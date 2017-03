Hủy kết quả bài thi tốt nghiệp vì 2 màu mực

Trao đổi với VnExpress, ông Trần Hữu Tháp, Phó giám đốc Sở GD&ĐT cho biết, sau khi xem xét đã quyết định hủy kết quả bài thi tốt nghiệp THPT môn Địa lý của một thí sinh tại Hội đồng thi trường THPT Ba Tơ. Bài thi này có 2 màu mực và nhiều nét chữ khác nhau, vi phạm quy chế thi mà Bộ GD&ĐT ban hành.



Theo báo cáo của Phòng Khảo thí, thí sinh bị hủy bài môn Địa lý là của Phạm Văn The, số báo danh 200200, học sinh trường THPT huyện miền núi Ba Tơ. "Bài thi có hai màu mực xanh và đen, nhiều nét chữ khác nhau. Do vi phạm quy chế thi, có dấu hiệu gian lận thi cử nên trước mắt kết quả bài thi bị hủy, sau đó chúng tôi sẽ thông báo về nhà trường, chính quyền địa phương có hướng xử lý tiếp theo", một cán bộ phòng Khảo thí nói.



Cũng trong ngày 17/6, Sở GD&ĐT Quảng Ngãi công bố kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2012-2013. Theo đó, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT năm nay của cả hai hệ (THPT&GDTX) toàn tỉnh đạt 97,6 %, thấp hơn 2,26% so với năm trước. Có 15 trường THPT đỗ tốt nghiệp 100%, 17 thí sinh đạt điểm cao nhất tuy nhiên không có thí sinh nào đạt điểm tuyệt đối.



Trong đó, trường THPT Đinh Tiên Hoàng ở huyện miền núi Sơn Tây, nơi không có học sinh nào đỗ tốt nghiệp THPT năm học 2006-2007 thì năm nay, liên tiếp 2 năm có số thí sinh đỗ tốt nghiệp đạt 100%.



Theo Trí Tín (VNE)