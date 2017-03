Hội sinh viên ở Pháp tổ chức festival văn hóa Việt

Chương trình festival Triển lãm ảnh Việt Nam dưới các góc nhìn Thời gian: 2-13/2/2010

Địa điểm: Thư viện Khoa học và Công nghệ của trường đại học Bordeaux 1 - Tầng trệt, tòa nhà B20, trạm dừng tram B Arts et Métiers

Vào cửa tự do Gói bánh chưng Thời gian: 6/2/2010

Địa điểm: Nhà Hội, số nhà 75, đường Leyteire

Vào cửa tự do Ẩm thực Việt Nam Thời gian: 8-11/2/2010

Địa điểm: Nhà ăn cho sinh viên số 1 (tram B, bên đường Arts et Mestiers) Nhà ăn cho sinh viên số 2 (tram B, bên đường Doyen Brus)

Giá vé 2.75 euro (tương đương giá một bữa ăn bình thường ở Crous) Đêm hội tết Thời gian: 9h ngày 13/2/2010

Địa điểm: Nhà MAC

Giá vé: Thành viên của hội sinh viên Bordeaux: 10 euro Không phải thành viên của hội: 15 euro Vé tại chỗ: 20 euro

Liên hệ: Nhà Hội, 75 đường Leyteire, 33000, Bordeaux

Email: contact@uevbx.net