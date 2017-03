Hơn 2.600 học sinh nghỉ học do lũ

Chiều 28-10, ông Nguyễn Hữu Tâm - trưởng Phòng GD-ĐT huyện Vĩnh Hưng (Long An) - cho biết hiện hơn 2.600 học sinh, chủ yếu là các lớp tiểu học và mầm non trên địa bàn huyện, vẫn chưa thể đến trường do ảnh hưởng của nước lũ.

Trước đó, từ ngày 21-10, các học sinh trên được nghỉ học vì các điểm trường có mức nước lũ dâng cao ngập nền lớp học. Hiện tại nước lũ ở Vĩnh Hưng dừng ở mức 2,77m, tuy vẫn còn cao hơn 0,5m so với đỉnh lũ năm 2012 nhưng đang trên đà giảm dần. Ông Tâm cho biết các học sinh trên có thể nhập học lại ổn định từ ngày 4-11.



Theo SƠN LÂM (TT)