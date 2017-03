Hơn 22 triệu học sinh cả nước bước vào năm học mới

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh trống khai giảng năm học 2014-2015, tại Trường THPT Hậu Nghĩa (Long An). Ảnh: P.ĐIỀN

Tại Long An: Sáng ngày 5-9, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng lãnh đạo Bộ GD-ĐT, lãnh đạo tỉnh Long An đến dự lễ khánh thành và khai giảng năm học mới tại Trường THPT Hậu Nghĩa (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

Tại lễ khai trường, Chủ tịch nước đã ân cần thăm hỏi tình hình học tập của giáo viên, học sinh trong năm học mới. Sau khi cắt băng khánh thành ngôi trường xây mới khang trang đạt chuẩn quốc gia, với tổng giá trị xây dựng và mua sắm trang thiết bị 117 tỷ đồng, Chủ tịch nước đã đánh trống khai giảng năm học mới 2014-2015.

Dịp này Chủ tịch nước cùng lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, các doanh nghiệp đã trao học bổng các phần quà, thiết bị học tập cho Quỹ khuyến học Võ Văn Tần, học sinh hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập của trường THPT Hậu Nghĩa và các gia đình chính sách trên địa bàn, trị giá hàng tỷ đồng.

Tại TP.HCM

, gần 3.000 học sinh trường THPT Lương Thế Vinh (phường Cô Giang, quận 1) đã hân hoan đón gần 3.000 học sinh trường THPT Lương Thế Vinh (phường Cô Giang, quận 1) đã hân hoan đón chào năm học mới . Đến dự lễ khai giảng có Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM Lê Hồng Sơn và một số lãnh đạo ban ngành.

Trường THPT Lương Thế Vinh mới tròn 10 năm tuổi nhưng đã đạt được nhiều thành tích khá ấn tượng. Năm học 2013-2014, trường vinh dự nhận cờ thi đua xuất sắc năm học do chủ tịch UBND TP trao tặng. Tỉ lệ học sinh khá giỏi toàn trường là 74%, đạt thứ hạng cao trong kỳ thi học sinh giỏi cấp quận và TP với một giải khuyết khích cấp quốc gia, 23 giải thành phố và 76 giải cấp quận.

“Cô tin là các em đang rất háo hức bước vào một năm học mới với nhiều dự định và hoài bão. Các em hãy cố gắng phấn đấu ngay từ những giờ học đầu tiên: Hãy tự giác, tự chủ và sáng tạo trong học tập cũng như trong các hoạt động tập thể. Các em hãy có lối sống lành mạnh, khiêm tốn học hỏi, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, biết kính thầy, mến bạn; các em hãy luôn trau dồi kiến thức, hãy theo đuổi niềm đam mê, yêu thích của mình để thấy rõ giá trị của lao động. Chính tình yêu, ý chí và nghị lực sẽ đưa các em tới thành công, cô Bùi Minh Tâm hiệu trưởng trường THPT Lương Thế Vinh nhắn nhủ học sinh.





Ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị,Thường trực Ban Bí thư đánh trống khai giảng năm học mới ở trường chuyên Khoa học tự nhiên (Hà Nội).



Tại Hà Nội, trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội cũng đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2014-2015. Đến dự có đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị,Thường trực Ban Bí thư.

Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Lê Hồng Anh đề nghị nhà trường chuyển giáo dục từ truyền thụ kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực, phẩm chất cho học sinh. Quan tâm phát triển khả năng sáng tạo, tự học của mỗi cá nhân. Thực hiện tốt quan điểm học đi đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với gia đình, nhà trường và xã hội.

Đến nay, học sinh giỏi trường chuyên Khoa học tự nhiên đã giành được 169 huy chương trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia. Năm học vừa qua học sinh của trường đã xuất sắc giành được sáu huy chương trong các kỳ thi Olympic quốc tế trên tổng sosos 23 huy chương của cả nước và đạt sáu huy chương trong các kỳ thi Olympic châu Á (cả nước giành được 13huy chương).

Một số hình ảnh tại lễ khai giảng trường THPT Lương Thế Vinh (TP.HCM):

Nghi thức hát quốc ca đầy trang nghiêm

Ông Lê Hoàng Quân tham quan triển lãm chủ quyền biển đảo do trường tổ chức Ông Lê Hoàng Quân trồng tặng trường một cây bàng vuông



Đón chào học sinh lớp 6