Hôm nay, hơn 300 ngàn thí sinh làm thủ tục dự thi Cao đẳng

Theo đó, các trường đã chuẩn bị 9.537 phòng thi và huy động 27.450 cán bộ coi thi.









Thí sinh thi đại học đợt 1 làm thủ tục dự thi sáng 3/7/2013. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Đặc biệt lưu ý tới điện thoại và môn thi

Đề thi nằm trong chương trình đã học

Lưu ý bảo vệ bài thi

Lịch thi hệ cao đẳng ngày 15, 16/7, ở tất cả các khối như sau:





Ngày Buổi Môn thi Khối A Khối A1 Khối B Khối C Khối D Ngày 14/7 Sáng Từ 8g00 Làm thủ tục dự thi, xử lý những sai sót trong đăng ký dự thi của thí sinh. Ngày 15/7 Sáng Toán Toán Toán Địa lí Toán Chiều Hóa học Tiếng Anh Hóa học Lịch sử Ngoại ngữ Ngày 16/7 Sáng Vật lí Vật lí Sinh Ngữ văn Ngữ văn Chiều Dự trữ Dự trữ Dự trữ Dự trữ Dự trữ

Đây là đợt thi cuối của năm 2013, có lẽ trải qua 2 đợt thi đại học, thí sinh đã có nhiều kinh nghiệm trong phòng thi. Tuy nhiên, thí sinh hết sức lưu ý tới điện thoại, bởi vì mặc dù cán bộ coi thi đã phổ biến quy chế rất rõ cấm mang điện thoại vào phòng thi, dù chưa sử dụng cũng sẽ đình chỉ thi. Quy định như vậy, nhưng trong 2 đợt thi đại học cả nước có tới hơn 300 thí sinh bị xử lý kỷ luật trong đó phần lớn là mang điện thoại.Đối với môn thi, Bộ tiếp tục thay đổi lịch thi các môn để tránh căng thẳng cho thí sinh là đối với khối C thay vì môn Văn thi đầu trước đây nay đổi thành môn Địa.Giống như đề thi đại học, về đề thi cao đẳng, lãnh đạo Bộ GD-ĐT cho biết, đề thi tiếp tục ra theo hướng mở, đạt được các yêu cầu kiểm tra kiến thức cơ bản, khả năng vận dụng và kỹ năng thực hành của thí sinh trong phạm vi chương trình trung học hiện hành, chủ yếu là chương trình lớp 12, phù hợp với quy định về điều chỉnh nội dung học tập cấp trung học.Đề thi tiếp tục thực hiện theo hướng phân loại được trình độ học lực của thí sinh và phù hợp với thời gian quy định cho mỗi môn thi. Đề không ra ngoài chương trình và vượt chương trình trung học và bám sát chương trình trung học (theo từng bộ môn). Có nhiều câu để kiểm tra bao quát chương trình trung học, chủ yếu là chương trình lớp 12, bảo đảm cân đối giữa các phần trong chương trình, đúng các quy định về điều chỉnh nội dung môn học.Trong đợt thi đại học, đã có 62 thí sinh bị khiển trách, 17 thí sinh bị cảnh cáo do các lỗi xem bài thí sinh khác, trao đổi làm bài thi.Do vậy thí sinh hết sức lưu ý tuân thủ các quy định như: Chỉ được mang vào phòng thi bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính, máy tính bỏ túi không có thẻ nhớ cắm thêm vào và không soạn thảo được văn bản.Trước khi làm bài thi phải ghi đầy đủ số báo danh (cả phần chữ và phần số) vào giấy thi, giấy nháp. Bài làm phải viết rõ ràng, sạch sẽ, không nhàu nát, không đánh dấu hoặc làm ký hiệu riêng. Nghiêm cấm làm bài bằng hai thứ mực, mực đỏ, bút chì (trừ hình tròn vẽ bằng com pa được dùng bút chì). Các phần viết hỏng phải dùng thước gạch chéo, không dùng bút xoá.Phải bảo vệ bài làm của mình và nghiêm cấm mọi hành vi gian lận, không được xem bài của thí sinh khác, không được trao đổi ý kiến, trao đổi tài liệu khi làm bài.Nếu cần hỏi cán bộ coi thi điều gì phải hỏi công khai. Phải giữ gìn trật tự, im lặng trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để cán bộ coi thi để xử lý. Khi nộp bài, thí sinh phải tự ghi rõ số tờ giấy thi đã nộp và ký tên xác nhận vào bản danh sách theo dõi thí sinh.

Theo Dân Trí