Hơn 800.000 thí sinh thi đại học đợt 1

Trong hai ngày 4 và 5-7, trên 800 ngàn thí sinh cả nước sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ đợt 1 (khối A). Dự kiến ngay trong buổi sáng nay sẽ có khoảng 800 ngàn thí sinh trong cả nước làm thủ tục dự thi.

Chú trọng kiểm tra giấy chứng nhận tốt nghiệp giả

Ông Ngô Kim Khôi, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH, cho biết Bộ Công an cũng đã hỗ trợ các biện pháp nghiệp vụ nhằm bảo vệ các cơ sở in sao đề thi, có biện pháp đảm bảo an ninh trật tự các điểm thi nhằm phòng ngừa các hành vi vi phạm ở khu vực thi, xử lý các hiện tượng tiêu cực như tung tin thất thiệt, bán đề thi giả, in ấn mua bán phao thi... Ngoài ra, danh sách những thí sinh thi hộ năm ngoái cũng đã được Bộ GD&ĐT gửi về các trường để các trường phát hiện và cấm thi hai năm.

Ông Nguyễn Văn Chiến, Chánh thanh tra Bộ GD&ĐT, cho biết các đoàn thanh tra của Bộ đã sẵn sàng cho kỳ thi ĐH, CĐ sẽ diễn ra hai ngày tới. Năm nay, ngoài thanh tra của các hội đồng thi các trường, thanh tra giám sát tại các cụm thi Cần Thơ, Quy Nhơn, Vinh, Bộ GD&ĐT còn tổ chức 24 đoàn thanh tra để thanh tra ba đợt thi ĐH, CĐ. Ông Chiến cho biết một trong những nội dung mà các thanh tra sẽ chú trọng chính là kiểm tra giấy chứng nhận tốt nghiệp giả. Nếu thí sinh nào vi phạm sẽ bị đình chỉ thi ngay lập tức. Ngoài ra, việc sử dụng điện thoại di động, sử dụng tài liệu, thi hộ, thi kèm cũng sẽ được các thanh tra phối hợp với các cơ quan chức năng để tập trung phát hiện.

Cũng theo ông Chiến, trong kỳ thi tuyển sinh năm nay, các giám thị đã được tập huấn để phát hiện những trường hợp bất thường của thí sinh hay các động tác bất thường như để tóc xõa xượi, mặc áo dài tay... để che giấu các phương tiện kỹ thuật cao.

TP.HCM: Nhiều thí sinh bị móc túi, mất giấy tờ thi...

So với mọi năm, kỳ thi năm nay, số thí sinh tại các thành phố lớn Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ tăng lên. Tại TP.HCM, số thí sinh dự thi đợt 1 là trên 240 ngàn thí sinh (tăng trên 5.000 thí sinh so với năm 2008).

Ngày hôm qua (2-7), thí sinh Trần Thị Hồng cùng phụ huynh từ Dăk Lăk theo chuyến xe đêm về đến TP.HCM thì phát hiện mình đã bị móc túi và mất toàn bộ giấy tờ tùy thân. Trong đó có giấy chứng minh và giấy báo thi của thí sinh dự thi vào Trường ĐH Nông lâm TP.HCM. Thí sinh Hồng cùng người thân khóc nức nở và tìm đến bộ phận tuyển sinh Văn phòng đại diện Bộ GD&ĐT tại TP.HCM báo cáo sự việc. Ông Nguyễn Quốc Cường, phụ trách tuyển sinh của Văn phòng Bộ, cho biết đã làm giấy giới thiệu thí sinh đến Trường ĐH Nông lâm TP.HCM hướng dẫn thủ tục và thí sinh được cấp lại giấy báo thi để yên tâm đi thi.

Trong hai ngày qua, có đến bốn thí sinh dự thi vào ĐH Nông lâm, ĐH Bách khoa, ĐH Kinh tế TP.HCM bị mất giấy tờ cũng được giải quyết, tạo điều kiện tốt nhất để thí sinh được dự thi. Văn phòng đại diện Bộ GD&ĐT cũng đã có văn bản đề nghị các tỉnh, thành có phương án hỗ trợ thí sinh trên các tuyến xe chở thí sinh về TP.HCM dự thi, tránh tình trạng mất giấy tờ, tiền bạc của thí sinh.

Lịch thi tuyển sinh ĐH, CĐ đợt 1 (khối A) - Ngày 3-7, từ 8 giờ, thí sinh bắt đầu làm thủ tục dự thi. - Ngày 4-7, buổi sáng thi môn toán, chiều thi môn vật lý. - Ngày 5-7, buổi sáng thi môn hóa học. - Thời gian thi môn tự luận: 180 phút/môn; 6 giờ 30 (môn thi sáng) và 13 giờ 30 (môn thi chiều), thí sinh có mặt tại phòng thi; 7 giờ 15 (sáng) và 14 giờ 15 (chiều) bắt đầu tính giờ làm bài. - Thời gian thi môn trắc nghiệm: 90 phút/môn; 6 giờ 30 (sáng) và 13 giờ 30 (chiều), thí sinh có mặt tại phòng thi; 7 giờ 30 (sáng) và 14 giờ 30 (chiều) bắt đầu tính giờ làm bài.