Kết thúc đợt 1 kỳ thi đại học, cao đẳng 2009: An toàn, nghiêm túc, đúng quy chế

Có 105 thí sinh bị xử lý kỷ luật (khiển trách: 19, cảnh cáo: 2, đình chỉ thi: 84 thí sinh), giảm 38 thí sinh so với 2008. 11 giám thị vi phạm quy chế thi như mang điện thoại di động vào phòng thi, làm việc riêng. Trong đó, sáu giám thị bị đình chỉ coi thi, năm giám thị bị khiển trách, giảm 11 so với 2008.

Theo nhận định của bà Trần Thị Hà, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, đề thi khối A năm nay không có sai sót, bám sát chương trình và sách giáo khoa, bí mật tuyệt đối, bảo đảm việc phân loại thí sinh.

Hà Nội: Một trường hợp nghi thi hộ

Theo ông Lê Anh Tuấn, Ban chỉ đạo thi của Trường ĐH Kinh tế quốc dân, cho biết trong sáng qua, khi thấy ảnh trong chứng minh thư của một thí sinh quá khác so với người thật nên đã yêu cầu Phòng An ninh văn hóa tư tưởng (PA25), Công an TP Hà Nội xác minh. Tuy nhiên, PA25 cho hay ảnh chụp cách đây khá lâu nên bị mờ và khác người thật hiện nay.

Ông Tuấn cho biết trường vẫn sẽ giữ hồ sơ của thí sinh này lại, nếu đủ điểm đậu, sẽ tiếp tục hậu kiểm. Còn theo lãnh đạo Phòng PA25, đây không phải trường hợp duy nhất mà đã xảy ra nhiều tại các hội đồng thi khác, sau khi giám thị đối chiếu giữa thẻ dự thi, chứng minh thư với thí sinh đến dự thi phát hiện ra nhiều chênh lệch.

Đến nay, cơ quan chức năng chưa phát hiện đối tượng cũng như đường dây thi hộ nào trên địa bàn Hà Nội.

Giấu điện thoại vào ví tiền, bị đình chỉ thi!

Kiến nghị tăng lệ phí dự thi lên 40 ngàn đồng/thí sinh PGS-TS Nguyễn Ngọc Hợi, Hiệu trưởng Đại học Vinh, cho biết: “Kết thúc đợt 1 kỳ thi đại học, chúng tôi đã kiến nghị lên Bộ GD&ĐT về việc nên cho phép ban chỉ đạo cụm, thanh tra và các điểm trưởng được sử dụng điện thoại di động khi thực thi nhiệm vụ. Để tránh tình trạng thí sinh ảo nhiều, gây khó khăn cho các trường, chúng tôi cũng kiến nghị Bộ từ kỳ thi năm sau, tăng lệ phí dự thi lên 40 ngàn đồng/thí sinh và phải nộp lệ phí dự thi ngay khi đăng ký. Và Bộ cần sớm tăng thêm một số môn theo hình thức thi trắc nghiệm như sử, địa lý”. Đ.LAM

Tại điểm thi Trường THCS Đặng Thai Mai (TP Vinh) của Trường đại học Vinh, giám thị đã phát hiện một thí sinh giấu di động trong ví tiền. Thí sinh này trình bày đã tắt máy di động, giấu vào ví tiền vì sợ mất máy. Nhưng theo quy chế, thí sinh bị đình chỉ thi.

Theo PGS-TS Nguyễn Hoàng, Trưởng ban Đào tạo đại học Huế, sáng qua có thêm 55 thí sinh bỏ thi môn hóa vì đến trễ giờ và không làm được bài thi môn trước đó. Môn hóa có hai thí sinh bị đình chỉ thi vì mang bảng phân loại tuần hoàn vào phòng thi để sử dụng.

Theo ghi nhận của phóng viên, ngay khi kết thúc đợt 1, thí sinh, phụ huynh đã khăn gói về quê hoặc đón xe ra Hà Nội, vào TP.HCM để thi đợt hai khiến hai bến xe ở Huế quá tải, hỗn loạn. Mặc dù đã có xe tăng cường nhưng lượng thí sinh và phụ huynh vào các tỉnh phía Nam quá đông khiến các chuyến xe phải nhồi nhét, ép khách ngồi giữa luồng. Lợi dụng dịp này, các nhà xe đã đồng loạt tăng giá vé xe đi các tuyến Đà Nẵng, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An gấp đôi so với ngày thường.

Nhận xét đề thi đại học 2009 Môn hóa: Nhiều bài tập, mức độ khó cao So với đề năm 2008, đề năm nay có số lượng bài tập nhiều hơn và mức độ khó cũng cao hơn. Có một số câu khá hay như câu 36, 43. Một số câu lại khá dài như câu 1, 51. Với đề thi này, tỷ lệ học sinh trên điểm trung bình sẽ thấp hơn năm trước. Học sinh khá, giỏi có thể đạt khoảng 6, 7 điểm. Để đạt điểm 10 phải là học sinh thực sự giỏi. Giáo viên Nguyễn Đình Độ (TT BDVH và LTĐH Vĩnh Viễn)

Kết thúc đợt 1, cụm thi Đà Nẵng có sáu thí sinh bị đình chỉ do mang điện thoại vào phòng thi. GS-TSKH Bùi Văn Ga, Giám đốc đại học Đà Nẵng, khuyến cáo: “Phụ huynh đưa con em đi thi trong đợt 2 sắp tới nên chú ý cất điện thoại di động của con em trước khi vào phòng thi. Nhiều trường hợp thí sinh bị đình chỉ do đến gần cuối buổi thi thì điện thoại di động reo”.

TP.HCM: Cách ly hai thí sinh bị sốt cao

Tiến sĩ Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM, cho biết: “Trong giờ làm bài thi môn hóa tại hội đồng thi Trường cao đẳng Lý Tự Trọng, hai thí sinh bị sốt cao và được cách ly vào phòng thi riêng, hai thí sinh này phải đeo khẩu trang làm bài. Thời gian cách ly hai thí sinh trên mất đến gần 10 phút và đã được cộng thêm giờ theo quy chế để tránh thiệt thòi cho thí sinh”.

Cũng theo TS Nghĩa, lúc 3 giờ sáng ngày 5-7, việc vận chuyển đề thi hóa từ cơ sở in sao đề đã bị ách tắc giao thông tại ngã ba Cát Lái vì có quá nhiều xe tải. Bộ phận hộ tống đề thi phải cầu cứu lực lượng CSGT để giải vây.