Hơn 82.000 học sinh bỏ học

Cụ thể, có gần 9.000 HS tiểu học (chiếm 0,13%); gần 40.000 HS THCS (chiếm 0,70%) và hơn 38.000 HS THPT (chiếm 1,29%) HS bỏ học. Đồng bằng sông Cửu Long có số lượng HS bỏ học cao nhất cả nước với gần 25.000 HS (chiếm tỷ lệ 0,88%).

Theo Bộ, có năm nguyên nhân chủ yếu để thống kê số HS bỏ học: HS phổ thông bỏ học học kỳ 1 năm học 2008-2009 do học lực yếu kém là 38,03%%, chiếm tỷ lệ cao nhất trong các nguyên nhân; tiếp đến là do hoàn cảnh gia đình khó khăn 30,36%... do ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh đột xuất cùng một số nguyên nhân khách quan khác.

Bộ GD-ĐT cũng nói rõ, mỗi HS bỏ học được thống kê theo một hoặc nhiều nguyên nhân trên. Do đó, số HS phổ thông bỏ học sẽ nhỏ hơn hoặc bằng tổng số HS phổ thông bỏ học chia theo các nguyên nhân trên. Số liệu trên được tính từ khai giảng năm học đến 31-12-2008.