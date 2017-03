Ít sai sót về hồ sơ

Thí sinh tập trung nghe phổ biến quy chế thi đại học sáng nay.



Học viện Kỹ thuật Mật mã, phó Phòng đào tạo Đỗ Thành An cho biết số TS đến làm thủ tục dự thi đạt 70% trong tổng số gần 600 hồ sơ đăng ký, tương đương năm 2009.

Tại ĐH Nông nghiệp Hà Nội, theo PGS.TS Nguyễn Xuân Trạch, phó hiệu trưởng nhà trường, sáng nay có 11.632 TS đến làm thủ tục đăng ký dự thi, đạt 77.47%. Khu vực Hà Nội đạt tỷ lệ cao nhất 77.8%. Cũng như mọi năm, đến ngày thi chính thức, tỷ lệ TS đến thi có thể sẽ đạt 80%. Thầy Trạch cho biết, so với năm 2009, tuy số lượng hồ sơ đăng ký giảm nhưng tỷ lệ TS đến dự thi lại cao hơn 10%. Lý do tỉ lệ hồ sơ ảo giảm là do năm nay, việc gộp lệ phí thi và lệ phí đăng ký tuyển sinh nên TS không gửi hồ sơ ồ ạt.

Về sai sót giấy tờ của TS, PGS. Trạch cho biết có một số sai sót của TS như mang nhầm giấy báo dự thi do TS đăng ký thi cả 2 đợt tại trường, sai sót khối thi… nhưng đều được nhà trường giải quyết theo hướng có lợi cho TS.

Ông Nguyễn Hoàng Long, phó hiệu trưởng ĐH Thương Mại cho biết, số TS đến làm thủ tụcdự thi của trường là 22.125 (chiếm 64,68% trong tổng số 36.258 TS đăng ký dự thi). Trường đã chuẩn bị 1.135 phòng thi, có 46 điểm thi tại Hà Nội, 1 tại Vinh và 1 tại Quy Nhơn.

Cũng theo ông Long, ĐH Thương Mại có một trường hợp TS bị tai nạn (trước đó) đã đến đăng ký dự thi bằng xe lăn. Dự kiến các buổi thi sắp tới TS này cũng sẽ phải sử dụng xe lăn để làm bài thi.

ĐH Mỏ Địa chất, ông Lê Trọng Thắng, trưởng Phòng đào tạo của trường cho biết: “Số TS đến làm thủ tục dự thi sáng nay là 11.034 trên tổng số 15.046 TS đăng ký dự thi, đạt 73,34%. Số TS phải sửa chữa sai sót về giấy tờ rất ít, không đáng kể. Với số lượng TS dự thi như năm nay trường đã chuẩn bị 400 phòng thi và 800 cán bộ coi thi”.

ĐH Lâm Nghiệp, ông Phạm Văn Điển, trưởng Phòng đào tạo nhà trường, cho biết TS đến làm thủ tục dự thi đợt 1 vào trường đạt 78%. Trong buổi làm thủ tục dự thi sáng nay chỉ có một số ít TS bị sai sót về giấy tờ như đối tượng, họ tên và ngày tháng năm sinh.

Năm nay trường có 3 cụm thi với 160 phòng thi, cụm thi tại Hà Nội có số lượng TS đông nhất có 9 điểm thi với 149 phòng thi. Còn cụm thi Vinh có 319 TS và cụm thi Quy Nhơn có 1 TS đăng ký dự thi. Trường huy động 385 cán bộ coi thi.

Theo lãnh đạo ĐH Thủy Lợi, số TS đến làm thủ tục dự thi sáng nay xấp xỉ đạt 73% trên tổng số 15.455 hồ sơ ĐKDT.

ĐH Điện lực, ông Bùi Đức Hiền, trưởng phòng đào tạo nhà trường cho biết: “Số lượng hồ sơ đăng ký dự thi vào trường năm nay tăng nhiều so với năm trước. SốTS sáng nay đến làm thủ tục dự thi là 7.974, đạt 67,8%. Đông TS dự thi nhất vẫn là cụm thi Hà Nội, cụm thi Vinh trường có 993 TS, cụm thi Quy Nhơncó 15 TS dự thi. Trường bố trí gần 300 phòng thi với 750 giám thị coi thi, trong đó 350 là cán bộ của trường, 150 sinh viên và 250 giáo viên phổ thông. Ông Hiền dự đoán, trong buổi thi sáng mai sẽ có thêm một số TS đến dự thi”.

Ngày mai 4/7, buổi sáng, các TS dự thi môn Toán, chiều thi môn Vật lý.

Theo Hồng Hạn ( Dân Trí)