Hong Kong chiếm 3 trong số 5 ĐH hàng đầu châu Á

Các ĐH Hàn Quốc thăng hạng

Trong bảng xếp hạng các trường ĐH châu Á năm 2011 của QS, Trường ĐH Quốc gia Seoul đứng ở vị trí số 6, Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc( KAIST) ở vị trí 11 và ĐH Khoa học và Công nghệ Pohang (POSTECH) ở vị trí số 2. Thứ hạng của KAIST và POSTECH tăng 2 bậc so với xếp hạng năm ngoái.



ĐH Yonsei và ĐH Hàn Quốc năm nay xếp hạng 18 và 26, tăng lần lượt 1 và 3 bậc. Đặc biệt, ĐH Sungkyunkwan “nhảy” 16 bậc đến vị trí 27. ĐH Kyunghee được xếp hạng 42, tăng 20 bậc so với năm ngoái...



Theo Chosun, thứ hạng của các trường ĐH Hàn Quốc cải thiện bởi vì các trường này được tính điểm cao hơn năm ngoái xét về sự đánh giá của các nhà học giả. Các học giả quốc tế đánh giá khả năng nghiên cứu của các trường ĐH Hàn Quốc cao hơn so với trước đây, thể hiện ở sự tăng mạnh về số lượng các bài báo khoa học nổi bật.