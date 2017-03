Kết thúc hai đợt thi tuyển sinh năm 2009: Bó tay trước hồ sơ ảo

Ngay khi kết thúc môn thi cuối cùng của đợt hai, chiều qua (10-7), Bộ GD&ĐT đã tổ chức cuộc họp để thông báo kết quả kỳ thi tuyển sinh đại học (ĐH) năm 2009.

Kết thúc môn thi cuối cùng của đợt hai, tổng số thí sinh vi phạm là 170 thí sinh, trong đó khiển trách 32 thí sinh, cảnh cáo 18 và đình chỉ 120 (so với năm 2008, thí sinh vi phạm bị đình chỉ giảm 60 em). Chỉ có năm cán bộ vi phạm, trong đó khiển trách hai và đình chỉ ba (năm 2008 số cán bộ vi phạm là 11, bị đình chỉ chín).

Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận, đề thi năm nay không có sai sót cả về nội dung và hình thức, không có hiện tượng tung tin thất thiệt về đề thi. Ông Luận nhận định: Đây là hai kỳ thi thành công, an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế!

Năm tới, nộp hồ sơ phải kèm lệ phí thi

Hai đợt thi ĐH năm nay, mặc dù số thí sinh bị xử lý kỷ luật ít hơn năm 2008 là 90 em nhưng có đến 74% thí sinh bị đình chỉ thi do mang điện thoại di động vào phòng thi. Một phần do thí sinh cố tình, một phần do cán bộ coi thi không nhắc nhở, kiểm tra kỹ thí sinh hoặc không tổ chức nơi để, trông giữ cho thí sinh gửi trước khi vào phòng thi.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Pháp Luật TP.HCM, kỳ thi này có tới 30% hồ sơ ảo, thời gian tới Bộ GD&ĐT có giải pháp gì để giảm tình trạng này, tránh lãng phí, bà Trần Thị Hà, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH, khẳng định: “Không thể! Bộ cũng không có cách nào cả”.

Lý do bà Hà đưa ra rất đơn giản: Nếu mỗi thí sinh chỉ nộp một hồ sơ vào một trường thì thí sinh sẽ bị thiệt bởi gần đến ngày thi nhưng vẫn không biết thi trường nào. Còn đối với các trường, năm nay Bộ Tài chính cấp bù cho mỗi thí sinh đến thực thi là 10.000 đồng/người. “Tuy nhiên, nhằm giúp các trường giảm bớt gánh nặng về mức chịu lệ phí thi, năm tới, thí sinh nộp hồ sơ dự thi phải nộp kèm lệ phí thi” - bà Hà cho hay.

Đảm bảo quyền lợi thí sinh thi môn toán

Thứ trưởng Phạm Vũ Luận cho hay, thời gian tới, Bộ sẽ yêu cầu ĐH Quy Nhơn tiếp tục làm rõ sai sót, yêu cầu cơ quan an ninh vào cuộc để có quyết định cuối cùng quanh sự cố đề thi môn lý tại cụm thi này. ĐH Quy Nhơn phải làm kiểm điểm trách nhiệm của cá nhân dẫn đến sai sót. Còn việc chấm điểm 34 ngàn bài thi này vẫn chuyển về các điểm chấm như bình thường và sẽ tách riêng những bài này nhằm đảm bảo an toàn, chính xác cho bài thi.

Tại TP.HCM, trả lời báo chí về sự cố giám thị coi thi tại Hội đồng ĐH Công nghiệp TP.HCM giải thích đề thi môn toán câu 1, khảo sát hàm số có dấu trừ (-) trước phân thức, ông Nguyễn Văn Chiến, Chánh thanh tra Bộ GD&ĐT, cho biết: “Thời điểm này chưa kết luận được bốn giám thị tại hai phòng thi giải thích đề thi sai cho bao nhiêu thí sinh trong tổng số 60 thí sinh dự thi. “Tuy nhiên, phía Bộ sẽ đảm bảo quyền lợi cho thí sinh khi lỗi không phải do thí sinh gây ra” - ông Chiến khẳng định.

Kỳ thi vẫn đầy căng thẳng, âu lo... Ngày hôm qua, kết thúc môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh ĐH 2009, hàng triệu con người gồm những nhà quản lý ngành giáo dục, phụ huynh và thí sinh... đều cảm thấy phấn khởi. Thí sinh và phụ huynh cũng cảm thấy yên lòng tin tưởng vào sự công bằng của một kỳ thi ĐH khi đã không xảy ra những cảnh mất trật tự, lộn xộn phao thi, giật đề... Đề thi ĐH năm nay nhìn chung được giới chuyên môn đánh giá là hay, phù hợp chương trình và phân loại được trình độ thí sinh. Đặc biệt, đề thi môn văn năm nay được dư luận hết lời khen ngợi với cách ra đề văn nghị luận mới, sáng tạo, đưa học văn vào sát thực tế cuộc sống. Thí sinh phải suy nghĩ đến việc rèn luyện nhân cách và bản lĩnh sống của con người. Tuy vậy, qua hai đợt thi ĐH năm nay vẫn còn lưu lại những ấn tượng đậm nét: Hàng triệu triệu phụ huynh và thí sinh với ánh mắt lo âu, tâm trạng căng thẳng đến cực độ trong suốt những ngày thi. Kỳ thi vẫn còn nặng nề vì huy động cả một guồng máy xã hội vào cuộc, gồm các cơ quan công an, giao thông, điện nước, y tế, sinh viên tình nguyện tiếp sức mùa thi, các tổ chức xã hội từ thiện phục vụ cơm nước, nhà trọ... Mặt khác, lượng thí sinh khổng lồ khiến các trường ĐH đang phải đối đầu với một khoản bù lỗ kinh phí rất lớn, lên đến vài trăm tỷ đồng. Làm cách nào để có một kỳ thi ĐH nhẹ nhàng, hiệu quả, ít tốn kém mà vẫn đáp ứng được yêu cầu tuyển chọn thí sinh? Ghép hai kỳ thi ĐH và tốt nghiệp THPT thành kỳ thi quốc gia “hai trong một” để lấy kết quả xét tuyển vào ĐH hay là bỏ kỳ thi ĐH, giao quyền tự chủ về cho các trường ĐH tự tuyển? Tất cả vẫn đang còn ở phía trước... XUÂN CHIỂU