫn cứ lo



Dù có số lượng TS đăng ký dự thi là 30.987, đông nhất trong các trường CĐ tổ chức thi lần này, tuy nhiên Trường CĐ Kinh tế Đối ngoại TPHCM vẫn chưa phải là đã yên tâm có thể tuyển đủ chỉ tiêu.



Ông Phan Thành Nguyên, phó hiệu trưởng, cho biết tỉ lệ TS dự thi hằng năm vào trường đạt 70%, tỉ lệ chọi cao, điểm chuẩn cũng cao (thông thường là 23-24 điểm, có năm lên tới 27 điểm).



Thế nhưng, khi gọi số trúng tuyển nhập học thì TS vẫn đến không đủ, vì hầu hết những TS điểm cao đã trúng tuyển ĐH nên không chọn CĐ, trong khi bộ không cho phép hạ điểm chuẩn nên trường lại phải trông chờ việc xét tuyển các NV.



Do vậy, dù TS đăng ký dự thi đông nhưng khả năng thiếu nguồn tuyển vẫn rất lớn. Cũng theo ông Nguyên, hằng năm trường phải đau đầu tính toán xem nên gọi bao nhiêu TS, trừ hao bao nhiêu... để tuyển đủ chỉ tiêu, tuy nhiên, đây vẫn là bài toán khó.





Sẽ siết chặt kỷ luật phòng thi



Đợt thi này, tại TPHCM có 134 địa điểm thi. Trong đó, các trường có tỉ lệ hồ sơ đăng ký dự thi cao là Trường CĐ Kinh tế Đối ngoại (30.987 TS), Trường CĐ Tài chính Hải quan (17.281 TS), Trường CĐ Công Thương (16.456 TS), Trường CĐ Nguyễn Tất Thành (13.540 TS)...



Ngày 13-7, các trường cho biết đã sẵn sàng cho kỳ thi tuyển sinh. Ông Giang Văn Kịp, Hiệu trưởng Trường CĐ Tài chính Hải quan, cho biết trường đã bố trí 460 phòng thi, tại 14 điểm thi với số cán bộ coi thi lên tới 1.000 người.



Trường CĐ Bách Việt bố trí trên 100 phòng thi tại 4 điểm thi với số cán bộ coi thi là 200 người.



Ông Vũ Văn Hòa, Trưởng Phòng Đào tạo Trường CĐ Kinh tế Đối ngoại, cũng cho biết đã sắp xếp 1.244 phòng thi tại 25 điểm thi, bố trí 3.000 cán bộ coi thi...



Kỳ thi CĐ được tổ chức cùng lúc nhiều khối thi và các trường cho biết công tác coi thi và kỷ luật phòng thi sẽ được siết chặt.

Theo THÙY VINH ( NLĐ)