Hôm nay Bộ mới chính thức thông báo

Chiều 9-5, ngay sau cuộc họp bàn về phương án tăng giá sách giáo khoa (SGK) của Nhà xuất bản Giáo dục (NXBGD) trước khi Bộ GD&ĐT có đề xuất lần cuối lên Chính phủ, Báo Pháp Luật TP.HCM đã phỏng vấn nhanh Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận.

Không tăng giá thì nhà in bỏ hết (!?)

. Thưa ông, cuộc họp đã thống nhất như thế nào về đề nghị tăng giá SGK lên 10% của NXBGD?

+ Chúng tôi vẫn tiếp tục thảo luận có nên triển khai phương án đó hay không. Tăng 10% giá sách chỉ là một trong nhiều phương án để đảm bảo việc kinh doanh của NXBGD không tiếp tục lỗ nữa. Tại thời điểm này, không tăng giá SGK thì tốt. Nhưng không tăng thì doanh nghiệp không chịu được dù đã lấy lãi ở nơi khác bù vào, kể cả lãi từ thuê nhà.

Ngày 10-5, Bộ mới chính thức có thông báo vì hiện nay chưa báo cáo được với Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng.

. Thực tế, một số nhà sách đã bán với giá mới (tăng 10%), Bộ có biết điều đó không? Nếu có thì, Bộ xử lý việc này thế nào?

+ Bộ chưa biết điều đó. Song trong hoàn cảnh hiện nay thì không thể đặt phương án nếu hay không nếu. Tôi không thể phân tích trong trường hợp nếu, vì như thế sẽ loạn lên.

. Cách đây một năm, Thủ tướng có yêu cầu NXBGD nghiên cứu để giảm giá SGK. Chưa kịp giảm thì lại tăng giá, điều này có hợp lý không, thưa ông?

+ Về mặt hình thức thì không hợp lý. Năm ngoái không có “bão giá” như hiện nay. NXBGD nói rằng nếu không tăng giá thì các nhà in sẽ bỏ hết vì nguyên liệu giấy để in rất cao. Họ còn khẳng định dù đã trúng thầu nhưng vẫn bỏ. Ngay cả Hiệp hội In cũng gửi văn bản như tối hậu thư cho NXBGD, nếu không tăng giá không in.

Không phải xin ý kiến khi tăng giá!

. Tăng giá SGK thì khó khăn cho con em có hoàn cảnh khó khăn, con em chính sách?

+ Đối tượng nghèo sẽ được miễn phí. Con liệt sĩ, dân tộc sẽ được biếu không SGK hoặc bán với giá ưu đãi.

. NXBGD in SGK với số lượng rất lớn, không thể lỗ được. Theo tính toán thì có thể không tăng giá mà lấy từ chỗ nọ bù chỗ kia. Chúng ta in dày chữ trong SGK, thay đổi loại giấy hoặc bất cứ giải pháp nào để tránh tăng giá. Ông nghĩ sao?

+ Để thuyết phục tăng hay không tăng, trước đó NXBGD đã phải tiết kiệm, giảm chi phí rồi và nếu không có “bão giá” sẽ có lộ trình giảm giá. Hiện nay họ đã phải điều chỉnh nhiều hoạt động khác để bù vào rồi nhưng không được. Còn việc thay đổi cỡ chữ in trong SGK sẽ liên quan đến rất nhiều học sinh đang bị hỏng mắt. Tất cả đều phải làm theo chuẩn của nó.

. Tại sao Bộ không lấy ý kiến của dư luận xã hội trước khi có quyết định cho phép NXBGD tăng giá?

+ Tôi phải xin ý kiến ai? Về nguyên tắc, không phải xin ý kiến ai cả. Còn việc NXBGD có tăng giá SGK ngay trong năm học mới này không thì phải hỏi họ.

. Xin cảm ơn ông.