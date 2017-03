Hơn 1.500 thí sinh bỏ thi môn Lý, số vi phạm quy chế tăng

Trong buổi thi môn Toán sáng nay, số thí sinh đến trường dự thi là 662.096, chiều nay thí sinh đến dự thi môn Vật lý giảm còn 660.553. Theo đó, có 1.543 thí sinh bỏ thi môn Vật lý.



Các Hội đồng thi tăng cường phát hiện và xử lý kịp thời những vi phạm Quy chế và sai sót của thí sinh và cán bộ làm công tác thi. Trong buổi thi môn Vật lý , có 56 thí sinh vi phạm bị xử lý kỷ luật (khiển trách 20, cảnh cáo 3; đình chỉ 32 và không được dự thi do đến muộn 01), tăng 33 trường hợp so với môn Toán; có 2 cán bộ bị xử lý kỷ luật (1 khiển trách, 1 cảnh cáo).



Về đề thi, theo Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga, được bảo mật tuyệt đối trong tất cả các khâu; không có sai sót.



Về thời tiết và giao thông khí hậu tại các thành phố lớn nhìn chung vẫn dịu mát, thuân lợi cho việc dự thi của thí sinh. Tại Hà Nội và TPHCM tuy đôi lúc có mưa nhưng không ảnh hưởng nhiều đến việc dự thi của thí sinh; không xảy ra hiện tượng ùn tắc giao thông. Ở tất cả các Hội đồng thi, điện, nước được cung cấp ổn định; không xảy ra sự cố mất điện, mất nước.



Lực lượng thanh niên, sinh viên tình nguyện,tiếp tục triển khai hoạt động tích cực, có hiệu quả: tham gia phân luồng giao thông; giúp đỡ, hướng dẫn thí sinh đến các điểm thi; phối hợp giữ gìn an ninh, trật tự bên ngoài các khu vực thi.

Buổi thi thứ hai, đợt 1, kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012 diễn ra an toàn, suôn sẻ trong trật tự.



Tin từ Hội đồng tuyển sinh ĐH Đà Nẵng cho biết, trong buổi thi chiều nay 4/7, có thêm 4 thí sinh bị đình chỉ thi, cũng do mang điện thoại di động vào phòng thi.









Các thí sinh dự thi vào ĐH Đà Nẵng vừa hoàn thành ngày thi đầu tiên. (Ảnh: Khánh Hiền)

Các thí sinh dự thi vào ĐH Đà Nẵng vừa hoàn thành ngày thi đầu tiên. (Ảnh: Khánh Hiền)

Theo Nhóm PV (DT)



Như vậy, cộng với 3 thí sinh bị đình chỉ trong buổi thi môn Toán, trong ngày thi hôm nay 4/7, có tổng cộng 7 thí sinh dự thi vào ĐH Đà Nẵng bị đình chỉ thi. Ngoài ra còn có 4 thí sinh khác bị khiển trách. Có 107 thí sinh đã dự thi buổi sáng nhưng bỏ buổi thi môn Vật lý chiều nay, kéo tỷ lệ thí sinh dự thi trên tổng số thí sinh ĐKDT từ 86,53% xuống còn 86,23%.Đặc biệt, có 6 thí sinh ngồi ở phòng thi khối A nhưng làm bài đề thi khối A1. Nguyên nhân do các thí sinh này thi khối A1, nhưng thông tin ĐKDT nhầm thành khối A. Đến ngày thi vẫn chưa kịp điều chỉnh nên trong buổi thi Toán sáng nay, các thí sinh vẫn được xếp vào phòng thi chung với thí sinh thi khối A nhưng làm bài đề thi khối A1. ĐH Đà Nẵng có dự phòng đề thi khối A1 ở các phòng thi khối A cho những trường hợp này.