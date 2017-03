Kết quả bất thường, hơn 1.000 học sinh phải thi lại

Trao đổi với PV, ông Trần Hữu Hòa, phó hiệu trưởng nhà trường, giải thích: “Hiện nhà trường chưa xác định nguyên nhân là do đề bị lộ hay vì một sơ suất nào khác trong quá trình ra đề, in sao đề, coi thi, chấm thi...



Điểm số bài kiểm tra học kỳ môn vật lý khối 12 cho thấy có khoảng ba, bốn lớp có sức học trung bình nhưng điểm lại khá cao so với các lớp còn lại.



Nhà trường cân nhắc thấy kết quả này không chính xác và khách quan nên đã quyết định cho HS kiểm tra lại môn này, trong khi đó vẫn tìm hiểu, rà soát quy trình xem sai sót ở khâu nào để xử lý”.



Theo ông Hòa, mỗi chương trình cơ bản và nâng cao có sáu mã đề, khả năng lộ đề rất ít. Được biết kỳ thi học kỳ I của khối 12 Trường THPT Marie Curie kết thúc vào ngày 23-12-2011.



Theo L.TRANG (TTO)