Hơn 200 thí sinh bị đột quỵ và bỏ thi

Tại Hội đồng thi trường Dân lập Phương Nam đã có 3 thí sinh bị đột quỵ, mê sảng và co giật phải bỏ thi do quá căng thẳng và lo lắng cho kỳ thi này.

Chủ tịch HĐT trường Phương Nam, Phạm Trung Dũng cho biết, tại buổi thi Văn sáng nay Hội đồng thi đã nhận được đơn của 3 phụ huynh trình bày con của họ bị ốm đột xuất, phải đi cấp cứu tại bệnh viện tối qua.

Cụ thể là em Vũ Lê Sơn, học sinh lớp 12A16 trường THPT Kim Liên đã phải cấp cứu tại Bệnh viện Bưu điện đêm 1/6 vì đột quỵ và đau bụng; Em Đặng Hồng Hạnh, học sinh lớp 12A4 trường THPT Kim Liên phải vào Bệnh viện Xanh Pôn lúc 23h đêm 1/6; Em Nguyễn Tuấn Ngọc, học sinh lớp 12A15 trường THPT Kim Liên cấp cứu lúc nửa đêm tại Khoa Thần kinh - Bệnh viện Bạch Mai vì mê sảng, co giật.

Hội đồng đã yêu cầu gia đình cung cấp toàn bộ hồ sơ bệnh án để gửi hội đồng chấm thi và sẽ xử lý theo quy chế. Hội đồng thi trường Dân lập Phương Nam có học sinh của 4 trường là Kim Liên, Phương Nam, Ngô Gia Tự và Anhxtanh.

Nhiều thí sinh quên chứng minh thư

Trong buổi thi đầu tiên, nhiều thí sinh ở Hội đồng thi trường THCS Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội đã quên chứng minh thư, thẻ dự thi.

Trước ngày thi, Hội đồng thi này đã tập trung và nhắc nhở rất kỹ cho thí sinh về nội dung phòng thi nhưng nhiều em không tập trung. Có em đã phải mượn điện thoại di động của nhân viên bảo vệ trường để gọi về cho người thân mang thẻ dự thi, chứng minh thư đến. Có em đã đến thời gian vào phòng thi chờ để phát đề vẫn phải nán lại bên ngoài chờ người nhà mang chứng minh thư đến.

Cô giáo Nguyễn Thị Kim Chung, Phó chủ tịch Hội đồng cho biết, nhiều em người nhà không kịp mang đến, Hội đồng thi vẫn cho các em vào thi vì mỗi thí sinh đều có 2 phiếu dự thi có dán ảnh, trong đó một phiếu được chia về các phòng, làm căn cứ để nhận dạng các em.

Được biết, đây là năm đầu tiên Hà Nội tổ chức thi tốt nghiệp THPT với quy mô lớn nhất từ trước tới nay, với hơn 90.000 thí sinh, 182 hội đồng thi, 3.805 phòng thi và gần 10.000 giám thị coi thi.

Với quyết tâm duy trì một kỳ thi được "chuẩn bị chu đáo, tổ chức nghiêm túc, phối hợp chặt chẽ, kết quả thực chất", Sở GD-ĐT Hà Nội đã gửi về các Hội đồng coi thi 2 loại giấy nháp thi, loại in chữ màu đen và loại in chữ màu xanh. Trong mỗi buổi thi đề nghị giám thị phát cho hai thí sinh ngồi cạnh nhau hai loại giấy nháp thi khác nhau. Ngoài ra, mỗi Hội đồng thi có 1 cán bộ an ninh, 3 cảnh sát bảo vệ để bảo đảm an ninh cho kỳ thi.

Thí sinh hớn hở với đề Văn

Khi vừa tan thi môn Văn, nhiều thí sinh ra về với tâm trạng rất phấn khởi, theo nhận xét của các em thì đề bình thường, thời gian vừa đủ.

Nguyễn Thị Tú, lớp 12 A1 trường THPT Trần Nhân Tông hớn hở cho biết, đề Văn năm nay dễ hơn thi thử ở trường. Tuy giám thị coi khá chặt nhưng bọn em vẫn hỏi nhỏ nhau được.

“Tối thiểu là 6 điểm và cao nhất là 8 điểm” - thí sinh Đỗ Thị Hồng Nhung, trường THPT Trần Nhân Tông tự tin chấm điểm Văn cho mình.

Còn Nguyễn Tuấn Anh, trường THPT Hai Bà Trưng chia sẻ với bạn mình khi vừa tan thi: “Câu 3a phân tích giá trị nhân đạo của truyện ngắn Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài tuy hơi “khoai” một chút nhưng tớ vẫn “chén” được hết. Chắc chắn là qua”.

Đắc ý khi trúng tủ câu về “Vợ chồng A phủ”, Nguyễn Thanh Tùng (trường Hai Bà Trưng) yên tâm mình đạt 5 điểm, thốt lên “qua Văn rồi!”.

Ngược lại với tâm trạng của các thí sinh, phụ huynh thì lo lắng hơn. Cô Phạm Thị Tài, phố Thợ Nhuộm sốt ruột cho rằng: “Chúng nó nói vậy chứ biết thế nào được vì Văn học sinh nào chẳng viết được vài trang”.

Mang "phao" vào phòng thi vẫn tái diễn.

Tại THCS Quang Trung (Đống Đa, Hà Nội), vừa bước ra khỏi cổng trường, nhiều thí sinh đã tụm lại to nhỏ "quay được không". Trong lúc nói chuyện, các thí sinh này không quên lôi từ trong túi quần ra những tập phao thi.

Ngồi nhâm nhi cốc nước ở quán cóc gần cổng trường, một nam sinh mỉm cười bí hiểm rồi lục khắp người, lôi ra một đống chừng 3-4 tập "phao ruột mèo", kéo ra xem rồi tiện tay quẳng luôn sang bên cạnh trước ánh nhìn thán phục của đám bạn.

Chiều nay thí sinh tiếp tục thi môn Sinh học.