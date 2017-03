Kết thúc kỳ thi ĐH đợt 2: Thí sinh bị xử lý tăng gấp đôi đợt 1

Vẫn còn nhiều cán bộ coi thi bị xử lý kỷ luật do mang điện thoại vào khu vực thi. Tổng hợp hai đợt thi, số thí sinh đăng ký dự thi là hơn 1,7 triệu thí sinh, tăng hơn 21% so với năm 2007. Tuy nhiên, tỷ lệ thí sinh dự thi năm nay đạt 69,62%, thấp hơn so với năm 2007 (70,41%).

Nhiều “kỷ lục” mới!

Lập kỷ lục trường có số cán bộ bị đình chỉ cao nhất là Đại học Ngoại ngữ tin học với 11 cán bộ, lỗi chủ yếu là mang điện thoại di động vào khu vực thi.

Sáng qua, trong giờ thi môn thứ ba, thanh tra Bộ kiểm tra đột xuất tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Khuyến, quận 10, phát hiện phó điểm trưởng điểm thi này là ông Nguyễn Xuân Thảo (đang là phó hiệu trưởng ĐH Ngoại ngữ tin học) đang mở máy tính cá nhân có nối mạng, không ngắt điện thoại cố định. Ông Đỗ Quốc Anh, Giám đốc Văn phòng 2 Bộ GD-ĐT tại TP.HCM, cho biết: “Phó điểm trưởng điểm thi này bị đình chỉ ngay lập tức và Bộ sẽ kỷ luật nghiêm khắc vị này”.

Giữ kỷ lục về trường có số thí sinh bị đình chỉ cao nhất là ĐH Cảnh sát nhân dân với 32 thí sinh. Ông Đinh Nhất Linh, thanh tra của Bộ, cho biết: “Các thí sinh này đang làm nhiệm vụ, được xét duyệt cho đi thi, không học hành gì nên mang tài liệu vào phòng thi... cầu may sẽ được quay cóp. Tuy nhiên, giám thị coi thi rất nghiêm khắc, thí sinh nào mang tài liệu rục rịch là bị lập biên bản, đình chỉ thi ngay”.

Theo đánh giá của ông Nguyễn Văn Toàn, Giám đốc ĐH Huế, đợt hai kỳ thi đại học năm nay ở ĐH Huế không có cán bộ coi thi vi phạm. Lượng thí sinh dự thi đông hơn mọi năm, có 33.620 thí sinh dự thi (chiếm 73,6%). Tuy nhiên, nhiều thí sinh vẫn vi phạm quy chế thi, bị đình chỉ thi một cách ngớ ngẩn vì đưa điện thoại vào phòng thi, để chuông báo thức điện thoại reo trong giờ làm bài.

Ban đào tạo ĐH Đà Nẵng cho biết đợt thứ hai tại ĐH Đà Nẵng diễn ra suôn sẻ, không có sự cố nghiêm trọng xảy ra. Trong hai ngày thi chỉ có hai thí sinh bị đình chỉ do mang tài liệu và điện thoại di động vào phòng thi và hai thí sinh bị khiển trách. Đây là số lượng thí sinh vi phạm kỷ luật phòng thi ít hơn so với mọi năm.

Nhiều ý kiến thắc mắc về đề thi

Trao đổi về chất lượng đề thi và đáp án ở các môn vật lý có những câu không rõ ràng, đề thi toán có câu phải dùng kiến thức ngoài chương trình để giải..., tại buổi họp báo chiều qua, ông Nguyễn An Ninh (Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục) khẳng định đáp án các đề thi là chính xác. Về việc có những câu hỏi trắc nghiệm của đề thi năm nay gần như trùng với đề thi các năm trước, ông Ninh cho biết điều đó không vi phạm quy chế. Tuy nhiên, trả lời thắc mắc về tính phong phú và chất lượng của ngân hàng đề thi, ông Ninh không đưa ra được thông tin thuyết phục.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT cho biết điểm sàn năm nay có thể không dao động nhiều so với năm trước. Công tác chấm thi sẽ được tiến hành hai vòng độc lập, điểm bài thi của hai vòng sẽ được so sánh. Nếu điểm giữa hai vòng thi cách biệt xa, bài thi đó sẽ được đưa ra chấm lại, chấm chung bởi hội đồng chấm thi. Các biện pháp kỹ thuật như quét dữ liệu, xử lý dữ liệu các bài thi trắc nghiệm cũng được thứ trưởng lưu ý các trường cần làm chuẩn xác, đảm bảo công bằng cho thí sinh.

Kế hoạch chấm thi theo dự kiến của Bộ GD-ĐT: - Trước ngày 5-8: Các trường ĐH tổ chức thi theo đề chung của Bộ phải hoàn thành việc chấm thi. Các trường cao đẳng có tổ chức thi tuyển sinh phải hoàn thành việc chấm thi trước ngày 10-8. - Trước ngày 10-8: Bộ GD-ĐT xác định và công bố điểm sàn cho các khối thi A, B, C, D theo đề thi đại học dùng chung.