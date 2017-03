Hơn 300.000 hồ sơ dự thi ĐH "ảo"

Thống kê của Ban chỉ đạo tuyển sinh (Bộ GD-ĐT) đến cuối ngày 3/7, tỷ lệ thí sinh đến làm thủ tục thi đạt 65,27%. Số thí sinh đến làm thủ tục giảm hơn 300.000 so với số đăng ký dự thi là 916.405. Đề thi đã được chuyển giao cho các cơ sở in sao an toàn...

Con nhà nghèo cháy bỏng ước mơ giảng đường Ngay từ sớm, đường phố đã đông kín xe đưa thí sinh đi thi. Các trường ĐH Kiến Trúc, Hà Nội, Ngoại Giao, Giao thông Vận tải, Thủy Lợi... đã huy động khá nhiều sinh viên tình nguyện giữ ổn định trật tự, giảm ách tắc giao thông và hướng dẫn thí sinh vào phòng thi. Bộ GD-ĐT cho biết, trường có tỷ lệ thí sinh đến làm thủ tục thi cao nhất là ĐH Sâu khấu điện ảnh với 93,39%. Kế đến là Học viện Cảnh sát nhân dân đạt gần 91%; Học viện Cảnh sát nhân dân đạt 90,35%; DH An ninh nhân dân (90,39%); ĐH Cảnh sát nhân dân (89,92%) Nhiều trường có tỷ lệ "ảo" cao, số thí sinh đến thi đạt thấp như: Học viện Tài chính (44,49%). Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM (51,17%), ĐH Ngân hàng TP.HCM (58%), ĐH Kinh tế quốc dân (52,37%), ĐH Luật Hà Nội (58,61%); ĐH Thương mại (57%), ĐH Ngoại thương 53,51%... Khối các trường dân lập tỷ lệ thí sinh đến thi so với đăng ký dự thi cũng không cao: ĐH Dân lập Lạc Hồng (59,82%); ĐH dân lập Thăng Long (59,51%)... Theo Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT Bành Tiến Long, Trưởng ban Chỉ đạo thi năm 2008, đến nay đề thi tuyển sinh ĐH đã được chuyển giao cho các sơ sở in sao đề thi an toàn, bảo mật tuyệt đối. Ngày làm thủ tục dự thi đợt 1 diễn ra bình thường, trừ tại TP.Cần Thơ có xảy ra ùn tắc giao thông đầu giờ sáng. Chiều cùng ngày UBND TP.Hà Nội đã có công văn gửi các đơn vị chức năng tuyệt đối không để xảy ra sơ xuất, góp phần bảo đảm kì thi TS ĐH, CĐ năm 2008 trên địa bàn diễn ra an toàn, đúng pháp luật. Quá trình thực hiện nhiệm vụ nếu phát sinh khó khăn vướng mắc vượt quá thẩm quyền cần báo cáo nhanh cho UBND TP xem xét. 7h15 sáng mai (4/7), gần 600.000 thí sinh cả nước sẽ bước vào môn thi đầu, môn Toán với thời gian thi là 180 phút. Theo Kiều Oanh (VNN)