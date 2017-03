Kế hoạch tuyển sinh đầu cấp của quận Tân Bình - TP.HCM

Theo đó, đối với mầm non, các trường bắt đầu tiếp nhận đơn xin học của phụ huynh từ ngày 1-7 đến 17-7. Hồ sơ gồm đơn xin học (do trường phát), khai sinh hợp lệ, bản sao hộ khẩu hoặc sổ tạm trú do công an cấp, một bao thư có dán tem và ghi địa chỉ liên lạc bên ngoài (để nhà trường gửi thông báo nhập học).

Danh sách trẻ được nhận sẽ được thông báo từ ngày 27-7 đến 31-7.

Trong năm học tới, quận sẽ có 3 trường mở lớp nhận trẻ 6-18 tháng tuổi, gồm trường Mầm non Quận, mầm non 9 và mầm non 11. Dự kiến sẽ mở 6 lớp với khoảng 100 trẻ, ưu tiên con em công nhân, lao động, gia đình khó khăn. Đây là một trong những điểm mới trong kế hoạch tuyển sinh đầu cấp của quận.





Theo đó, năm học tới quận sẽ bỏ cách tuyển sinh vào lớp 6 theo hai giai đoạn, tức là xét tuyển theo nguyện vọng và phân tuyến theo địa bàn trường tiểu học. Thay vào đó, tất cả học sinh hoàn thành chương trình tiểu học trên địa bàn quận sẽ được phân tuyến vào các trường THCS theo địa bàn (gần trường tiểu học đã học) trong một đợt tuyển sinh duy nhất.

Kế hoạch phân tuyến dự kiến đối với trẻ 6 tuổi vào lớp 1

Theo ý kiến từ Phòng GD&ĐT, những năm trước có khoảng 20% HS lớp 5 sẽ được xét tuyển theo nguyện vọng vào các trường THCS bằng cách lấy điểm từ cao xuống thấp, dựa vào tổng điểm kiểm tra định kỳ cuối học kỳ II năm học lớp 5 hai môn tiếng Việt và Toán. Tuy nhiên, từ năm học 2014-2015, khối tiểu học bắt đầu thực hiện thông tư 30 thay chấm điểm bằng nhận xét nhằm động viên, khuyến khích việc học tập của các em. Như vậy, kỳ thi cuối kỳ II của lớp 5 không còn do Phòng GD&ĐT ra đề nữa mà do các trường tự ra đề nên điểm này không đủ cơ sở để xét tuyển vào lớp 6. Vì thế, 100% HS sẽ được phân tuyến như nhau.

Thời gian tuyển sinh bắt đầu từ ngày 15-6 và được công bố kết quả đồng loạt vào ngày 15-7. Hồ sơ gồm: Đơn xin nhập học, bản chính học bạ tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình tiểu học (hoặc giấy hoàn thành chương trình tiểu học), giấy khai sinh hợp lệ, bản sao hộ khẩu hoặc KT3.

Kế hoạch phân tuyến đối với trẻ mầm non 5 tuổi

Đối với chương trình tiếng Anh tích hợp, quận dự kiến mở 8 lớp (bốn lớp 1, bốn lớp 6) ở hai trường THCS (Hoàng Hoa Thám và Nguyễn Gia Thiều) và hai trường tiểu học (Đống Đa và Lê Văn Sĩ).

Công tác tuyển sinh lớp 1 bắt đầu từ ngày 1-7, công bố danh sách đồng loạt ngày 31-7.