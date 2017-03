Kết luận về bài thi 8,5 điểm thành 0 điểm: Sai sót ở khâu nhập điểm thi

Chiều 28-7, ông Huỳnh Công Minh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM, đã có văn bản chính thức giải thích về sai sót trong sự cố bài thi môn toán của học sinh Nguyễn Thị Thanh Thảo (Trường THCS Trần Quang Khải, quận 12).

Ông Minh cho biết nguyên nhân dẫn đến sai sót là khâu nhập điểm thi ban đầu trên máy tính tại hội đồng chấm thi. Điểm chấm trên bài thi của em Thảo là 8,5 điểm bị nhập nhầm là 0 điểm. Đến khi em Thảo làm đơn yêu cầu chấm phúc khảo, bài thi của em cùng 1.132 bài thi khác được bộ phận văn phòng xóa điểm chấm lần đầu để giám khảo chấm phúc khảo chấm. Kết quả phúc khảo của Thảo vẫn là 8,5 điểm. Khi hội đồng phúc khảo so điểm giữa hai lần chấm trên bài thi, do bài thi của em Thảo không có chênh lệch điểm chấm ban đầu và điểm phúc khảo nên em Thảo không có tên trong danh sách thay đổi điểm. Trong đợt phúc khảo này có 83 bài thi thay đổi kết quả được chuyển về Sở GD&ĐT.

“Đây là trường hợp sai sót về kỹ thuật nhập điểm và thông báo kết quả. Sở đã họp phân tích nguyên nhân. Cán bộ phụ trách đã làm bản tường trình nhận khuyết điểm, chịu hình thức kỷ luật khiển trách. Chủ tịch hội đồng phúc khảo nhận trách nhiệm và tự đề xuất hình thức kỷ luật là cảnh cáo. Qua sự việc này, Sở đã xem xét lại hết 1.133 bài xin phúc khảo trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vừa qua nhưng không phát hiện thêm trường hợp nào tương tự” - ông Minh khẳng định.

Theo ông Huỳnh Công Minh, quy trình phúc khảo có dự liệu: Những trường hợp phúc khảo mà kết quả bài thi sai lệch không phải do chấm thi mà là do khâu lên điểm thì hội đồng phúc khảo xem xét và căn cứ thực tế quyết định biện pháp xử lý theo nguyên tắc có chênh lệch điểm thì phải sửa điểm để đảm bảo quyền lợi thí sinh. (Ở đây, hội đồng phúc khảo không phát hiện có sự chênh lệch điểm do không có động tác so điểm trên bảng điểm lần đầu và bảng điểm phúc khảo - PV).

Sáng 28-7, ông Huỳnh Công Minh cùng ông Hồ Phú Bạc - Trưởng phòng Khảo thí đã đến Phòng Giáo dục quận 12 và Trường THCS Trần Quang Khải nắm tình hình cơ sở và báo cáo giải quyết khắc phục sự cố sai sót điểm thi của em Thảo. Phòng Giáo dục quận 12 và ban giám hiệu Trường THCS Trần Quang Khải cho biết việc giải quyết của Sở là thỏa đáng. Ông Minh và ông Bạc cũng đến gia đình trao thư xin lỗi em Thảo. Em Thảo tỏ ra vui mừng khi biết mình trúng tuyển NV1 Trường THPT Võ Trường Toản bằng sức học thực chất của mình.