Hỏi xoáy đáp xoay Nguyễn Hà Đông 'Flappy Bird'

Là một trong mười triệu phú Internet



The Richest đã xếp Nguyễn Hà Đông vào danh sách 10 triệu phú internet, làm giàu từ con số 0. Theo ước tính của The Richest, khối tài sản mà Đông sở hữa lên đến ba triệu đôla, nhờ vào Flappy Bird. Còn The Gamasutra đánh giá Nguyễn Hà Đông là một trong 10 nhà phát triển trò chơi hàng đầu thế giới. Flappy Bird đã giúp Đông đứng thứ bảy trong bảng tổng sắp của The Gamasutra.