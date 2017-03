Hơn 1,8 triệu hồ sơ ĐKDT đại học, cao đẳng 2012

Lịch thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2012

Đợt I: Ngày 4 - 5/7/2012, thi đại học khối A, A1 và V.



Thí sinh thi khối V, sau khi dự thi môn Toán, Lý, thi tiếp năng khiếu Vẽ đến hết ngày 11/7/2012.



Đợt II: Ngày 9 - 10/7/2012, thi đại học khối B, C, D và các khối năng khiếu.



Thí sinh thi khối năng khiếu, sau khi dự thi các môn văn hoá (Khối H, N thi Văn theo đề thi khối C; Khối M thi Văn, Toán theo đề thi khối D; Khối T thi Sinh, Toán theo đề thi khối B; Khối R thi Văn, Sử theo đề thi khối C), thi tiếp các môn năng khiếu đến hết ngày 16/7/2010.



Đợt III: Ngày 15 - 16/7/2012, thi cao đẳng tất cả các khối thi.



Thí sinh thi khối năng khiếu, sau khi dự thi các môn văn hóa, thi tiếp các môn năng khiếu đến ngày 21/7/2012.