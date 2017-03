Hôm nay, 2-6: Hơn một triệu học sinh thi tốt nghiệp THPT

TP.HCM: Không cúp điện những ngày thi Công ty Điện lực TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị thành viên không cắt điện trong các ngày 2, 3 và 4-6 và 24, 25 và 26-6 đối với các đường dây cấp điện cho các hội đồng thi, hội đồng chấm thi. Các điện lực khu vực kiểm tra toàn bộ lưới điện và nhánh dây cấp điện cho các hội đồng, đồng thời cung cấp số điện thoại nóng để báo các thông tin về điện cho các hội đồng. T.ĐỊNH Nghệ An: Tặng áo phao cho thí sinh Chiều 1-6, huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã phải điều thêm một con đò từ bến đò Rú Nguộc đến tăng cường tại bến đò Phuống qua sông Lam (xã Thanh Giang, Thanh Chương) để chở 602 thí sinh ở huyện Thanh Chương đi thi tốt nghiệp THPT kịp giờ. Ở huyện Đô Lương (Nghệ An) có 696 thí sinh đến điểm thi THPT Đô Lương 2 qua sông Lam tại bến đò Lam Sơn. Những ngày này nước sông Lam rất lớn, chảy xiết, rất nguy hiểm cho những con đò chở thí sinh và người dân qua sông. Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An đã tăng cường áo phao, tăng cường CSGT túc trực tại hai bến đò nêu trên. Đ.LAM Thừa Thiên-Huế: 200 suất cơm miễn phí Đây là số suất cơm do thầy Vệ Văn Lẫm, Hiệu phó trường THPT Phan Đăng Lưu cùng các đồng nghiệp trong trường vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ cho học sinh nghèo ở huyện về TP Huế (tỉnh Thừa Thiên-Huế) thi tốt nghiệp tại hai hội đồng thi: Trường đại học Kinh tế Huế và Trường tiểu học Trường An. Thầy Lẫm cho biết sau đợt này, các thầy cô dự kiến tiếp tục tổ chức nhiều bữa cơm nghĩa tình khác trong đợt thi đại học sắp đến. Trước mắt đã có nhà hảo tâm xin đóng góp thêm 230 suất cơm để lo cho các em vùng xa ở các huyện nghèo như A Lưới, Nam Đông và những thí sinh vùng thấp trũng Quảng Điền, Phú Vang khi lên TP dự thi đại học. A.SƠN