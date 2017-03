Hướng xử lý chính thức vụ bằng thạc sỹ ĐH Quốc gia HN

Ngày 13/6, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga đã có công văn số 3971 gửi ĐH Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) về nội dung thực hiện Thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp xử lý sau thanh tra liên doanh, liên kết đào tạo.



Theo công văn này, đối với số bằng thạc sỹ của Trường ĐH Kinh tế- ĐHQGHN, Bộ GD-ĐT đề nghị tổ chức cho học viên làm luận văn và hoàn thành bảo vệ luận văn tốt nghiệp theo đúng quy định pháp luật hiện hành về đào tạo trình độ thạc sỹ trước ngày 30/6/2014. Sau thời hạn này, văn bằng của những học viên chưa hoàn thành việc bảo vệ luận văn theo quy định sẽ không có giá trị sử dụng. Kinh phí cho việc hướng dẫn làm luận văn và bảo vệ luận văn sẽ do ĐHQGHN và Trường ĐH Kinh tế chịu trách nhiệm chi trả.



Đối với số văn bằng cử nhân và bằng thạc sỹ do đối tác nước ngoài cấp cho học viên Việt Nam theo học các chương trình liên kết đào tạo với Trung tâm ETC: để được công nhận và có giá trị sử dụng ở Việt Nam phải bổ sung thêm minh chứng đáp ứng yêu cầu đầu vào về chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định của Tổ chức kiểm định giáo dục và đào tạo từ xa Hoa Kỳ - DETC đối với chương trình liên kết với Trường ĐH Griggs và của Trường ĐH Delaware. Cụ thể: Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đạt điểm tối thiểu TOEFL 500 (thi trên giấy), hoặc TOEFL iBT 61 (thi trên mạng internet) hoặc IELTS 6.0 đối với người có bằng tốt nghiệp ĐH do trường ĐH Griggs cấp.



Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đạt điểm tối thiểu TOEFL 530 (thi trên giấy), hoặc TOEFL iBT 71 (thi trên mạng internet) hoặc IELTS 6.5 đối với người có bằng thạc sỹ do Trường ĐH Griggs hoặc Trường ĐH Delaware cấp.



Trường hợp người đã cấp bằng không cung cấp được chứng chỉ tiếng Anh theo yêu cầu nêu trên tại thời điểm tuyển sinh, các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế có giá trị sử dụng đến hết ngày 30/6/2014 có thể được chấp nhận.



Dừng tất cả các chương trình liên kết đào tạo do Trung tâm ETC đang triển khai tại TPHCM, thành phố Vinh và tại các địa phương khác. Bộ GD-ĐT không xem xét công nhận văn bằng tốt nghiệp của các chương trình liên kết này đối với khóa tuyển sinh sau khi có kết luận của Thanh tra Chính phủ.



Lãnh đạo Bộ GD-ĐT cho biết, ĐHQGHN có trách nhiệm thông báo công khai các biện pháp xử lý nêu trên tới các bên liên quan trước ngày 30/6/2013 và có trách nhiệm báo cáo Bộ GD-ĐT về tiến độ và kết quả thực hiện.



Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, Thanh tra viên chính - TTCP - Nguyên phó trưởng đoàn thanh tra tại ĐHQGHN thì cần hai điều kiện cơ bản để được cấp bằng của Đại học Grissg. Một là, theo quy định của chính Đại học Grissg thì do đây là chương trình học từ xa dành cho học viên ngoài nước Mỹ nên học viên phải đạt trình độ tiếng Anh tối thiểu là 550 điểm cho TOEFL (Test of English as a Foreign Language); hoặc điểm 6.0 cho IELTS (International English Language Testing System) hoặc tương đương - và đây chính là công cụ tối thiểu để học viên có thể học trực tiếp và nghiên cứu tài liệu bằng tiếng Anh để đạt được tấm bằng có giá trị Quốc tế của Đại học Grissg.



Hai là, theo quy định bắt buộc của pháp luật Việt nam quy định cho các chương trình liên kết quốc tế như tại Trung tâm ETC - ĐHQGHN thì học viên phải học và bảo vệ luận văn bằng tiếng nước ngoài (ở đây là tiếng Anh). Ngoài ra còn phải đảm bảo các tiêu chí tuyển sinh đầu vào theo quy chuẩn chung của Việt Nam.



Như vậy, với hai điều kiện cơ bản như nêu trên thì số học viên đã học và được cấp bằng tại ETC - nếu được cho phép xem xét để hoàn thiện kiến thức để xét công nhận văn bằng thì phải cố gắng, nỗ lực hết sức nghiêm túc liên tục trong ít nhất 1đến 2 năm nữa mới có thể được công nhận tấm bằng đúng như tên của nó đã ghi.



Như vậy cách xử lý của Bộ GD-ĐT đã tạo điều kiện thuận lợi cho người học được công nhận văn bằng khi mà đã giảm yêu cầu trình độ tiếng Anh và không đề nghị bảo vệ luận văn bằng tiếng nước ngoài.





Số liệu tổng hợp về các chương trình liên kết đào tạo của ĐHQGHN giai đoạn 2006 - 2010 cho thấy: trong hơn 9.700 học viên theo học các chương trình liên kết quốc tế tại 11 cơ sở liên kết thì số học viên đạt tiêu chuẩn chất lượng cao như chủ trương và nhiệm vụ đào tạo của ĐHQGHN chỉ chiếm từ 2%- 5%; nếu tính cả hệ Cử nhân thì con số này là 10% và chỉ nằm ở một số cơ sở giáo dục có uy tín và bề dày lịch sử thuộc ĐHQGHN. Tại Trung tâm ETC, số học viên đã cấp bằng và đang theo học là hơn 3.000 bằng.



Theo Nguyễn Hùng (DT)