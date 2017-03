Hội nghị Sinh viên châu Á 2015 diễn ra tại Việt Nam

Từ ngày 14 đến hết ngày 19-6-2015, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (VNU) phối hợp Đại học Quốc gia Singapore (NUS) tổ chức Giai đoạn I chương trình Hội nghị Sinh viên châu Á lần thứ nhất năm 2015 với chủ đề “Leadership in a Complex World: Leadership in a Complex World: The Food, Water and Energy Nexus”.

Chương trình huy tụ 15 sinh viên xuất sắc của VNU cùng 10 sinh viên NUS, diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh và Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.



Lần đầu tiên Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị Sinh viên châu Á.

Tất cả 25 sinh viên của Việt Nam và Singapore sẽ tham gia vào 8 buổi hội thảo, xoay quanh các vấn đề về môi trường đang “nóng” hiện nay như: an ninh nguồn nước, lương lực và năng lượng – tiếp cận ở góc độ tương tác liên lĩnh vực.

Diễn giả của chương trình là các giáo sư, chuyên gia, nhà khoa học nổi tiếng trong nước và quốc tế, như:PGS. TS Maximilian Mayer (trường Harvard Kennedy School),TS. Trương Minh Huy Vũ (Giám đốc Trung tâm nghiên cứu quốc tế, ĐHQG-HCM),PGS. TS Lê Anh Tuấn (Phó giám đốc Viện DRAGON Institute, Trường Đại học Cần Thơ),TS. Nguyễn Thị Phương Châu (Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM),TS. Luận Thùy Dương (Học viện Ngoại giao Việt Nam).

Ngoài ra, các sinh viên đến từ hai nước còn có cơ hội làm việc nhóm, trình bày các quan điểm, sáng kiến liên quan đến chủ đề của chương trình kỳ này. Đồng thời, đoàn đại biểu sẽ đến thăm và làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Đa dạng Sinh học Hòa An (ĐH Cần Thơ), và cùng trải nghiệm văn hóa Việt Nam tại vùng Nam bộ.

Chương trình sẽ bế mạc vào tối ngày 19-6. Mười sinh viên xuất sắc (trong nhóm 15 sinh viên nói trên) sẽ tiếp tục là đại diện Việt Nam tham dự Hội nghị Sinh viên châu Á giai đoạn II tại Singapore, với sự tham gia của 100 đại biểu tại khắp các quốc gia châu Á.

Hội nghị Sinh viên châu Á là một sáng kiến của NUS, phối hợp cùng các đối tác của NUS tổ chức thường niên. Năm 2015 là năm đầu tiên chương trình được tổ chức. VNU là một trong năm trường của châu Á trở thành đối tác đồng tổ chức chương trình năm nay.